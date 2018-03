Pháp: Khủng Bố Giữ 8 Con Tin, Giết 3 Người, Đã Bị Bắn Chết

PARIS - 1 vụ uy hiếp con tin đang diễn ra tại 1 siêu thị miền nam nước Pháp, 1 người chết và 1 người bị thuơng, theo loan báo sơ khởi của thị truởng Thebes.Cảnh sát đến bao vây sau khi hung thủ tuyên bố trung thành với “nhà nước Hồi Giáo – ISIS” cùng với tiếng hô Alluha Akbar.Nhân chứng nghe tiếng súng nổ. Nghiệp đoàn cảnh sát nhận có 1 đồng nghiệp trúng dạn. Nguồn tin an ninh ẩn danh cho hay: 1 người đàn ông vào Super U lúc sau 11 giờ sáng và súng nổ.Thủ Tướng Edouard Charles mô tả tình hình là nghiêm trọng và TT Macron đã cử bộ trưởng nội vụ Gerard Collomb đến Trebes.Tin của truyền thông Pháp xác nhận: chính quyền Macron đuợc yêu cầu trả tự do nghi can chính trong vụ tấn công tắm máu Paris Tháng 11-2015 là Salah Abdeslam.Phúc trình chính thức đầu tiên về thương vong ghi: 3 người chết, 3 người bị thương.Tin mới nhận từ Bộ nội vụ cho biết hung thủ là di dân Morocco đã bị cảnh sát bắn ngã – dường như y đang là đối tượng theo dõi của cơ quan an ninh.