Trump Đánh Thuế Hàng TQ Nhập Cảng Trị Giá 50 Tỉ MK

WASHINGTON - TT Trump đã công bố 1 đợt tăng thuế suất nhập cảng, mở rộng trừng phạt các lạm dụng của Trung Cộng, chỉ thị cho đại diện thương mại tăng thuế 50 tỉ MK sau 7 tháng điều tra về tài sản trí tuệ bị đánh cắp – chính quyền Trump cũng định thực hành các giới hạn đầu tư mới.Ông trump tuyên bố tại Bạch Ốc trưa Thứ Năm “Chúng ta có vấn đề trộm cắp tác quyền rộng lớn - tài sản trí tuệ giúp chúng ta hùng mạnh hơn, giàu có hơn”.Ông nhắc lại khiếm ngạch mậu dịch hàng trăm tỉ MK trong giao thương với Trung Cộng và khẳng định thuế phạt là đầu tiên trong số nhiều biện pháp đáp trả.Trong khi đó, một bản tin khác cho biết rằng tăng thuế nhập cảng là tăng giá hàng, ảnh hưởng thành phần cử tri hậu thuẫn TT Trump, là nhận xét của ký mục gia viết bài cho Yahoo – Thứ Sáu tuần này, thuế suất nhập cảng 25% với thép và 10% với nhôm bắt đầu áp dụng, là trừng phạt Trung Cộng bằng 60 tỉ MK, đe dọa châm ngòi chiến tranh mậu dịch.Vào lúc này, tự do thương mại là kẻ thù với chính khách mị dân mọi nơi – các cơ sở bán lẻ lớn nhất nước là nơi chủ trương Trump không đuợc hoan nghênh.Đầu tuần này, Walmart, Target và Best Buy đã gửi thư báo động chủ nhân Bạch Ốc về các hậu quả bất lợi – họ khẳng định: thuế suất nhập cảng cao sẽ làm tăng giá hầu như mọi mặt hàng mà họ bán ra, từ quần áo, giày dép, video game, vật dụng điện tử và thuốc giảm cân.Nhà báo nhăc lại: trước khi TT Trump ngồi làm việc tại Bạch Ốc, mọi thứ hàng là rẻ hơn, sẵn sàng và phong phú, cũng có thể mua qua mạng.Nhà nghiên cứu Andy Stern, là lãnh đạo viễn kiến của công đoàn dịch vụ lớn nhất giữa thập niên 2000, mô tả Walmart là nguồn giảm thuế lớn nhất, bởi người lao động có thể mua sắm mọi thứ đáp ứng nhu cầu căn bản tại đây, theo tường thuật của nhà báo.Cũng như Walmart, Target phục vụ tại các khu vực không có nhiều của hàng khác. Tại Walmart hay Target, trẻ em có thể tìm thấy búp-bê tương tự Barbie với giá chưa bằng 50% sản phẩm “Made in America”.Ký mục gia xác quyết: không yêu cầu TT Trump đừng quan tâm tới các bất chấp luật lệ của Beijing, vì thuế suất kiểu cũ không giải tỏa sự hoang mang về kinh tế hiện đại thần kỳ – tại đất nước đang bất đồng giữa các thực tế mâu thuẫn, tình thế có thể trở thành xấu hơn.