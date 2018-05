Trump: Theo Dõi Đoàn Tranh Cử Là Tai Tiếng Gián Điệp Lịch Sử

WASHINGTON - Qua các twitter sáng Thứ Tư, TT Trump lại bộc lộ phản ứng giận dữ với “thế lực ngầm” trong vụ FBI gài gián điệp theo dõi đoàn tranh cử của ông – 1 mật báo viên đã tuơng tác với ít nhất 2 phụ tá tranh cử.Twitter phát lúc 3 giờ 45 phút ghi đại ý: hãy xem những việc xoay quanh “nhà nước ngầm gây tội ác” – họ theo đuổi vụ “toa rập với Nga”, dựng “tin lừa dối” và sau cùng bị bắt gặp trong 1 vụ “tai tiếng lớn về gián điệp” chưa từng thấy trước đây trong nước. 1 twitter khác ghi “SPYGATE có thể là tai tiếng chính trị lớn nhất lịch sử”.Hôm trước, ông tuyên bố với phóng viên “Nhiều người nói họ đã do thám đoàn tranh cử – họ là sự hổ thẹn của đất nước này, là 1 trong những xúc phạm lớn nhất chưa từng thấy, là trái luật, sẽ làm cho mọi sự kiện chính trị giống như củ khoai”.1 bài báo của New York Times đăng tải hôm Thứ Sáu cho hay: FBI gửi gián điệp tìm nói chuyện với 2 cố vấn tranh cử sau khi có bằng chứng 2 người này có những tiếp xúc khả nghi với Nga.Trong khi đó Chánh án toà liên bang tại New York khẳng định: TT không thể ngăn cản người xử dụng công cụ twitter để phát biểu chính kiến.Thomson Reuters tường thuật: chánh án Naomi Buchwald nói rõ rằng làm việc ấy là xâm phạm các quyền của công dân theo quy định của tu chính án số 1.Liên quan đến chuyện thám tử FBI xâm nhập đoàn tranh cử, một bản tin khác cho biết rằng, Bạch Ốc loan báo: 2 nhà lập pháp của đảng CH đưọc mời dự buổi họp xem xét thông tin xếp hạng mật về ám chỉ của TT Trump theo đó FBI gài mật báo viên xâm nhập đoàn tranh cử của ông.Tham vụ báo chí Sarah Sanders kể tên: dân biểu Devin Nunes (chủ tịch ủy ban tình báo) và Terry Gowdy, chủ tịch ủy ban giám sát. Không dân biểu DC nào đuợc mời. Cùng dự phiên họp này, sẽ có mặt giám đốc FBI Christopher Wray, giám đốc DNI Dan Coats, quyền phụ tá thứ trưởng tư pháp Ed O’Callaghan.Ít nhất 18 nhà lập pháp theo đảng CH ký quyết nghị hôm Thứ Hai yêu cầu bộ trưởng tư pháp cử công tố viên đặc biệt điều tra - cùng ngày Thứ Hai, Bộ tư pháp loan báo đồng ý điều tra về các chiến thuật không thích hợp của FBI (có ý nghĩa thiên vị chống lại bà Clinton) trong thời gian ứng viên Trump tranh cử TT.Chưa thấy bình luận từ nhóm lãnh đạo phe CH đa số – riêng dân biểu chủ tịch Hạ Viện Pul Ryan đã xác nhận từ lâu: nên cho đoàn Mueller tiếp tục công việc đang làm, theo Reuters.Đáp lại tuyên bố của TT Trump về thám tử FBI xâm nhập đoàn tranh cử, cựu giám đốc FBI James Comey khuyến cáo “Công kích FBI có thể gây tổn thương lâu dài với đất nuớc”.Ông Comey không chỉ danh TT trong twitter khẳng định FBI dùng “tài nguyên nhân lực - Confidential Human Sources” đuợc giám sát chặt chẽ để bảo vệ an ninh quốc gia. Đả kích FBI và nói sai về việc làm của FBI sẽ gây thiệt hại lâu dài – đảng viên CH sẽ giải thích thế nào với thế hệ con cháu.Trong 1 twitter khác, ông Comey hô hào công chúng tìm kiếm sự thật.CNN đưa tin: Bộ tư pháp đang yêu cầu tổng thanh tra tìm biết có gì sai trong việc điều tra của FBI về hoạt động quấy rối bầu cử của Nga.