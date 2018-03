Anh Sẽ Phạt Nga Vụ Ám Sát Cựu Nhị Trùng Trên Đất Anh

LONDON - Tin báo chí cho biết : Moscow sẽ bị vưong quốc UK quy trách nhiệm trong vụ cựu gián điệp Nga bị ám sát tại lãnh thổ vương quốc. Thủ Tướng Theresa Nay họp HĐ An Ninh Quốc Gia về vụ cựu đại tá quân báo Sergei Skripal và con gái bị hạ độc tại Salisbury và có thể công bố sau đó các trừng phạt chống lại chính quyền Putin.Nhật báo The Times đưa tin : London có thể thực hành 1 số biện pháp mới như trục xuất ngoại giao, từ chối cấp chiếu khán nhập cảnh 1 số nhân vật có liên quan với Điện Kremlin.Dân biểu Tom Tugendhat nói với nhà báo: vụ hạ độc ông Skripal và con gái có vẻ là hành động đuợc nhà nước bảo trợ, sẽ là ngạc nhiên nếu Thủ Tướng May không chỉ danh Điện Kremlin là chủ mưu.Ngoại trưởng Boris Johnson và bộ trưởng quốc phòng Gavin Williamson là 2 nhân vật “diều hâu” chống Moscow – ông Johnson so sánh vụ Skripal với vụ ám sát cựu trung tá KGB Livitnenko tại khách sạn London năm 2006.Lần này, chính quyền Putin cũng cực lực chối cãi.Ông Skripal là gián điệp nhị trùng bị kết án tù đã dược tị nạn tại UK sau 1 đợt trao đổi với Hoa Kỳ.Một đơn vị chống vũ khí hoá học đang làm việc tại Salisbury – dân trong vùng đuợc khuyến cáo thực hành các biện pháp phòng ngừa nếu có lui tới nhà hàng Zizzi hay phòng trà Mill ngày 4 và 5-3.