Nam, Bắc Hàn Nối Đường Liên Triều

SEOUL -- Hai chính phủ Nam Hàn và Bắc Hàn đồng thuận hiện đại hóa tuyến đường bộ Gyeongui và dọc biển Đông.Bản tin KBS ghi rằng Phái đoàn Nam Hàn và Bắc Hàn hôm 28/6 đã mở cuộc họp về hợp tác đường bộ liên Triều tại Lầu gác Thống nhất (Tongilgak), làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Bắc. Hai bên đồng thuậnsẽ cùng xúc tiến hiện đại hóa mạng lưới đường bộ tại Bắc Hàn . Đoạn đường bộ sẽ được hiện đại hóa là đoạn từ thành phố Gaesung tới thủ đô Bình Nhưỡng ở tuyến đường bộ Gyeongui và đoạn từ huyện Goseong (tỉnh Gangwon) miền Nam tới thành phố Wonsan miền Bắc ở tuyến đường bộ dọc biển Đông.Hai bên đồng thuậnsẽ xem xét về tình trạng mỗi tuyến đường bộ, các công trình xung quanh, thiết bị an toàn, để quyết định về mức độ hiện đại hóa đường bộ sao cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và đặc điểm của địa phương.Để hiện đại hóa đường bộ, hai miền Nam-Bắc đồng thuận sẽ cùng tiến hành thiết kế và thi công. Lễ khởi công dự kiến sẽ được diễn ra trong thời gian sớm nhất sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết.Hai miền Nam-Bắc đồng thuận sẽ tiến hành điều tra chung trước khi triển khai hiện đại hóa đường bộ. Công tác điều tra thực địa chung sẽ được bắt đầu với tuyến đường bộ Gyeongui vào đầu tháng 8, rồi mở rộng sang tuyến đường bộ dọc biển Đông.Tiếp đó, hai miền Nam-Bắc đồng thuậnhợp tác phát triển chung công nghệ tiên tiến cần thiết cho việc xây dựng và vận hành đường bộ, nhằm tạo nền móng về công nghệ để hiện đại hóa đường bộ.Cuộc hội đàm lần này được diễn ra theo nội dung đồng thuận trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm mà lãnh đạo hai bên đồng thuậnvào hôm 27/4 là kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt, đường bộ liên Triều.Tham dự cuộc họp này, phái đoàn Nam Hàn do Thứ trưởng Bộ Địa chính và giao thông Kim Jeong-ryeol dẫn đầu. Phái đoàn Bắc Hàn do Thứ trưởng Bộ Đất đai và bảo vệ môi trường Pak Ho-yong làm trưởng đoàn.Một khi công tác hiện đại hóa đường bộ được triển khai, dự kiến Nam Hàn và Bắc Hàn cũng sẽ tích cực thảo luận về việc qua lại giữa hai miền bằng đường bộ.