Chết Vì Môi Trường

Xuân NiệmHít thở khí trời độc là chết... Uống nước nhiễm độc là chết... Ăn thức ăn trộn hóa chất độc cũng chết...Vậy mà đôi khi cái chết lại vì xe làm sạch môi trường... VOV kể: Xe chở rác của Công ty Môi trường TP SG cán chết một phụ nữ.Một phụ nữ từ một con hẻm trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình băng qua đường nhưng không quan sát đã bị xe chở rác cán chết tại chỗ.Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 29/6, xe chở rác của công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP SG chạy trên đường Âu Cơ theo hướng từ quận 11 về quận Tân Bình.Báo Kinh Tế Đô Thị kể: Hơn 4 tỷ USD hỗ trợ giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.Chiều 28/6 tại Đà Nẵng, Kỳ họp lần thứ 6 của Đại Hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (Kỳ họp GEF 6) và các sự kiện liên quan đã diễn ra phiên bế mạc. GEF 6 đã thành công tốt đẹp.Sau hai ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo cơ quan môi trường của hơn 180 quốc gia thành viên; các tổ chức, định chế tài chính quốc tế, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về những vấn đề môi trường của thế giới cho nhiệm kỳ hoạt động bốn năm tiếp theo. Đó là giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là những vấn đề liên quan đến các vấn đề mới nổi như: chất thải nhựa trên biển, tổn thất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu...... Việt Nam hứa cùng cộng đồng quốc tế trong việc quản lý rác thải nhựa, giảm thiểu và tiến đến loại bỏ việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.Báo Dân Trí kể mối nguy: Theo Reuters, một nghiên cứu từ trường Đại học Tiểu Bang Georgia (Mỹ) được công bố trên Tạp chí Khoa học Science cho biết Việt Nam là nước có lượng rác thải nhựa lớn thứ 4 trên thế giới gây ô nhiễm đại dương.Cũng theo nguồn tin này, hàng năm có tới hơn 8 triệu tấn rác thải nhựa bị thải ra biển, không chỉ khiến biển ô nhiễm mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của con người khi chúng ta đang tiêu thụ hàng triệu tấn hải sản mỗi ngày. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta có thể chủ động hơn trong việc chọn lựa sản phẩm để góp phần giải quyết vấn đề rác thải nhựa và bảo vệ sức khỏe của gia đình mình....Mới đây, Tetra Pak - tập đoàn hàng đầu về chế biến và đóng gói thực phẩm từ Thụy Điển cho biết đang nghiên cứu để đưa ra thị trường loại ống hút giấy thân thiện với môi trường. Ống hút giấy sẽ có đầy đủ chức năng như ống hút bình thường và gắn kèm với bao bì giấy mà Tetra Pak đang cung cấp trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.Bản tin VTV kể về: Hiểm họa sức khỏe và môi trường từ rác thải điện tử.Rác thải điện tử chứa hơn 1.000 hợp chất, chủ yếu là kim loại nặng, các chất hữu cơ cao phân tử chứa nhiều chất độc hại, có nguy cơ hủy diệt môi trường và sức khỏe.Nếu không được xử lý đúng cách, rác thải điện tử có thể giải phóng thủy ngân, niken trong pin, crom, caddimi, arsen, chì trong ti vi, máy tính, điện thoại, khí CFC gây thủng tầng ozone trong thiết bị làm lạnh. Việc tiếp xúc lâu dài với những hợp chất này có thể gây hại cho hệ thần kinh, tim mạch, bài tiết, sinh sản, cơ xương, sự cân bằng hormone, làm suy giảm nhận thức, hủy hoại nội tạng và gây ung thư.Bản tin Zing kể: Quảng Ngãi lo xảy ra sự cố môi trường ở nhà máy giấy 10.000 tỷ.Lo ngại xảy ra sự cố môi trường biển, Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét một số vấn đề liên quan đến dự án nhà máy giấy VNT-19....Không chỉ lo ngại vấn đề xả thải, chính quyền và người dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bức xúc khi chủ đầu tư nhập thiết bị hoen gỉ về lắp ráp tại các các phân xưởng; thi công gây bồi lấp mồ mả, ruộng lúa... nhưng chây ỳ bồi thường kéo dài.Nhiều tuần qua, công trường dự án thưa thớt người lao động, tiến độ thi công nhà máy giấy chậm kéo dài. Người dân địa phương lo ngại công nghệ nhà máy lạc hậu, nhiều thiết bị hoen gỉ. Để lâu ngày chưa lắp ráp, mưa xuống thiết bị gỉ sét chảy nước vào lòng đất ảnh hưởng nguồn nước, nguy cơ gây tổn hại sức khỏe người dân.Báo Xây Dựng kể chuyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Cháy bãi rác gây ô nhiễm môi trường, hàng chục người dân phải nhập viện.Kể từ khi xuất hiện đám cháy (25/6) tại bãi rác thải của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An khiến hàng chục người dân phải nhập viện nhưng đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa thể khống chế được.Hiện trường đám cháy tại bãi rác tập trung của huyện Quỳnh Lưu ở thôn 5, xã Ngọc Sơn.Đám cháy xuất hiện lan rộng ra bên ngoài không chỉ uy hiếp hàng trăm ha rừng thông mà còn đe doạ đến tính mạng của người dân 4 xã Ngọc Sơn, Quỳnh Tân, Quỳnh Hoa, Quỳnh Thắng của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.Theo người dân tại thôn 5, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu cho biết, đám cháy tại bãi rác xuất hiện từ ngày 25/6. Bãi rác này là nơi tập kết rác của toàn huyện. Với hàng nghìn tấn rác thải ứ đọng, bốc cháy âm ỉ trong suốt những ngày qua đã khiến mùi hôi thối lan toả khắp cả một vùng dân cư.Báo Pháp Luật kể về Bình Thuận: việc cá lồng bè vùng biển Vĩnh Tân chết.Người dân cho rằng cá chết là do ô nhiễm môi trường và không đồng tình với công bố "chung chung, vòng vo" của cơ quan chức năng...Tại thời điểm khảo sát, đoàn kiểm tra ghi nhận tại khu vực người dân phản ánh có 13 hộ nuôi, gồm 15 lồng bè (chủ yếu cá bớp, cá chim, cá mú, tôm hùm); vị trí các lồng bè cách bờ khoảng 1,2 km, cách Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân khoảng 1 km.