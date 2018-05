DB Gowdy: Không Bằng Cớ FBI Do Thám Đoàn Tranh Cử Trump

WASHINGTON - 1 thủ lãnh lập pháp của đảng CH tuyên bố: không có bằng chứng FBI gài người do thám đoàn vận động tranh cử TT của ứng viên tỉ phú Donald Trump.Phát biểu như kể trên của dân biểu Trey Gowdy, chủ tịch ủy ban giám sát tại Hạ Viện, là nguợc lại các xác quyết lập lại nhiều lần của ông Trump, theo đó thám tử của FBI xâm nhập đoàn tranh cử vì mục tiêu chính trị, làm lợi đối thủ là cựu ngoại trưởng Clinton.Ông Gowdy là đồng minh của ông Trump, tuần qua đã đuợc Bộ tư pháp và FBI thuyết trình về tin tức theo đó các nhà điều tra tìm hiểu mưu đồ quấy rối bầu cử của Nga dựa trên nguồn từ 1 mật báo viên của chính quyền.Ông Gowdy, là dân cử đại diện cử tri South Carolina, nói rõ “FBI đã làm đúng như công dân mong muốn, không có liên quan với ông Trump”.Vẫn theo lời ông Gowdy, không bao giờ thấy từ ngữ “gián điệp” đuợc dùng, và không thấy bằng chứng về do thám trong đoàn Trump. Ông Gowdy nói trong chương trình “CBS This Morning”: mật báo viên đuợc cơ quan công lực sử dụng mọi ngày.4 tháng trước, dân biểu Gowdy đã công bố ý định không tái tranh cử. Tuy nhiên, ông tán đồng sự hoang mang về ông Sessions của TT Trump.