VN: Du Khách Ngoại Tăng 20% Tới 15,5 Triệu Người Năm 2018

SAIGON/HANOI -- Năm hết Tết đến... tới lúc thống kê rồi... Câu hỏi là: Năm 2018, khách quốc tế ghé thăm Việt Nam chủ yếu đến từ quốc gia nào?Bản tin VietQ.vn ghi nhận rằng trong năm 2018, lượng khách quốc tế ghé thăm Việt Nam chủ yếu đến từ châu Á.Mới đây, theo thông tin từ Tổng cục thống kê, năm 2018, khách quốc tế đến VN đạt mức kỷ lục 15,5 triệu lượt người, tăng 19,9% so với năm trước (tăng hơn 2,6 triệu lượt khách); trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 12,5 triệu lượt người, tăng 14,4%; đến bằng đường bộ đạt 2,8 triệu lượt người, tăng 59,6%; đến bằng đường biển đạt 215,3 nghìn lượt người, giảm 16,8%.Cụ thể, khách đến từ châu Á đạt 12.075,5 nghìn lượt người, tăng 23,7% so với năm trước, trong đó: Khách đến từ Trung Quốc đạt 4.966,5 nghìn lượt người, tăng 23,9%; Hàn Quốc 3.485,4 nghìn lượt người, tăng 44,3%; Nhật Bản 826,7 nghìn lượt người, tăng 3,6%; Đài Loan 714,1 nghìn lượt người, tăng 15,9%; Malaysia 540,1 nghìn lượt người, tăng 12,4%; Thái Lan 349,3 nghìn lượt người, tăng 15,8%; Singapore 286,2 nghìn lượt người, tăng 3,1%.Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 2.037,9 nghìn lượt người, tăng 8,1% so với năm 2017, trong đó: Khách đến từ Liên bang Nga 606,6 nghìn lượt người, tăng 5,7%; Vương quốc Anh 298,1 nghìn lượt người, tăng 5,1%; Pháp 279,7 nghìn lượt người, tăng 9,5%; Đức 214 nghìn lượt người, tăng 7,1%; Hà Lan 77,3 nghìn lượt người, tăng 6,9%; Tây Ban Nha 77,1 nghìn lượt người, tăng 10,8%.Khách đến từ châu Mỹ đạt 903,8 nghìn lượt người, tăng 10,6% so với năm 2017, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 687,2 nghìn lượt người, tăng 11,9%.Khách đến từ châu Úc đạt 437,8 nghìn lượt người, tăng 4%. Khách đến từ châu Phi đạt 42,8 nghìn lượt người, tăng 19,2% so với năm 2017.Bản tin VietQ cũng ghi nhận các chính sách cởi mở du lịch:“Bên cạnh đó, ngành du lịch đã áp dụng một số chính sách cũng như biện pháp nhằm thu hút sự quan tâm của khách du lịch như: miễn thị thực cho công dân các nước Tây Âu từ năm 2018 đến năm 2021 (thay vì miễn từng năm một như trước); thí điểm cấp visa điện tử cho 40 nước và vùng lãnh thổ; tổ chức chào đón, giới thiệu nét đẹp bản sắc văn hóa Việt Nam tới các đoàn du khách quốc tế...”