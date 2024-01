Hình ảnh chuẩn bị Tết 2024 trên phố Hải Thượng Lãn Ông, Chợ Lớn, TP Sài Gòn. Trông có vẻ thiếu sôi nổi hơn năm ngoái.

- Nhiều học giả bàn kế hoạch ngăn chận: nếu Trump thắng cử 2024 và sử dụng các Tướng điều binh lập chế độ độc tài

- Anh: sẽ tiếp tục làm việc “như bình thường” với bất kỳ ai mà dân Mỹ bầu làm Tổng Thống 2024, kể cả Trump

- Trump xin hoãn phiên tòa để tự tang lễ mẹ vợ. Thẩm phán cho Trump tự do khỏi cần tới tòa, nhưng tòa không hoãn, vì có luật sư thay Trump là đủ. Trump giấu cuộc đi vận động.

- Cựu công tố hồ sơ Watergate (Nick Akerman) nói trên MSNBC: chắc chắn Trump sẽ vào tù

- Công tố đặc biệt Jack Smith: có thêm nhân chứng cho vụ truy tố Trump về trộm hồ sơ mật về giấu ở Mar-a-Lago.

- Anh ký hiệp ước quốc phòng hỗ tương với Ukraine: Anh sẽ phản ứng trong vòng 24 giờ đối với bất kỳ "sự xâm lược" nào chống lại Ukraine sau khi cuộc chiến này kết thúc.

- TQ chỉ trích Nhật Bản vì đã chúc mừng Tổng thống Đài Loan mới đắc cử Lai Ching-te.

- TQ: Ngoại trưởng Hoa Kỳ gửi tín hiệu sai tới lực lượng ly khai Đài Loan.

- Ai Cập và TQ lo ngại cuộc chiến ở Gaza lan rộng, và kêu gọi cần “an toàn” và “an ninh” hàng hải ở Biển Đỏ

- Ronen Bar dự kiến sẽ từ chức Giám đốc Tình Báo Shin Bet của Israel khi xong cuộc chiến ở Gaza

- Tổng thống Iran: xung đột ở Palestine trở thành vấn đề hàng đầu trên thế giới

- Thủ tướng Netanyahu: quân Israel sẽ kiểm soát Hành lang giữa Gaza và Ai Cập, sẽ hoạt động ngay cả khi bị Tòa quốc tế kết tội "diệt chủng dân Palestine"

- Netanyahu: dân Gaza sẽ không được phép trở về nhà của họ cho đến khi cuộc chiến với Hamas hoàn toàn kết thúc.

- Hàng ngàn người biểu tình ở Tel Aviv đòi Thủ tướng Netanyahu từ chức

- HWR: 17 thanh niên Bắc Hàn bị truy tố vì xem các video Nam Hàn, và xài tiếng lóng của giới trẻ Nam Hàn

- TT Biden: vẫn không ủng hộ sự độc lập của Đài Loan tách khỏi Trung Quốc

- TQ hù dọa tân Tổng Thống: nguyên tắc Một Trung Quốc vẫn đứng vững.

- Đài Loan: kết quả bầu Quốc Hội, không đảng nào thắng đa số

- Florida: 2 vụ xe lửa đụng riêng biệt trong 1 tuần, 3 người chết

- Tiểu bang Michigan trả 1,75 triệu USD cho 1 ông ngồi tù oan tới 35 năm

- Quận Los Angeles: 2 xe đụng nhau, cảnh sát tới, thấy 1 người bị bắn vào đầu

- TIN VN. Các hãng bay tăng chuyến dịp cuối năm, giá vé máy bay Tết vẫn cao chót vót.

- TIN VN. Ninh Bình: Bệnh viện Đa khoa nợ lượng 167 nhân viên y tế 4 tháng nay.

- TIN VN. Gần 150 giảng viên, nhân viên Trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương suốt 8 tháng.

- HỎI 1: Người Singapore kém hạnh phúc hơn hồi 5 năm trước? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Canada: trong số người dùng cần sa, 73% mua cần sa từ nguồn hợp pháp? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-14/1/2024) ⚪ --- Chính phủ Anh quốc làm được một điều chưa nước nào khác dám làm: hiệp ước quốc phòng hỗ tương với Ukraine. Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky đã bình luận về hiệp ước an ninh vừa được ký kết giữa Ukraine và Anh vào Chủ nhật, cho rằng một thỏa thuận như vậy trên thực tế thể hiện "sự kiểm soát hoàn toàn từ bên ngoài" và "sự phụ thuộc" của Ukraine đối với Anh.

Slutsky viết trong một bài đăng trên Telegram: “Thật vô nghĩa và là một trò đùa chính trị. Ông nói thêm: “Tin xấu cho người dân Ukraine, những người mà chính quyền phát xít mới đang bán làm bia đỡ đạn và hàng tiêu dùng”.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal trước đó đã ca ngợi hiệp ước an ninh Kiev-London, tuyên bố rằng nó sẽ trao cho Vương quốc Anh quyền phản ứng trong vòng 24 giờ đối với bất kỳ "sự xâm lược" tiềm ẩn nào chống lại Ukraine sau khi cuộc chiến này kết thúc.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm Chủ Nhật chỉ ra rằng London sẽ tiếp tục làm việc “như bình thường” với bất kỳ ai mà Hoa Kỳ chọn làm tổng thống mới, bao gồm cả ứng cử viên đang dẫn đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Theo cuộc thăm dò mới nhất, Trump dẫn trước cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley 28 điểm trong số cử tri Đảng Cộng hòa ở Iowa.

Phát biểu trong chương trình “Chủ nhật với Laura Kuenssberg” của BBC, Cameron nói rằng điều “quan trọng” là “làm cho mối quan hệ đó phát huy hiệu quả” để giữ cho Vương quốc Anh được an toàn. Ngoại trưởng Anh tuyên bố ông có mối quan hệ "rất tốt" với người tiền nhiệm của Trump, Barak Obama.

⚪ ---- Donald Trump đã yêu cầu thẩm phán hoãn phiên tòa để đi dự đám tang của mẹ vợ nhưng không đề cập đến việc Trump cũng dự kiến tham dự một cuộc vận động tranh cử. Theo các tài liệu tòa án được báo Business Insider xem xét, các luật sư của Trump hôm thứ Sáu đã yêu cầu Thẩm phán Lewis Kaplan hoãn ngày xét xử vụ kiện phỉ báng do nhà văn E. Jean Carroll kiện vì cái chết bất ngờ của Amalija Knavs, mẹ của vợ ông, Melania Trump, hồi tuần trước. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào thứ Tư tuần này.

Theo luật sư của Trump, Alina Habba, Trump không thể tham dự phiên tòa ở New York vào thứ Tư và thứ Năm vì Trump sẽ tới Florida để dự tang lễ. Theo bức thư, nhóm của Trump đã yêu cầu hoãn phiên tòa cho đến tuần sau. Kaplan đã từ chối yêu cầu này sau đó vào thứ Sáu, nói rằng mặc dù tòa án "gửi lời chia buồn" tới gia đình Trump nhưng phiên tòa sẽ tiếp tục như dự kiến. Trump không bắt buộc phải có mặt tại phiên tòa, như Kaplan đã chỉ ra, nhưng cựu Tổng thống đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham dự.

Thẩm phán Kaplan viết: “Ông Trump được tự do tham dự phiên tòa, đám tang, hoặc tất cả các phần hoặc cả hai, tùy theo ý muốn của ông ấy”. Tuy nhiên, một lá thư do luật sư của Carroll gửi hôm thứ Bảy đã chỉ ra rằng đó có thể không phải là toàn bộ câu chuyện. Trong khi Trump nói với thẩm phán rằng ông sẽ "đi du lịch cùng gia đình", các luật sư của Carroll chỉ ra rằng Trump đã lên lịch tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở New Hampshire cùng ngày. Luật sư của Carroll viết: “Không có đề cập nào đến bất kỳ xung đột lịch trình nào liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump”.

Trang web vận động tranh cử của Trump hiển thị sự kiện diễn ra ở Portsmouth, New Hampshire, dự kiến diễn ra lúc 7 giờ tối thứ Tư. Giờ phương Tây. Không rõ liệu Trump có còn dự định tham dự sự kiện này hay không, nhưng công chúng vẫn có thể đăng ký mua vé kể từ tối thứ Bảy. Tang lễ được lên kế hoạch vào thứ Năm, nghĩa là có thể tham dự cả ba sự kiện - với một lịch trình chặt chẽ.

Trên Truth Social, Trump chỉ trích thẩm phán giám sát vụ án phỉ báng vì đã không hoãn phiên tòa, gọi ông là "người xấu và thậm chí còn là một Thẩm phán tồi tệ hơn". Người phát ngôn của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ báo Business Insider.

⚪ ---- Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại cho những người hiểu rõ hoạt động nội bộ của Pentagon rằng Trump sẽ biến quân đội Hoa Kỳ phi đảng phái trở thành cánh tay cơ bắp trong chương trình nghị sự chính trị của Trump khi Trump đưa ra những bình luận về chế độ độc tài và hạ thấp giá trị của cơ chế kiểm tra và cân bằng đã củng cố nền tảng cho dân chủ có từ hai thế kỷ của đất nước.

Theo những cuốn sách họ đã viết và lời khai trước Quốc hội, một nhóm những người được bổ nhiệm độc lập với hoạt động chính trị của Trump đã khiến Trump tránh xa những ý tưởng có thể đẩy giới hạn quyền lực tổng thống trong nhiệm kỳ trước của Trump. Hầu hết đã biến mất vào cuối nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ mới, nhiều cựu quan chức lo ngại rằng thay vào đó, Trump sẽ vây quanh mình những người trung thành không dám nói không.

Trump đã đặt ra những câu hỏi mới về ý định của mình nếu Trump giành lại quyền lực bằng cách đưa ra một lý thuyết pháp lý rằng một tổng thống sẽ được miễn tố, tự do làm hầu hết mọi việc mà không bị trừng phạt - bao gồm cả việc ám sát các đối thủ chính trị - miễn là Quốc hội không thể tập hợp đủ số phiếu để luận tội và đuổi Trump ra khỏi văn phòng Bạch Ốc.

Giờ đây, chuẩn bị cho sự trở lại tiềm năng của Trump, một mạng lưới lỏng lẻo gồm các nhóm lợi ích công cộng và các nhà lập pháp đang âm thầm nghĩ ra kế hoạch nhằm cố gắng ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm mở rộng quyền lực của tổng thống, có thể bao gồm việc gây áp lực buộc quân đội phải phục vụ nhu cầu chính trị của Trump.

Những người tham gia nỗ lực này nói với NBC News rằng họ đang nghiên cứu các hành động trong quá khứ của Trump và quan điểm chính sách năm 2024 để sẵn sàng nếu Trump thắng cử vào tháng 11. Điều đó liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện hành động pháp lý và gửi thư cho những người được Trump bổ nhiệm nêu rõ những hậu quả mà họ sẽ phải đối mặt nếu vi phạm các quy tắc hiến pháp.

Mary McCord, giám đốc điều hành của Viện Vận động và Bảo vệ Hiến pháp (Institution for Constitutional Advocacy and Protection) tại Đại học Luật Georgetown cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu thành lập một nhóm để suy nghĩ về những điều gây tổn hại nhất mà ông ấy [Trump] có thể làm để chúng tôi sẵn sàng khởi kiện nếu cần thiết”.

Những người tham gia cuộc thảo luận cho biết một phần của mục đích là xác định các tổ chức có cùng quan điểm và tạo ra một liên minh để thách thức Trump ngay từ ngày đầu. Một số người tham gia đang xem xét các tài liệu chính sách đang được soạn thảo cho một chính quyền bảo thủ trong tương lai. Họ cũng đang xem các cuộc phỏng vấn mà các đồng minh của Trump dành cho báo chí để tìm manh mối về phần tiếp theo của Trump sẽ như thế nào.

Những nhóm tham gia khác bao gồm Democracy Forward, một tổ chức đã đưa chính quyền Trump ra tòa hơn 100 lần trong thời gian Trump nắm quyền, và Protect Democracy, một nhóm chống độc tài. Skye Perryman, chủ tịch của Democracy Forward cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị kiện tụng và chuẩn bị sử dụng mọi công cụ trong hộp công cụ mà nền dân chủ của chúng tôi cung cấp để mang lại cho người dân Mỹ khả năng chống trả. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm mang tính sống còn đối với nền dân chủ Mỹ và mọi người có trách nhiệm phải thực hiện phần việc của mình.”

Tổng tư lệnh của Mỹ có quyền lực to lớn trong tay - một số người nổi tiếng, số khác thì không nhiều. Một số nhà lập pháp và những người ủng hộ dân chủ lo ngại rằng có thể không có gì ngăn cản một tổng thống huy động quân đội để can thiệp vào các cuộc bầu cử, cảnh sát đường phố Mỹ hoặc dập tắt các cuộc biểu tình trong nước.

Trong số những công cụ ít được hiểu rõ nhất dành cho một tổng thống là Đạo luật Chống nổi loạn (Insurrection Act). Các chuyên gia cho biết, với cách diễn đạt mơ hồ, luật này trao cho tổng thống quyền quyết định đáng kể trong việc quyết định điều gì cấu thành một cuộc nổi dậy và khi nào có thể triển khai quân đội tại ngũ để đáp trả.

Một số nhà lập pháp ở Điện Capitol lo ngại rằng Trump có thể viện dẫn đạo luật này để huy động lực lượng vũ trang khi đối mặt với các cuộc biểu tình trong nước hoặc nếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không diễn ra theo ý ông.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, D-Conn., đang soạn thảo một dự luật nhằm làm rõ đạo luật và đưa ra một số ý kiến cho Quốc hội cũng như tòa án về việc sử dụng đạo luật này. Cơ hội thông qua của nó rất mong manh do đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện và phần lớn trung thành với Trump.

Blumenthal cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Có một loạt điều khủng khiếp có thể xảy ra do việc Donald Trump sử dụng không hạn chế Đạo luật Chống nổi loạn. Một tổng thống có động cơ ác ý có thể sử dụng nó theo nhiều cách độc tài khác nhau trừ khi đến một lúc nào đó chính quân đội chống lại những gì họ cho là một mệnh lệnh bất hợp pháp. Nhưng điều đó đặt một gánh nặng rất lớn lên quân đội.”

Lời thề của Trump sẽ tìm kiếm “sự trả thù” thay mặt cho những người mà Trump cho là đã “sai trái” và “bị phản bội” đã làm dấy lên lo ngại rằng Trump sẽ sử dụng quyền lực tổng thống một cách rộng rãi hơn như một công cụ chống lại kẻ thù chính trị. Làm tăng thêm sự lo lắng, Trump đã nhận xét tại buổi họp phố Fox News vào tháng trước rằng Trump sẽ là một “nhà độc tài” - mặc dù chỉ trong ngày đầu tiên nhậm chức với mục đích đóng cửa biên giới và khoan dầu. Sau đó, Trump đã đăng trên trang mạng xã hội của mình rằng Trump đã đưa ra nhận xét đó “một cách đùa giỡn”.

⚪ ---- Xuất hiện trên MSNBC vào chiều thứ Bảy để thảo luận về nỗ lực đang chùn bước của Donald Trump nhằm được cấp quyền miễn trừ tổng thống đối với các hành động của ông liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, cựu công tố viên Watergate Nick Akerman tuyên bố rằng Trump không có cơ hội chiến thắng và ông mong đợi Trump cuối cùng sẽ kết thúc lên trong "ngôi nhà lớn." (ám chỉ: nhà tù)

.

Nói chuyện với người dẫn chương trình MSNBC Katie Phang, Akerman thẳng thừng nói về nỗ lực miễn trừ của Trump: "Không đời nào một tổng thống có thể đạt được quyền miễn trừ tuyệt đối trong lĩnh vực tội phạm."

.

Chuyển sang phiên tòa thủ đô dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 3 bởi Thẩm phán Tanya Chutkan đang bị tạm dừng trong khi tòa án xem xét kháng cáo về quyền miễn tố, Akerman cho biết cựu tổng thống sẽ phải chịu số phận kể từ ngày ông bước vào phòng xử án.

.

“Khá rõ luật là gì,” ông nói với người dẫn chương trình Phang trước khi nói thêm, “Điều thực sự bị đe dọa ở đây là đưa phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 3 trở lại đúng hướng, bởi vì ngay khi Trump có mặt tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã tuyên thệ - Trump đã xong đời. Trump sẽ bị kết án và đang trên đường đến ngôi nhà lớn. Đó là điều Trump quan tâm. Sự bào chữa hợp pháp duy nhất của Trump ở đây, nó không dựa trên sự thật, nó không dựa trên luật pháp, nó là sự chậm trễ."

.

⚪ ---- Công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith gần đây đã công bố một số nhân chứng mới là chuyên gia về pháp y kỹ thuật số trong quá trình truy tố cựu Tổng thống Donald Trump vì bị cáo buộc xử lý sai tài liệu mật. Theo NBC News, năm nhân chứng của Smith sẽ được triệu tập để làm chứng trong phiên tòa xét xử Trump vào tháng 5 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida, những người thành thạo về pháp y kỹ thuật số hoặc phân tích tế bào. Smith nhằm mục đích sử dụng lời khai của họ để buộc Trump vào nỗ lực của các đồng phạm Walter Nauta - vệ sĩ lâu năm của ông - và Carlos De Oliveira, người từng là người quản lý tài sản cũ của Mar-a-Lago, nhằm xóa đoạn phim an ninh tại khu đất của Trump ở Florida.

.

Hồ sơ mới nhất của Smith đề cập đến cuộc trò chuyện vào tháng 6 năm 2022 giữa De Oliveira với Yuscil Taveras, giám đốc công nghệ thông tin tại Mar-a-Lago. Trong cuộc trò chuyện đó, De Oliveira đã hỏi Taveras về việc máy chủ camera an ninh đã lưu giữ đoạn phim trong bao lâu, đồng thời nói thêm rằng “ông chủ” (Trump) muốn xóa sạch máy chủ. De Oliveira sau đó đã nói chuyện với Nauta sau cuộc trò chuyện của anh ta với Taveras, theo cáo trạng của Smith.

.

Phiên tòa xét xử tài liệu mật dự kiến diễn ra vào ngày 20/5/2024. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ liệu phiên tòa có bắt đầu sau đó hay không, do cả kháng cáo miễn trừ đang diễn ra của Trump trước Tòa kháng án thủ đô và các quyết định gia hạn trước phiên tòa của Thẩm phán quận Hoa Kỳ Aileen Cannon. thời hạn xem xét tài liệu mật đến tháng 2/2024.

.

Ngoài những phức tạp tiềm ẩn từ phán quyết trước phiên tòa của Cannon và quá trình kháng cáo, Trump cũng sẽ có một mùa xuân đặc biệt bận rộn với các phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 3 tại cả Tòa án quận Hoa Kỳ ở Washington, DC vì cáo buộc can thiệp bầu cử và vào cuối tháng đó ở Manhattan. Tòa án quận vì cáo buộc thanh toán tiền im lặng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels Phiên tòa xét xử RICO của Biện lý Quận Fulton Fani Willis vẫn chưa được lên lịch chính thức, mặc dù Willis đã yêu cầu ngày xét xử vào tháng 8/2024.

⚪ ---- Theo tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, Trung Quốc đã chỉ trích Nhật Bản vì đã chúc mừng Tổng thống Đài Loan mới đắc cử Lai Ching-te. Đại sứ quán lưu ý: “Chúng tôi bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối điều này và đã gửi công hàm phản đối chính thức tới phía Nhật Bản”.Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã chúc mừng Lai, nhấn mạnh rằng “Đài Loan là một đối tác cực kỳ quan trọng và là một người bạn quan trọng mà Nhật Bản chia sẻ các giá trị cơ bản và có quan hệ kinh tế chặt chẽ”.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết bình luận của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken về cuộc bầu cử ở Đài Loan “vi phạm nghiêm trọng” nguyên tắc một Trung Quốc và thông cáo chung ba nước Trung-Mỹ và “gửi tín hiệu sai” tới lực lượng ly khai Đài Loan.Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi Washington chấm dứt hỗ trợ với Đài Bắc và không tìm cách giải quyết vấn đề Đài Loan. Một ngày trước đó, Blinken đã chúc mừng Lai Ching-te của Đảng Dân tiến (DPP) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan. Tổng thống mới đắc cử của hòn đảo này thề sẽ "bảo vệ" toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền trước Trung Quốc.⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì “an toàn” và “an ninh” hàng hải ở Biển Đỏ sau sự gia tăng căng thẳng gần đây ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Ai Cập tiết lộ trong một tuyên bố hôm Chủ nhật sau cuộc họp các bộ trưởng ở Cairo.Hai ngoại trưởng cũng bày tỏ quan ngại về khả năng xung đột ở Gaza lan sang các khu vực khác trong khu vực và kêu gọi nỗ lực chung với cộng đồng quốc tế để ngăn chặn các cuộc tấn công vào vùng đất của người Palestine và buộc dân thường phải di dời khỏi Dải Gaza. Hôm Thứ Bảy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không coi chiến tranh đã kết thúc cho đến khi giành được quyền kiểm soát Hành lang Philadelphi, dải đất dài 14 km nằm dọc biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập.⚪ ---- Người đứng đầu Shin Bet, cơ quan an ninh nội bộ của Israel, Ronen Bar, dự kiến sẽ từ chức khi cuộc chiến ở Gaza kết thúc do tình báo thất bại trong việc dự đoán cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, cựu lãnh đạo Shin Bet Yakov Perry nói với Đài phát thanh quân đội Israel vào Chủ nhật. Trước đó đã xuất hiện các cáo buộc rằng cơ quan tình báo Israel đã biết về cuộc tấn công dự kiến ​​của Hamas vào tháng 10, nhưng tin rằng cuộc tấn công của họ sẽ không đáng kể.Perry nói: “Tôi không nói chuyện trực tiếp với ông Ronen Bar về những gì sẽ xảy ra, nhưng tôi tin chắc rằng ông sẽ là một trong những người đầu tiên từ chức”. Trước đó, thủ lĩnh Shin Bet thề sẽ truy lùng các thủ lĩnh Hamas trên toàn thế giới, bao gồm cả những thủ lĩnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Lebanon. Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã cảnh báo chống lại hành động như vậy, nhấn mạnh rằng sẽ không có cơ quan tình báo nào được phép thực hiện một hoạt động như vậy trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.---- Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm Chủ nhật nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Palestine không còn là mối lo ngại của người Hồi giáo mà đã trở thành vấn đề hàng đầu trên thế giới ngày nay. Raisi cũng nói thêm rằng Iran sẽ tiếp tục hỗ trợ Palestine và các nhóm kháng chiến trong khu vực, bao gồm Lebanon, Syria, Iraq và Yemen, để chống lại "sự áp bức quá mức" và "sự xâm lược".Trong bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế về cơn bão Al-Aqsa và sự thức tỉnh lương tâm con người ở Tehran, Tổng thống Iran cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào tìm cách bình thường hóa quan hệ với Israel nên lưu ý rằng một động thái như vậy chỉ có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề an ninh trong nước và khu vực. (Chữ "cơn bão Al-Aqsa" là tên gọi sự kiện ngày 7 tháng 10/2023, khi Hamas tấn công Israel.)⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Bảy cho biết trong cuộc họp báo ở Tel Aviv rằng cư dân Gaza sẽ không được phép trở về nhà của họ cho đến khi cuộc chiến với Hamas hoàn toàn kết thúc. Về tác động của các hoạt động quân sự đối với người dân, ông Netanyahu nói rằng lực lượng Israel làm hết sức có thể để tránh cho dân thường bị thương hoặc thiệt mạng.Dữ liệu mới nhất của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khẳng định số người phải di dời ở Dải Gaza đã lên tới 1,9 triệu người, chiếm 85% dân số. Trong khi đó, số người chết cuối cùng báo cáo rằng cứ 20 công dân ở Dải Gaza thì có một người trở thành "liệt sĩ [bị giết], bị thương hoặc mất tích" kể từ ngày 7 tháng 10.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Bảy nhấn mạnh rằng để kết thúc cuộc chiến chống lại nhóm Hamas, các lực lượng Israel cần nắm quyền kiểm soát Hành lang Philadelphi Corridor giữa Gaza và Ai Cập, và chính phủ của ông đang khám phá các phương án để biến điều đó thành hiện thực.Họp báo ở Tel Aviv, ông Netanyahu tái khẳng định sẽ không ra lệnh cho quân đội ngừng hoạt động, dù Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết chống lại Israel trong vụ kiện do Nam Phi đệ trình. Ngoài ra, ông nói rằng ông đã thông báo với Ngoại Trưởng Mỹ rằng cuộc đối đầu này không chỉ có tầm quan trọng đối với Israel mà còn thể hiện một "cuộc chiến chống lại trục ma quỷ".Hành lang Philadelphi, còn được gọi là Tuyến đường Philadelphi, là một dải đất dài 14 km và nếu Israel giành lại toàn quyền kiểm soát, điều đó có thể hàm ý sự thống trị nhiều hơn đối với hoạt động di chuyển của người dân trong khu vực.⚪ ---- Hàng ngàn người biểu tình ở Tel Aviv đã kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức, cáo buộc chính phủ của ông không làm đủ để đưa các con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza về nhà. Cuộc biểu tình diễn ra trước ngày đánh dấu 100 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, gây ra bởi vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử Israel do Hamas và các nhóm cực đoan khác thực hiện vào ngày 7 tháng 10. Hamas đã giết khoảng 1.200 người tại các cộng đồng biên giới của Israel gần Gaza và bắt cóc khoảng 240 người vào khu vực ven biển của người Palestine. Sau đó, quân lực Israel giết hơn 28.000 người Palestine và buộc hơn 1,9 triệu dân Palestine phải di tản vào trại tỵ nạn, rời nhà trong Gaza.⚪ ---- Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm (giờ Mỹ), hơn 17 thanh niên Bắc Hàn đã bị truy tố vì xem các video không được phê duyệt và sử dụng tiếng lóng của Nam Hàn hồi năm 2023 khi chế độ này tăng cường kiểm soát hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của người dân.Trong Báo cáo Thế giới thường niên, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HWR), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại New York, cho biết Bắc Hàn “vẫn là một trong những quốc gia đàn áp nhất trên thế giới” khi nhà lãnh đạo độc tài Kim Jong-un tiếp tục sử dụng tra tấn, hành quyết và các hình thức khác. biện pháp man rợ để siết chặt quyền lực của mình.

Trích dẫn những người Bắc Hàn trốn thoát đã nói chuyện với người thân của họ ở đó, Elaine Pearson, giám đốc khu vực châu Á của HRW, cho biết 17 thanh niên Bắc Hàn đã bị truy tố vào năm ngoái vì xem các video trái phép - có thể bắt nguồn từ Nam Hàn - và sử dụng ngôn ngữ kiểu Nam Hàn.

Pearson cho biết khi trả lời câu hỏi qua email của The Korea Times: “Người đứng đầu nhóm đã bị kết án 10 năm lao động cưỡng bức. Trong một trường hợp khác, thanh niên trẻ bị kết án 3-5 năm vì sử dụng từ vựng tiếng Hàn.”

.

Bà nói thêm, chính quyền Bắc Hàn cũng chấp thuận việc sử dụng các phiên tòa xét xử và hành quyết công khai để “thức tỉnh quần chúng”. Việc sử dụng bất kỳ nội dung truyền thông nào được tạo ra bên ngoài đất nước đều là bất hợp pháp. Nhưng những người đào thoát nói rằng các hình phạt đặc biệt nghiêm khắc đối với những người sở hữu hoặc phân phối nội dung từ miền Nam.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Bảy cho biết quan điểm của ông về chủ quyền của Đài Loan vẫn là không ủng hộ sự độc lập của Đài Loan khỏi Trung Quốc đại lục. Khi phóng viên AP Seung Min Kim hỏi nhận thức của ông về kết quả mới nhất ở Đài Loan, Biden trả lời đơn giản và thẳng thắn "Chúng tôi không ủng hộ độc lập" khi ông rời Bạch Ốc để đến trại David. Sau khi Lai Ching-te giành được quyền làm tổng thống của hòn đảo, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào phản ứng và ý kiến của các nhà lãnh đạo thế giới.

⚪ ---- Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, người phát ngôn Hội đồng Nhà nước Chen Binhua cho biết hôm thứ Bảy rằng bất chấp các cuộc bầu cử gần đây ở hòn đảo này đã khiến ứng cử viên Lai Ching-te của Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) trở thành tổng thống mới, nguyên tắc Một Trung Quốc vẫn đứng vững.

.

Bình luận về cuộc bầu cử với Tân Hoa Xã, Binhua nhấn mạnh rằng TQ "kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai nhằm 'độc lập của Đài Loan' cũng như sự can thiệp của nước ngoài", đồng thời nghi ngờ rằng số phiếu mà Lai có được đại diện cho phần lớn ý chí của Đài Loan về tương lai. của lãnh thổ. Ông nói thêm: “Lập trường của chúng tôi trong việc giải quyết vấn đề Đài Loan và thực hiện thống nhất đất nước vẫn nhất quán và quyết tâm của chúng tôi vững như đá”.

⚪ ---- Truyền thông địa phương đưa tin không có đảng chính trị nào giành được đa số trong Viện Lập pháp của Đài Loan, phá vỡ xu hướng hiện có kể từ năm 2004. Đảng Dân tiến (DPP) của người giành chiến thắng tổng thống đã giảm số ghế từ 63 có được vào năm 2020 xuống còn 51, Đảng Quốc dân đảng Trung Quốc (KMT) thu được 52 ghế, tăng từ 38, trong khi Đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) có được 8 ghế.

Mặc dù một số phiếu bầu vẫn đang được tính toán từ cuộc bầu cử lập pháp, nhưng nhiều người dự đoán rằng Quốc Dân Đảng và TTP sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán để ngăn cản DDP duy trì quyền kiểm soát quyền phát biểu tại phòng họp.

⚪ ---- Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra sau khi 3 người chết trong hai vụ va chạm xe lửa riêng biệt tại cùng một điểm giao lộ đường sắt cao tốc ở Florida trong tuần này. Cảnh sát thị trấn Melbourne cho biết hôm thứ Sáu, hai người đã thiệt mạng - người lái xe và hành khách - sau khi một đoàn tàu Brightline đâm vào chiếc xe bán tải Chevrolet Avalanche của họ.

Thị trưởng Melbourne Paul Alfrey nói với các phóng viên tại hiện trường rằng chiếc xe đã cố gắng chạy nhanh hơn đoàn tàu. Vụ va chạm chết người xảy ra hai ngày sau khi một đoàn tàu Brightline tông vào một chiếc SUV Honda Element tại cùng điểm giao nhau. Cảnh sát cho biết tài xế đã chết và 3 người khác bị thương.

⚪ ---- Tiểu bang Michigan đã đồng ý trả 1,75 triệu USD cho một người đàn ông vô tội đã phải ngồi tù 35 năm sau khi bị kết án oan về tội tấn công tình dục. Louis Wright được trả tự do vào tháng 11 sau khi nhà chức trách cho biết các xét nghiệm DNA đã loại trừ anh ta là thủ phạm trong vụ tấn công một bé gái 11 tuổi ở Albion, một thị trấn nhỏ ở phía tây nam Michigan, vào năm 1988.

Những người được miễn tội dựa trên bằng chứng mới sẽ đủ điều kiện nhận 50.000 USD cho mỗi năm ở nhà tù Michigan. Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp đôi khi từ chối việc trả tiền, dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt của luật, nhưng đã nhanh chóng đồng ý bồi thường cho Wright. Thỏa thuận đã được thẩm phán phê duyệt hôm thứ Tư. Wright nói với hãng tin AP rằng anh ta có thể sẽ sử dụng một số tiền để mua một ngôi nhà cũng như một chiếc xe hơi cho một người em gái.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát cho biết một người đàn ông bị bắn vào đầu sau vụ va chạm ở Đông L.A. Cảnh sát Quận Los Angeles ban đầu được điều động đến giao lộ giữa Đại lộ Whittier và Đại lộ Mobile vào khoảng 9 giờ tối thứ Sáu về báo cáo về một vụ va chạm giao thông. Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy hai chiếc xe hơi có liên quan đến vụ tai nạn.

Bên trong một trong những chiếc xe có một người đàn ông bị bắn vào đầu. Anh này được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng không rõ. Cảnh sát không xác nhận liệu có nghi phạm nào bị bắt giữ hay không.

⚪ ---- TIN VN. Các hãng bay tăng chuyến dịp cuối năm, giá vé máy bay Tết vẫn cao chót vót. Theo VTC News. Để phục vụ đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán, các hãng bay đều tăng chuyến, nhưng do nhu cầu của hành khách tăng đột biến nên giá vé máy bay Tết vẫn cao chót vót. Số chuyến bay phục vụ Tết nguyên đán xấp xỉ 33,8 nghìn chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ. Dù các hãng đều tăng chuyến, nhất là các chuyến bay đêm phục vụ người dân về quê ăn Tết nhưng số lượng người đặt vé nhiều, các đường bay nội địa đã kín chỗ nên giá vé vẫn rất cao.

⚪ ---- TIN VN. Ninh Bình: Bệnh viện Đa khoa nợ lượng 167 nhân viên y tế 4 tháng nay. Theo Báo Lao Động. Về việc 167 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan bị nợ lương hơn 4 tháng nay, bà Phạm Thị Phương Hạnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn cho Bệnh viện.

⚪ ---- TIN VN. Gần 150 giảng viên, nhân viên Trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương suốt 8 tháng. Theo Báo Người Lao Động. Gần 150 giảng viên, nhân viên Trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương suốt 8 tháng, trong đó có 18 người trình độ tiến sĩ, 82 người trình độ thạc sĩ. Ông Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay dự kiến sẽ hoãn hợp đồng lao động đối với 39 trường hợp là giảng viên, nhân viên không đủ giờ dạy, không có giờ dạy và cả một số nhân viên hành chính…

⚪ ---- HỎI 1: Người Singapore kém hạnh phúc hơn hồi 5 năm trước?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho thấy người Singapore ngày nay kém hạnh phúc hơn so với 5 năm trước, mặc dù những người có quan điểm cân bằng hơn về cuộc sống nhìn chung hài lòng hơn. Cuộc khảo sát Chất lượng cuộc sống năm 2022 cũng cho thấy từ năm 2016 đến năm 2022, người Singapore ít tận hưởng cuộc sống hơn và cảm thấy giảm sút cảm giác đạt được thành tích, khả năng kiểm soát và mục đích.

Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 1.905 người Singapore trong độ tuổi từ 21 đến 79 từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2022. Đây là phiên bản thứ ba và mới nhất của một nghiên cứu theo chiều dọc, với các phiên bản trước đó được thực hiện vào năm 2011 và 2016.

Chi tiết:

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3248338/singaporeans-less-happy-quality-life-5-years-ago-excitement-ranks-lowest-priority-survey

⚪ ---- HỎI 2: Canada: trong số người dùng cần sa, 73% mua cần sa từ nguồn hợp pháp?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát hàng năm của Bộ Y tế Canada cho thấy 73% số người được hỏi đang mua cần sa từ các nguồn hợp pháp. Con số đó so với 37% vào năm 2019, một năm sau khi Canada lần đầu tiên hợp pháp hóa cần sa. Gần 70% đã sử dụng các nguồn hợp pháp vào năm 2022.

Ngoài việc ngày càng nhiều người Canada mua cần sa từ nguồn hợp pháp, cuộc khảo sát còn cho thấy các loại cần sa được mua nhiều nhất là hoa hoặc lá khô, cần sa ăn được và bút vape hoặc hộp mực. Những người sử dụng cần sa trong 12 tháng trước cuộc khảo sát cho biết họ thường chi gần 63 USD cho cần sa mỗi tháng, giảm so với mức 73 USD vào năm 2018.

https://montrealgazette.com/news/national/cannabis-73-of-purchases-were-from-legal-sources-annual-survey-shows

.