Kinh Thẻ - Chùa Pháp Luân Texas

Minh Hạnh(chuyển biên)TT Giác Đẳng: Nhân nói về trường hợp cảm giác của chúng tôi khi đi máy bay nhìn thấy trên sky map để chữ Sàigòn thay vì thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc rất là bất chợt thì trong lòng chúng tôi cảm thấy rất vui, rất là ngạc nhiên rất là vui về một bản đồ có đề tên thành phố Sàigòn, thì chúng tôi hiểu đó chỉ là một cảm giác cá nhân. Sàigòn tên thân quen, mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ thành phố mang tên Sàigòn thì dĩ nhiên chúng ta có cảm giác tự nhiên như vậy.Bây giờ thì chúng ta lại nói đến một cảm giác khác và cảm giác này là một phần bản tin Phật Giáo tại chùa Phaùp Luaân Houston Texas ngày 4-3-2013.Hồi còn nhỏ chúng tôi vào chùa ở gần Ngài Tịnh Sự, Ngài có làm một việc mà chúng tôi lúc bấy giờ không biết, chỉ thấy Ngài làm thôi, đó là, lâu lâu Phật tử họ có những chuyện phát tâm làm công đức Pháp thí, thí dụ vô chùa họ nói rằng con muốn cúng dường Pháp thí thì Ngài nói là hùn phước để in kinh thẻ. Có lẽ là qúi Phật tử ở đây ít có người nào nghe chữ kinh thẻ.Kinh ThẻKinh thẻ, tức là Ngài in trên một tờ giấy cứng nhỏ, ở trên tờ giấy cứng đó Ngài viết một cách rất xúc tích ngắn gọn, thí dụ 32 thông lệ của Chư Phật, hay 12 nhân duyên, hay là một ý nghĩa gì và Ngài tóm tắt gọn lại ở trong một cái thẻ như vậy. Lúc bấy giờ ở VN thì chưa có ai in kinh kiểu đó hết, mỗi lần ấn tống kinh thì in cả quyển sách. Và chúng tôi nhớ Chư Tăng ở ngoài Huế khi đề cập đến Ngài Tịnh Sự thì các vị hay mỉa mai hay cười Ngài Tịnh Sự là Ngài làm chuyện bất thường không giống ai, kinh sách mà lại in thành kinh thẻ như vậy.Thì hồi nhỏ chúng tôi thấy Ngài in như vậy chúng tôi cũng gom những bản kinh thẻ của Ngài lại có khi cả mấy trăm bản, và bây giờ chúng tôi ao ước có dịp nào đó chúng tôi tìm được một bản như vậy để làm kỷ niệm, tại vì hồi nhỏ chúng tôi lớn lên với những bản kinh thẻ đó, sau này khi ra nước ngoài chúng tôi rất là ngạc nhiên khi thấy trong cách học của người Tây Phương người ta dùng những thẻ như vậy rất là nhiều, mà ở đây người ta gọi là flash card, tức là họ viết cái gì cần phải nhớ trên tấm thẻ nhỏ, viết không cầu kỳ, viết đơn giản, viết cô đọng và nhờ những cái flash card như vậy mà người ta nhớ được rất nhiều.Nên chúng tôi nhớ lại là Ngài HT Thầy của mình đã đi trước thời đại, thời đó ở VN không ai làm kinh thẻ ngoại trừ Ngài, và thậm chí Ngài bị người khác mỉa mai. Nhưng sau này thì thấy Ngài rất là hay, mình phải chấp tay đảnh lễ Ngài sao Ngài biết mà làm chuyện đó, bây giờ người ta cũng làm, mà lúc đó thì mình không thấy được cái hay của Ngài mà thậm chí là có nhiều khi qúi Thầy qúi Sư ở miền Trung thấy kinh thẻ thì hay nói mỉa mai giống như là Ngài bất bình thường này nọ nhưng rồi sau này ngồi suy nghĩ lại không phải Ngài bất bình thường mà các vị không biết.Chúng tôi có rất nhiều điều học từ Ngài bây giờ nhớ thì thú thật là thỉnh thoảng có những Phật tử nói sao những pháp đó có mười mấy điều hai mươi mấy điều mà Sư nhớ được, bây giờ chúng tôi nói với qúi vị là nhờ những bản kinh thẻ đó, tại vì một quyển sách tràng giang đại hải không thể nhớ được nhưng cầm bản kinh thẻ giới thiệu một đoạn ngắn thì đem vào trong lòng, thành ra riêng đối với chúng tôi thì chúng tôi phải biết ơn kinh thẻ.Do vậy bắt đầu vào tuần tới trở đi thì chúng tôi bắt đầu làm một việc là chúng tôi sẽ giới thiệu những flash card-kinh thẻ ở trong room Phật Pháp Buđdhadhamma này.Tại sao chúng tôi giới thiệu như vậy? là tại vì những năm vừa qua khi chúng tôi đi hành hương thì chúng tôi thường ghi những chú thích ở trên những flash card và để trong iphone của mình. Lấy ví dụ như khi đến thăm thành Xá Vệ thì chúng tôi ghi chú thành Xá Vệ ở đâu dân số lúc đó được ghi nhận như thế nào và những nhân vật nổi tiếng trong thành Xá Vệ ra sao v.v... thì những chi tiết chúng tôi ghi trên flash card và khi nào cần dùng thì chúng tôi lấy ra rất là tiện lợi rất là nhanh chóng.Cái flash card có lợi như vầy, là chúng ta cho những chi tiết, thí dụ như chúng ta đang học kinh Thập Thượng, ở đây những pháp có năm chi có bảy chi và nếu chúng ta làm cái flash card đặc biệt là chúng ta thêm một tấm hình như tấm hình nhỏ thôi một vài cái minh hoạ nào đó để trên đó thì qúi vị sẽ dễ nhớ hơn. Bây giờ chúng tôi đi đó đi đây, như vừa rồi chúng tôi đi hành hương trong phái đoàn có một Phật tử là bác Bình, bác họ Đường tên là Bình, bác là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng mà trong ánh mắt có say sưa, suốt cả chuyến đi như vậy bác chụp 20 ngàn tấm ảnh và những tấm ảnh bác cho chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những tài liệu vô giá về Phật tích Thí dụ mình đi đến một chỗ Phật tích nào thường là mình chụp tượng Phật chụp người thôi nhưng bác đã đem vào trong hình ảnh những hình ảnh rất dễ thuơng rất đặc biệt nên chúng tôi sẽ xử dụng nhiều hình ảnh mà bác Bình đã chụp và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ ghi chú về những bài kinh.Một là chúng tôi nghĩ những flash card này giúp cho qúi Phật tử nhớ nhiều về những đề tài Pháp, nhớ nhiều con số, những câu Phật ngôn. Và thứ hai nữa là cũng để tưởng niệm lại Ngài Tịnh Sự là một bậc Thầy đã đi trước nhiều thế hệ ở trong việc giáo dục. Qúi Phật tử biết rằng môn Vi Diệu Pháp ngày nay Chư Tăng học được là đều nhờ Ngài, Ngài nghĩ ra nhiều cách, nhưng khi mình còn nhỏ mình không hiểu hết những giá trị đó thì phải thú thật là có nhiều khi chúng tôi thấy Ngài không giống ai hết và Chư Tăng khác hay đả phá nói Ngài không giống ai hết nhưng mà sau này đi đó đi đây ngồi nghĩ lại là sao trong cuộc đời mình lại có hữu phúc ở gần các vị Thầy như vậy, Ngài có rất nhiều sáng kiến và dĩ nhiên trong thời của Ngài người ta thấy những kinh thẻ đó rời rạc thì không ai để ý nhưng về sau này nếu chúng tôi có được dịp chúng tôi làm một nơi để lưu lại những cái kỷ vật của Ngài thì những kinh thẻ đó chắc chắn là những điều chúng tôi tin rằng rất là lợi lạc.Và chúng tôi sẽ đem những kinh thẻ vào đây mỗi ngày qúi Phật tử có thể download tấm hình đó xuống, ở trên tấm hình đó có những tóm tắt bài học ở trong ngày và qúi vị có thể đọc ở trên iphone, trên computer và như vậy thì nó vừa gọn vừa tốt và nó làm hành trang cho chúng ta đi vào cuộc đời và nếu chúng ta đi vào cuộc đời này mang theo những bản kinh thẻ với những lời dạy rất là hàm xúc rất là cô đọng rất là dễ nhớ của Đức Phật thì nó cũng là điều lợi lạc cho tất cả chúng ta./. .Minh Hạnh chuyển biên