Boeing: Doanh Thu Tăng 92%, Cứ 11 Giờ Cho Ra 1 Máy Bay

NEW YORK - Boeing báo tin: doanh lợi trong 3 tháng cuối năm 2017 là 3.1 tỉ MK, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước.Nhà sản xuất khổng lồ tiên đoán doanh thu tăng và khả năng giao hàng tăng trong năm nay.Doanh thu quý 4-2017 đạt mức 25.4 tỉ, tăng 9% so với quý 4-2016, bằng sức đẩy của phi cơ thương mại và sản phẩm quốc phòng.Cổ phiếu Boeing tăng giá 5.5% trước giờ giao hoán sáng Thứ Tư.Giám đốc chấp hành Dennis Muilenburg nói “Toàn đội Boeing đem lại 1 năm kỷ lục về tài chính và sản xuất trong lúc tập trung vào việc chế tạo và phát triển, mở rộng dịch vụ với tinh thần kỷ luật”.Boeing phỏng đoán giao hàng 810 đến 815 phi cơ thương mại trong năm nay, vượt kỷ lục 2017 là 763 chiếc.Điều đó có nghĩa là công ty Boeing sẽ phải làm xong một chiếc máy bay trong mỗi 11 giờ.