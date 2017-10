Cộng Đồng Việt Nam Nam California Bàn Giao, Ra Mắt Tân Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2017-2020

Trong Lễ Bàn Giao và Ra Mắt Tân Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2017-2020 của Cộng Đồng Việt Nam Nam California.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành Phố Westminster vào lúc 2 giờ chiếu Chủ Nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017, Cộng Đồng Việt Nam Nam California đã tổ chức Lễ bàn giao và ra mắt Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2017-2020.Tham dự buổi lễ có cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, Kỹ Sư Bùi Bỉnh Bân, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, Giám Đốc Đài Truyền Hình Free Vietnam. Net, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Đảng Vụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng.. . qúy vị nhân sĩ, qúy vị đại diện một số các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Điều hợp chương trình nghi thức khai mạc do ông Nguyễn Mạnh Hiền và ông Ngô Doãn Tiên.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm.Tiếp theo Đốc Sự Lê Ngọc Diệp, chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử lên tường trình về kết quả của cuộc bầu cử, Ông cho biết: “Các thành viên trong tân Hội Đồng Chấp Hành và tân Hội Đồng Giám Sát đa số là những người trẻ trung và nhiều nhiệt huyết, thích hợp cho những sinh hoạt cộng đồng trong tương lai. Bên cạnh những thành viên trẻ vẫn còn một số quý vị kinh nghiệm trong sinh hoạt cộng đồng cùng tham gia.”Trong dịp nầy Ban tổ chức bầu cử cảm ơn tất cả các anh chị thiện nguyện viên đã đóng góp tích cực cho công vvận động tổ chức bầu cử vừa qua.Tiếp theo ông Nguyễn Kim Bình, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành lên tường trình tóm lược về những công tác đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2014-2017, trong đó có phần tổng kết tài chánh, kê khai tài sản Cộng Đồng (có bản tường trình phổ biến đến mọi người).Sau đó Kỹ Sư Trương Ngãi Vinh, Chủ tịch CĐVN Nam California mản nhiệm lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị đã yểm trợ cho cộng đồng Việt Nam Nam California trong suốt 3 năm qua, trong dịp nầy ông cũng đã kể lại những khó khăn trong nhiệm kỳ ba năm phục vụ cộng đồng ông nói: “Chỉ trong ba năm, chúng tôi phải đương đầu và gánh chịu những khó khăn với những đánh phá tinh vi của Việt gian và Cộng Sản. Những áp lực của đồng hương vì muốn có một Cộng Đồng duy nhất tại Nam Cali. Ngoài ra chúng tôi còn gặp phải những kẻ tham vọng chính trị, lợi dụng những trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ và lòng yêu quê hương chân chánh của chúng tôi, đã gây muôn vàn lo lắng, buồn não, bất an cho mỗi chúng tôi và ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình của chúng tôi. Thưa quý vị, họ, và giờ đây khi nhắc đến họ, tôi phải rùng mình, ớn lạnh.Từ những hiểu lầm để dẫn đến những suy luận lung tung, sai sự thật trong HĐĐD và những cá nhân thân quen, gần gũi với HĐĐD. Một số cá nhân muốn dùng tập thể HĐĐD để làm lợi cho những ích kỷ của họ, và khi không thỏa mãn hết ý đồ đó thì lại quay lưng đánh phá chúng tôi. Có những cá nhân chỉ biết tiền trên hết, vào HĐĐD để kiếm tiền, làm tiền; và khi không kiếm được nhiều tiền như mong muốn thì đánh phá chúng tôi, thậm chí kiện chúng tôi ra tòa mà không cần lý do chính đáng.”Ông Vinh cũng nêu lên những điều tốt trong thời gian ba năm nhiệm kỳ của ông: “Tuy nhiên, HĐĐD đã đứng vững nhờ sự yêu thương, quan tâm, nhờ sự đoàn kết nội bộ, sự phục vụ không mệt mỏi và trách nhiệm cao của tất cả quý vị trong HĐĐD. Nhờ sự phù hộ của đấng bề trên bởi sự chính nghĩa, lòng thành thật, lương thiện và tình yêu tha nhân của tất cả quý vị.”Sau đó phần trao tặng bằng tưởng lệ đến các thành viên đã đóng góp công sức cho cộng đồng trong suốt 3 năm qua.Tiếp theo Đốc Sự Lê Ngọc Diệp mời hai vị cựu và tân chủ tịch lên nhận bàn giao, trong lúc nầy ông Ngô Doãn Tiên, Tổng Thư Ký Ủy Ban Bầu Cử lần lượt giới thiệu các thành viên tân Hội Đồng Đại Diện.Lễ bàn giao diễn ra giữa Cựu và Tân Chủ Tịch, cựu Chủ Tịch, trao cờ gắn huy hiệu cho Tân Chủ Tịch và các thành viên.Tiếp theo lễ Tuyên Thệ.Sau đó Ông Khôi Võ tân Chủ tịch, phát biểu ông nói:: “Từng lá phiếu của quý vị chính là nguồn khích lệ và sức mạnh tinh thần lớn lao để cho anh em chúng tôi tiếp tục dấn thân phục vụ vì lợi ích toàn thể nhân sanh.”Trong lúc nầy ông Khôi Võ xin hứa sẽ làm việc như những gì ông đã hứa trước khi tranh cử, quyết tâm tiếp bước tiền nhân xây dựng và phục vụ cộng đồng, đồng thời làm nhịp cầu tiếp bước cho các thế hệ trẻ,”Thành phần tân Hội Đồng Đại Diện CĐVN Nam California gồm có:* -Hội đồng Chấp Hành:Ông Võ Khôi (chủ tịch); ông Phan Văn Chính (đệ nhất phó chủ tịch nội vụ); bà Erlinda Tomboc Dương (đệ nhị phó chủ tịch nội vụ, kiêm đặc trách khu vực Los Angeles); ông Nguyễn Kim Bình (đệ nhất phó chủ tịch ngoại vụ); cô Tami Lê Murillo (đệ nhị phó chủ tịch ngoại vụ, kiêm đặc trách khu vực San Diego); cô Trần Châu Hạnh (ủy viên đặc trách thanh niên phụ nữ vụ); Thầy Thích Kim Đài (ủy viên đặc trách xã hội Phật sự vụ); ông Trần Huỳnh Vinh (phụ tá phó chủ tịch nội vụ); Sư cô Thích Nữ Như Liên (thủ quỹ) cô Seay Huỳnh (tổng thư ký); Trần Minh Nguyên (ủy viên đặc trách truyền thông, thông tin và kỹ thuật).*-Hội Đồng Giám Sát:Ông Nguyễn Văn Hòa (chủ tịch), và các ông Joseph Nguyễn, Mai Văn Tửu, và Nguyễn Văn Long.*-Hội đồng Cố Vấn:Đốc sự Lê Ngọc Diệp (chủ tịch) và các ông Ngô Doãn Tiên, Lương Văn Tín, Vũ Trọng Mục, Trần Ngọc Thiên Đạo, và kỹ sư Trương Ngãi Vinh.Trong phần phát biểu, Ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng đã nói: “Trong sinh hoạt cộng đồng ở đây có nhiều việc quan trọng về vấn đề chính trị, xã hội,… Vì thế, chúng tôi mới có mặt ngày hôm nay để mình có thể đóng góp những ý kiến với ban tân đại diện cộng đồng về những việc làm thiết thực, cụ thể hơn nhằm để cho cộng đồng của chúng ta đạt được sự vững mạnh hơn trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại quê nhà.”Ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Đảng Vụ Việt Nam Quốc Dân Đảng trong lời phát biểu ông nói:“Tôi rất vui khi dự lễ bàn giao này, vì được biết tân chủ tịch CĐVN Nam California là anh Võ Khôi, một người trẻ tuổi đang là giáo sư của trường đại học Hoa Kỳ. Theo tôi, đây là điều tốt đẹp mà những người Việt quốc gia hằng mong chờ ở thế hệ trẻ, và bây giờ họ đã tiếp bước dấn thân của những người đi trước. Và tôi cũng hy vọng rằng, họ sẽ giữ được thành trì chống cộng ở thủ đô tị nạn Cộng Sản này.”Chương trình tiếp tục với phần văn nghệ đấu tranh do các anh chị em nghệ sĩ thân hữu, Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn.