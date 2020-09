Do Corona? Người Anh Qua Đời Vào Tháng Giêng 2020 Có Thể Là Cái Chết Đầu Tiên Bên Ngoài Trung Cộng

Dẫn nhập: Ai cũng nghe nhiều về đại dịch corona từ vài tháng qua. Điều quá rõ ràng Coronavirus phát xuất từ Wuhan / China (do đó có tên là Wuhan Virus). Có lẽ chẳng ai dù bất cứ lý do nào phủ nhận việc là những người lãnh đạo trách nhiệm của China và Xếp của tổ chức WHO ban đầu đã nói loại Virus "ít nguy hiểm". Dĩ nhiên thế giới từ lãnh đạo Pháp, Ý, Đức, Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Úc … đã tin như vậy. Tại Đức (ngoại ô vùng tôi định cư, cách vài chục cây số) là nước ở EU bị nhiễm Wuhan Virus vào tháng 12.2019 và lúc đó Đức chưa quan tâm nhiều đến sự nguy hiểm của coronavirus. Kể từ khi vùng Stuttgart bị nhiễm rồi sau đó bùng phát ở tiểu bang NRW/Đức và Ý bị ảnh hưởng Wuhan virus nặng nề thì Đức lo sợ và tìm cách đối phó ngay nên ngăn chận được sự lây lan, dù vậy hiện tại Đức vẫn có 258.519 người nhiễm bệnh và 9.421 người chết vì coronavirus và 222.899 người được chữa khỏi. Quý độc giả chắc cũng ngạc nhiên như tôi là tuy chưa có đúng thuốc nhưng Đức là ví dụ chữa khỏi 86% bịnh nhân. Vậy là Đức cũng có cách trị con virus đó chứ.





Phó thường dân tôi tự tin có thể biết diễn tiến và sự ảnh hưởng về Corona ở Europe như ở Đức, Pháp, Ý, Anh, Aó, Tây Ban Nha, cũng biết chút xíu mức độ tăng vọt về nhiễm virus và chết vì corona ở Ấn Độ hay Brazil hoặc các nước Bắc Âu kể cả trường hợp ngoại lệ của Thụy Điển và nhiều quốc gia như Mỹ, Nam Hàn, Úc … nhưng thấy có nhiều nhà thông thái trên Net nên không dám lạm bàn. Tôi chỉ có thể nói thế này, tôi nghĩ tại các quốc gia dân chủ mạng người đều được quý trọng. Vì ở Đức nên tôi cũng nắm vững một số dữ kiện liên quan đến việc ngăn ngừa dịch Corona mà một trong những phương thức đầu tiên là cấm nhập cảnh, kế tiếp là cách ly tại nhà, giới hạn đi lại, phải mang khẩu trang, cấm tụ họp đông người … Cái khó là nếu quá dễ dãi như Ý lúc đầu năm 2020 hậu quả đã gây biết bao nhiêu thảm trạng ở Ý. Pháp hay Mỹ ban đầu cũng có áp dụng "lệnh cấm nhập cảnh/ đi lại" nhưng bị kẹt vì sự phản đối nhất là từ China, từ khách du lịch người Tàu la lên "kỳ thị chủng tộc, kỳ thị da vàng châu Á". Tôi nghĩ ai ở Pháp đều biết chuyện này.





Điều mà tôi ngạc nhiên, cứ trách A,B, C … nhưng "vô tình (cứ cho là vô tình đi)" ít khi lên tiếng chỉ trích nơi xuất xứ của Virus là China và chính China đã giấu nhẹm sự nguy hiểm của Wuhan virus, chưa nói đến Xếp của WHO (World Health Organization) đã "tầm thường hóa" sự nguy hiểm.? Theo thiển ý, NẾU một người không phải chuyên gia cho dù là lãnh đạo một nước thì tin ai?. Chắc chắn ít nhiều họ cũng dựa vào lời tuyên bố của giới lãnh đạo China và "không nguy hiểm" của WHO. Thử tự hỏi NẾU đặt mình vào cương vị của một vị nguyên thủ quốc gia chắc gì ban đầu ta làm khác hơn.? Vấn đề quan trọng là cần phải uyển chuyển cùng với các chuyên gia tìm cách đối phó thích ứng. Anh quốc là ví dụ, từ khi Thủ tướng Johnson bị nhiễm corona, bị điều trị mới sáng mắt thêm ra. Người Việt ở Pháp thừa biết chính phủ tìm cách đối phó từ vài tháng qua nhưng hôm nay tôi thấy tin trên báo Đức có hơn 10 ngàn người bị nhiễm virus (fyi: Aktualisiert: 13.09.202011h47; Corona in Frankreich: Mehr als 10.000 Infektionen binnen 24 Stunden / Updated: 13.09.202011h 47; Corona in France: More than 10,000 infections within 24 hours). Cũng nói thêm không những Pháp, Đức, Áo … mà hầu hết các quốc gia Mỹ, Úc … đều muốn ngăn chận "Lock Down lần thứ hai". Dễ hiểu vì nếu nó xảy ra khủng hoảng thế giới bùng nổ lớn hơn nữa, khác với Lock Down đợt I .





Ở Đức hay tại các nước sắp diễn ra bầu cử thì người ta lợi dụng Corona và muốn "muốn chính trị hóa" nó để thu hút cử tri. Đừng nói đâu xa, bầu cử chủ tịch đảng CDU/Đức sắp tới thì Corona cũng đóng một vai trò vì thành viên nhìn cách ba ứng cử viên (tuổi 60+/-) giải quyết thế nào chuyện này bên cạnh khả năng lãnh đạo dựa trên nhiều lãnh vực như kiến thức và kinh nghiệm về tài chánh, xã hội, lao động ... Tuy nhiên nói rõ thêm về dịch corona dù muốn dù không họ chỉ có thể cùng với các chuyên gia dưới quyền quyết định các biện pháp đối phó thích ứng chứ trên nguyên tắc và công tâm mà nói chẳng ai làm gì khác hơn KHI CHƯA CÓ VACCINE tiêm phòng. Dù ai có nói này nói kia để kiếm phiếu thì sự thật vẫn vậy. Chuyên gia Y-Dược-Vi trùng học chưa giải quyết được thì xin lỗi Thủ tướng, Tổng thống cũng bó tay vì đơn giản họ đâu phải là chuyên gia "điều trị bệnh". Còn ai lên án nói Đức, Anh, Mỹ, Nhật … và ngay cả China, Nga không lo nghiên cứu tìm thuốc Vaccine thì xin lỗi … đề nghị chịu khó tham khảo tài liệu cho kỹ trước khi "kết tội" người khác. Tôi đã đọc qua các tin Mỹ, Đức sẵn sàng bỏ ra bạc tỷ để hỗ trợ nghiên cứu hay mua vaccine nếu có.!





Nhiều người đến nay may mắn chưa bị nhiễm corona nhưng cũng mong sớm tìm được Vaccine để từ đó khắp mọi nơi và chúng ta nói chung có thể bình thường hóa lại đời sống như trước khi đại dịch do Wuhan Virus từ China gây ra. Mong ơn trên phù hộ.





Bây giờ mời đọc bản tin được chuyển ngữ sang tiếng Việt ở dưới để biết thêm về Virus từ China (LNC).





***



Các báo cáo về một cái chết do Coronavirus ở Anh xác nhận những nghi ngờ rằng virus đã lây lan sớm hơn nhiều so với giả định trước đây.









Ông Peter Attwood 84 tuổi ở Chatham (Kent) đổ bệnh nặng ngay sau lễ Giáng sinh. Các triệu chứng bao gồm ho và sốt, như con gái của ông, Jane Buckland đã báo cáo với báo "Sun".





Buckland nói với tờ báo rằng ông được đưa đến một bệnh viện, nơi các bác sĩ đối mặt với một câu đố: "Họ đã làm tất cả các xét nghiệm nhưng không thể tìm ra bệnh gì ở ông." Cha cô mất vào ngày 30 tháng Giêng. Suy tim sung huyết và viêm phổi được ghi nhận là nguyên nhân gây tử vong, nhưng bản chất căn bệnh của ông vẫn chưa rõ ràng.





Vào cuối tháng 8.2020, nhân viên điều tra của Kent, Bina Patel, đã đảm bảo sự chắc chắn: Bà ấy thông báo cho Buckland rằng Covid-19 đã được phát hiện trong một cuộc kiểm tra sau đó đối với các mẫu mô phổi. Ông Attwood là trường hợp tử vong liên quan đến virus sớm nhất được biết ở bên ngoài Trung Cộng - ông qua đời chỉ 19 ngày sau trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán và một ngày trước khi những trường hợp corona ở Anh đầu tiên được xác nhận ở York.





* "Fodder" cho các cáo buộc che đậy chống lại China









Vũ Hán là trung tâm điểm đầu tiên của đại dịch, nhưng ngày càng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng loại coronavirus này đã lưu hành từ trước (Ảnh: China Daily qua Reuters)





Vụ việc củng cố giả thuyết của nhiều nhà khoa học rằng virus đã lây lan từ lâu trước khi được phát hiện. Nhiều tuần trước khi chính phủ Trung Cộng báo cáo sự bùng phát của một mầm bệnh mới cho WHO vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, căn bệnh phổi khó hiểu ban đầu đã lan tràn ở Vũ Hán. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lần theo bộ gen của các loại virus đã biết khác nhau cho thấy rằng nó đã lưu hành ở các vùng khác của China vào đầu tháng 10 hoặc thậm chí là tháng 9 năm 2019.





Trong mọi trường hợp, ngày càng có nhiều cáo buộc chính trị chống lại chính phủ China vì ban đầu đã che đậy sự bùng phát. Buckland cũng tham gia vào các cáo buộc: "Cha tôi vẫn có thể còn ở cùng chúng tôi nếu chúng tôi biết sớm hơn về mối đe dọa từ loại virus khủng khiếp này", cô nói với báo Sun. Theo những gì hiện tại được biết thì gia đình đã cách ly ông vì ngoài tuổi cao, ông còn mắc bệnh tim từ trước.



* Người Anh có thể "tiết kiệm" được gì?





Buckland có một nghi ngờ tồi tệ: Có thể cô ấy đã lây nhiễm cho chính cha mình: "Tôi đã có tất cả các triệu chứng của Covid trước Giáng Sinh, nhưng không ai biết nó là gì", cô kể lại. “Tôi đã đến các bữa tiệc Giáng sinh và ôm hôn tất cả mọi người, kể cả những người mà tôi không quen biết, như người ta thường làm ở Giáng Sinh. Nếu chúng tôi biết mình có thể lây lan một loại vi rút chết người, chúng tôi đã hành động khác. Ai biết được có bao nhiêu mạng người có thể được cứu?"





Vương quốc Anh chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề của đại dịchCorona và có số người tử vong được ghi nhận nhiều nhất ở châu Âu với hơn 41.000 người chết. Các nhà dịch tễ học thường cho rằng những đợt bùng phát nghiêm trọng như vậy là do vi rút đã lưu hành trong cộng đồng mà không bị phát hiện từ rất lâu, trước khi nó được phát hiện.





* © Lê Ngọc Châu chuyển ngữ - Nam Đức, chiều ngày 13.09.2020 + hình internet.

- https://de.nachrichten.yahoo.com/im-januar-verstorbener-brite-womoeglich-erster-corona-toter-ausserhalb-chinas-… / K. D, Editor

- Yahoo News Đức •11. September 2020