Phim “The Shape of Water” Giải Oscar Phim Hay Nhất; Số Người Xem Oscar Ít Kỷ Lục; 3 Nữ Tài Tử Lên Án Quấy Nhiễu Tình Dục

LOS ANGELES - Lễ phát giải thứ 90 của Annual Academy Awards tối Chủ Nhật đã trao giải Oscars 2018 về phim xuất sắc nhất cho phim “The Shape of Water” của Guillermo del Toro và ông El Toro đuợc tặng giải đạo diễn xuất sắc.Cũng vào dịp này, Jordan Peele đuợc tặng giải kịch bản nguyên thủy xuất sắc nhất với phim “Get Out”.Về diễn xuất, các tài tử đuợc mong đợi nhận giải diễn viên xuất sắc nhất là Frances McDormand với phim “Three Billboards”, Gary Oldman với phim “Darkestr Hour”.Lễ trao giải Oscar hàng năm vẫn là sự kiện nghệ thuật lớn nhất trong năm tại Hoa Kỳ...Tuy nhiên, số lượng người xem trên truyền hình đã giảm 20% so với năm ngoaí, đề còn thấp kỷ lục 26.5 triệu người và là lần đầu tiên sô lượng người xem Giải Oscar xuống dưới 30 triệu người.Không chỉ riêng Giải Oscar... Mới mấy tuần trứớc, Thế Vận Mùa Đông chỉ thu hút 27.8 triệu người xem.Có nhiều lý do. Thứ nhất, vì nhiều người đã bớt xem truyền hình để chuyển sang xem Internet. Thứ nhì, các phim năm nay không gây sôi nổi dư luận.MC giải Oscar năm nay cũng là Jimmy Kimmel, người MC Giải Oscar năm ngoái, nhưng năm ngoái thu hút 33 triệu người xem.Năm nay đặc biệt: phong trào Me Too lên án những người sách nhiễu tình dục phụ nữ vào ánh sáng sân khấu Oscar: ba nữ diễn viên Ashley Judd, Annabella Sciorra, và Salma Hayek cùng xuất hiện trên sân khấu với một đoạn phim ngắn kêu gọi bình đẳng nam nữ, và thúc đẩy thay đổi bầu không khí sách nhiễu tìnhd ục phụ nữ.Cả 3 nữ tài tử Ashley Judd, Annabella Sciorra, và Salma Hayek đều từng bị ông trùm làng phim Harvey Weinstein quây nhiễu tình dục, và đã lên tiếng tố cáo qua phong trào MeToo năm ngoái.