Bạch Đằng Giang Phú

Nguyên tác Hán Nho: Trương Hán Siêu

Bản dịch: Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến

Nam Phong Tạp Chí 1924



Trương Hán Siêu (chữ Hán: 張漢超;?-1354), tên tự là Thăng Phủ hoặc Thăng Am, hiệu Đôn Tẩu. Ông quê ở làng Phúc Am, huyện Yên Ninh, lộ Trường Yên (nay là phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, nơi có thắng cảnh núi thơ Dục Thúy Sơn, do ông đặt tên.

Theo chính sử, Trương Hán Siêu xuất thân là môn khách của Trần Quốc Tuấn, từng tham dự cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai và thứ ba. .Ông là bậc tôn sư được các vua Trần luôn tôn gọi là Thầy chứ không gọi tên húy. Ông từng làm nhiều chức quan trải suốt 4 đời vua nhà Trần từ 1308 tới 1354, thọ hơn 80 tuổi, khi mất được thờ ở Văn Miếu.

Tượng Trương Hán Siêu (wikipedia)



Khách có kẻ:





Chèo quế bơi trăng

Buồm mây giong gió

Sớm ngọn Tương kia

Chiều hang Vũ nọ

Vùng vẫy Giang, Hồ

Tiêu dao Ngô, Sở

Đi cho biết đây

Đi cho biết đó





Chằm Vân, Mộng chứa ở trong kho tư tưởng,

đã biết bao nhiêu:

Mà cái chí khí tứ phương, vẫn còn hăm hở

Mới học thói Tử Trường

Bốn bể ngao du

Qua cửa Đại Thần

Sang bến Đông Triều

Đến sông Bạch Đằng

Đủng đỉnh phiếm chu

Trắng xoá sóng kình muôn dặm

Xanh rì dặng ác một màu

Nước trời lộn sắc

Phong cảnh vừa thu

Ngàn lau quạnh cõi

Bến lách đìu hiu

Giáo gãy đầy sông

Cốt khô đầy gò

Ngậm ngùi đứng lặng

Ngắm cuộc phù du

Thương kẻ anh hùng đâu vắng tá?

Mà đây dấu vết vẫn còn lưu

Kìa kìa bên sông, lão phủ người đâu?

Lượng trong bụng ta, chừng có sở cầu

Hoặc gậy chống trước, hoặc thuyền bơi sau.





Vái tạ mà thưa rằng:

Đây là chỗ chiến địa của vua Trần bắt giặc Nguyên,

Và là nơi cố châu của vua Ngô phá quân Lưu đấy.





Đương khi:

Muôn đội thuyền bày, hai quân giáo chỉ

Gươm tuốt sáng lòe, cờ bay đỏ khé

Tướng Bắc quân Nam

Đôi bên đối lũy

Đã nổi gió mà bay mây

Lại kinh thiên mà động địa

Kìa Nam Hán nó mưu sâu

Nọ Hồ Nguyên nó sức khoẻ





Nó bảo rằng:

Phen này đạp đổ nước Nam, tưởng chừng cũng dễ.





May thay:

Trời giúp quân ta

Mây tan trận nó





Khác nào như:

Quân Tào Tháo bị vỡ ở sông Xích Bích khi xưa.

Giặc Bồ Kiên bị tan ở bến Hợp Phì thuở nọ

Ấy cái nhục tầy trời của họ, há những một thời

Mà cái công tái tạo của ta, lưu danh thiên cổ

Tuy vậy, từ thuở có trời có đất, vẫn có giang san

Trời đất ra nơi hiểm trở

Người tính lấy cuộc tôn an

Hội nào bằng hội Mạnh Tân như vương sư họ Lã

Trận nào bằng trận Duy Thủy như quốc sĩ họ Hàn





Kìa trận Bạch Đằng này mà đại thắng

Bởi chưng Đại vuơng coi thế giặc nhàn

Tiếng thơm còn mãi

Bia miệng bao mòn

Nhớ ai sa giọt lệ

Hổ mình với nước non





Rồi vừa đi vừa hát rằng:

Sông Đằng một giải dài ghê

Luồng to sóng lớn dồn về bể Đông

Trời Nam sinh kẻ anh hùng

Tăm kình yên lặng, non sông vững vàng





Khách lại nối mà hát rằng:

Triều ta hai vị thánh nhân

Sông kia còn dấu tẩy trần giáp binh

Nghìn xưa gẫm cuộc thăng binh

Tại đâu đất hiểm, bởi mình đức cao.





Xuất xứ: “Khảo về địa dư và lịch sử tỉnh Quảng Yên”, Nam Phong tạp chí, tập XIV số 8, tháng 6-1924.