New Hampshire: Lạnh Bi Đát Y Hệt Điạ Ngục Băng Tuyết

GORHAM, New Hamspshire - Ngay khi bước ra ngoài trên đường đến Mount Washington, gió lạnh như cắt da khiến bạn nín thở và thấy 2 tai tê cóng, hoàn toàn mất cảm giác – bà Amy Loghlin là cư dân Texas 50 tuổi, đến chơi, mô tả thời tiết đầu tuần này tại New Hampshire là “địa ngục băng tuyêt” mà nhà báo nhận thấy nhiệt độ trong gió là tương tự âm 100 độ.Hôm Thứ Sáu, nhiệt độ tại Mount Washington là âm 76 trong gió tốc độ 122 dặm/giờ.Tình hình sau bão lốc xoáy mạnh như bom có vẻ tệ hại hơn với tin dự báo từ chuyên viên khí tượng về khả năng phá kỷ lục lạnh 100 năm tại Worcester (Massachusetts) cùng trong địa phận New England.Hàng triệu người từ Florida đến Maine chưa hết run rẩy vì lạnh trong lúc nhiều chuyền bay bị bãi bỏ tuần này – phóng viên chứng kiến xe snowmobile không thể hoạt động vì máy không nổ.