Thương vụ toàn cầu các tiệm Gap đã giảm 7% trong quý 3 của tài khóa 2018, trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng 1%. Trong khi đó, các tiệm Old Navy và Banana Republic, thuộc sở hữu Gap Inc., cùng có lợi tức tăng trong thương vụ toàn cầu. Gap Inc. hiện sở hữu hơn 3,000 tiệm toàn cầu, trong đó 775 tiệm Gap toàn cầu. Các tiệm khác có tên Old Navy, Banana Republic và Athleta.