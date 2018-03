Tác Giả Sách ‘Russian Roulette’: Trump Liên Hệ Putin Để Làm Ăn, Thành Viên Đoàn Tranh Cử Trump Tiếp Xúc Nhiều Lần Tình Báo Nga

WASHINGTON - Câu trả lời của tác giả tập sách “Russia Roulette: The Inside Story of Putin’s War …” cho thấy lý do để ông Trump ưa chuộng lãnh tụ Nga là rất đơn giản: là về quan hệ làm ăn.Đồng tác giả Michael Isikoft nói với phóng viên của Yahoo Finance “Mọi người tìm kiếm khẩu súng bốc khói – nhưng nhiều bằng chứng bị che giấu ngay trước mắt”.Trong nhiều năm, doanh nhân địa ốc Trump tìm cách xây dựng Trump Tower tại thủ đô Nga, tương tự Manhattan, Chicago, Vancouver, Istanbul và tại các thành phố lớn khác. Năm 2014, mục tiêu tưởng như sắp thành – trong năm trước, ông đi Moscow, nhân dịp tổ chức thi hoa hậu. Ông biết sự chấp thuận của lãnh tụ Putin là cần thiết để xây dựng Trump Tower. Đầu năm 2014, Trump Organization ký “Thư ý định” với nhà chức trách Moscow để xúc tiến dự án. Ái nữ Ivana đến Moscow tìm kiếm địa điểm vào Tháng 2-2014, cùng năm Nga sáp nhập Crimea, quân Nga xâm lăng Ukraine, đưa tới chính sách trừng phạt của chính quyền Obama.Ngân hàng Nga liên quan bị ảnh hưởng.Khi tranh cử TT, tỉ phú Trump đả kích trừng phạt, nhưng không nói tới ảnh hưởng trực tiếp với việc kinh doanh cuả ông. Cho đến cuối năm 2015, Trump còn cử luật sư Cohen dẫn đầu 1 nỗ lực mới để dựng Trump Tower tại Moscow – ông Isikoft nói “Công chúng không biết gì – dự án Trump không bao giờ khởi công”.Trong thời gian theo đuổi dự án Trump Tower, ông Trump và công ty (gồm thân nhân) phát triển 1 số quan hệ với Nga (gồm vài người thân cận Putin) – có người đề nghị cung cấp thông tin xấu về ứng viên Clinton.Liên quan đến hồ sơ Nga, một bản tin khách biết rằng thành viên đoàn tranh cử của Trump tiếp xúc tình báo Nga nhiều lần. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - Các viên chức công tố đưa tin: Rick Gates là thành viên đoàn vận động tranh cử của ứng viên Trump tiếp xúc nhiều lần 1 nguời có liên lạc với tình báo Nga trong muà tranh cử 2016.Trong năm qua, đoàn Mueller đã truy tố ông Gates và quản đốc Paul Manafort tội rửa tiền trong các việc làm tại Ukraine. Nhưng, hồ sơ truy tố hôm Thứ Ba của đoàn Mueller cho biết Gates tiếp tục gặp cựu sĩ quan tình báo Nga, và biết người này từng làm việc với quân báo Nga GRU. Chi tiết hồ sơ ám chỉ nhân vật này là Konstantin Kilimnik, quản trị văn phòng của Manafort tại Ukraine.Đoàn Mueller nhận biết Kilimnik duy trì liên lạc với GRU mà tình báo Hoa Kỳ tin là phe chủ mưu trộm cắp e-mail của ủy ban quốc gia của đảng DC (DNC) và phát tán trước ngày bầu cử Tháng 11-2017. Kilimnik chối cãi.Trong tháng qua, Gates nhận tội nói dối nhân viên điều tra và có thể hợp tác với đoàn điều tra. Y nhận có quen biết con rể của luật sư làm việc với loại doanh nghiệp Sakadden, Arps, Slate Meagher & Flom tên là Alexander van der Zwaan.Trước đó, Zwaan nhận tội đã nói dối về các tiếp xúc với Gates trong lúc giúp việc chính quyền Ukraine thân Nga (đã bị lật đổ năm 2014). Gates có thể bị trừng phạt bằng án tù tối đa 6 tháng.