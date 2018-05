Viết Về Tòa Án Nhân Dân Của CS

BUIPHU/VBMNSau khi CS cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN, CS đãõ thiết lập lễn các tòa án nhân để xét xử những thành phần thuộc chế độ cũ mà chúng coi la những kẻ đã gây nên nhiều tội ác với nhân dân, với CM ở rải rác khắp mọi nơi. Đây là một hình thức máy chém không hơn khong kém nhằm để trả thù và răn đe những người chống lại chúng.Nhất là trong buổi giao thời, CS lai xử dụng những tên CS nằm vùng, thành phần bất mãn với chế độ cũ, bọn lợi dụng thời cơ và những thành phàn bất hảo tại địa phương để ổn định xã hội. Đây là những hung thần, những ông trời con của chế độ, mặt mày hớn hở, giương giương tự đắc,hiên ngang cầm súng AK, ngồi trên xe hơi chạy khắp phố phường, băn súng lung tung vô tội va và trên cánh tay bọn họ còn mang một băng vải đỏ, được gọi là Ba sa đỏ, chúng vừa lợi dụng nhiệm vụ giữ an ninh ổn định xã hội, vừa truy tìm đối tượng để thanh toán tư thù cá nhân, ân oán giang hồ mà đây là cơ hội thuận lợi nhất mà chúng đã ôm hận trong lòng từ lâu . Chúng chính là bọn CM 30, kiêu binh của chếâ độ CS, là những hung thần, những ông trời con của chế độ mà ai thấy cũng phải kiêng sợ, nể vì, không dám đụng chạm và làm mếch lòng họ.Chúng đã gây nên biết bao tội ác,nhiều nỗi oan khiên cho ngươi dân vô tội miền Nam VN với bất cứ giá nào mà chúng cũng không từ nan.Điển hình phải kể đến việc một cuộc thanh toán tư thù cá nhân đối với một Ủy viên An ninh Khóm phường Đồng Khánh của chế độ cũ như sau:Môt tên thương phế binh vạm vỡ, mặt mày hung dử, trưởng toán Ba sa đỏ dẫân đầu một toán lâu la đủ moi thành phần đếân tận nhà một Ủy viên An ninh Khóm Phường Đồng Khánh Chợ Lớn tên Mười Nhi, bắt trói thúc ké lai rồi dẫn viên an ninh khóm này đến trươc tòa án nhân dân mà chúng đã thiết lập sẵn ở trước cửa Bưu Điện Chợ Lớn để xử án với sự hiện diện của những tên cán ngố vừa ở rừng vô tiếp thu Saigon, mặt mày hớn hở, dương dương tự đắêc, ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng giốùng ai.Được biết tên Trưởng toán Ba sa đỏ trước đây là một thanh niên trốn quân dịch của chế độ cũ đã bị viên An ninh khóm bắt đi lính trong chiến dịch bố ráp thanh niên trốn quân dịch theo chỉ thị của cấp trên. Sau thời gian thụ huấn quân sự ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung Thủ Đức, hắn được điều động ra tác chiến ngoài chiến trường chống CS cũng giống như bao thanh niên đồng khóa khác nhưng không may hắn bị trong thương, được chuyển về nằm bệnh viên điều trị và bị cưa mất một chân rồi hắn được giải ngũ với câp bậc tàn phế vĩnh viễn và được hưởng trợ cấp suốt đời.Kể từ ngày bị thương tật, hắn luôn ôm ấp trong lòng mối hận thù với tên ủy viên an ninh khóm và nguyện sẽ trả thù nếu có cơ hội thuận lợi và ngày 30-4, là ngày ngàn năm một thuở để hắn trả được mối tư thù.Đứng trước tòa án nhân dân, tên thương phế binh trưởng toán Ba sa đỏ thao thao bất tuyệt kể mọi tội trạng của viên an ninh khóm, nào là thành phân ác ôn côn đồ, gây nhiều tội ác với nhân dân, với CM, xứng đáng bị xử tử. Khi hắn vừa dứt lời thì đồng bọn lâu la cùng phe hắn đồng loạt dơ tay la lớn:” Đả đảo tên ác ôn côn đồ, hãy xử tử hắn, “Đả đảo tên ác ôn côn đồ, hãy xử tử hắn”àTình thế thật vô cùng nguy hiểm, só mạng viên an ninh khóm chỉ mỏng manh trong đường tơ kẽ tóc, khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần.Tên Cán bộ CS còn đang phân vân chưa biết xử trí ra làm sao thì bất thần có một lão niện, ăn măc chỉnh tề, cam đảm giơ tay lễn có ý kiến và tường trình sự việcThưa cán bộ, hắn nói dối đó, cán bộ đừng vội tin lời hắn, tôi là người cư ngụ cùng địa phương với hắn nên tôi biết rõ mọi sự thật. Viên an ninh khóm này anh ta là một người tốt và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi cư dân trong địa phương nếu cần. Thưa cán bộ, đây chẳng qua chỉ là vấân đề tư thù cá nhân, trước đây tên thương phế binh này bị bắt đi quân dịch, không may bị trong thương ngoài mặ trận rồi hắn bấât hạnh bị,cưa mất một chân, bị tàn phế như hiện nay,nên hắn cố tình vu khống cho người bạn trẻ này và đã nói sai sự thật hầu mong ám hại người ta, mong cán bộ khoan hồng xem xét lại để khỏi xử oan ức cho người dân vô tội, Rồi ông ta hỏi mọi người dân hiện diện: các bác, các cô chú, anh chị em nghe tôi nói như vậy có đúng không? thì đa số mọi người đều đồng thanh trả lời:”đúng vậy! đúng vậy!”. Xin cán bộ hãy khoan hồng tha tôi cho người thanh niên vô tội này, mong cán bộ hãy xem xét kỹ lại.Tên cán bộ CS sau vài giây suy nghĩ cảm nhận được lời phát biểu chân tình của lão niên và được nhân dân đồng tình ủng hộ thấy cũng có lý, hắn bèn dõng dạc tuyên bố: CM khoan hồng, tha tội cho tên thanh niên này,không phải mất mạng chỉ vì tư thù cá nhân. Tên Trưởng Toán Ba sa đỏ và đám lâu la ăn theo hắn cảm thấùy bị mất mặt vì tội ác của chúng đã bị ngăn chặn kịp thời nếu không thì sẽ có thêm một mang người nữa phải bị chết oan uổng do chính bọn chúng gây ra.Quá mừng rỡ vì được tha, viên An ninh khóm Mười Nhi hoảng hồn thoát chết trong gang tấc, thơ thơ thẩn thẩn trở về nhà như người mất hồn, và trong tâm khảm như vẫn còn ghi đậm nét một cảnh tượng thật hãi hùng, vô cùng nguy hiểm như cơn ác mộng không bao giờ quên và cảm thấùy mình như là một người mới được tái sanh. Anh luôn cám ơn Thượng Đế đã cứu sống đời anh vì anh là người ngoan đạoĐây cũng chỉ là một trong muôn vàn tội ác và nỗi oan ức mà đám Cách mạng 30 CS đã gây ra cho nhân dân miền Nam VN không may gánh chiu sau ngày quốc nạn 30-4-75, với một tòa án nhân dân mà thành phần xử án thật hỗn tạp, lại kém học thức nên việc xét xử tùy theo cảm tính hơn là luật pháp. Đấy tòa án nhân dân của CS nó siêu việt đến thế đấy!.Đến nỗi một tên Công An CS đã coi thường pháp luật, dám huyênh hoang tuyên bố trước nhân dân một cách hống hách và trơ trẽn:” Luật là tao, tao là luật hay sao?”.BUIPH/VBMN