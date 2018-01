Có 130 Tỷ Đô Thẻ Quà/Năm Nhưng 1 Tỷ Đô Thẻ Quên Xài

WASHINGTON -- Bạn đôi khi được tặng một thẻ quà (gift card), có thể là 50 đôla, hay 100 đôla... thế rồi bạn bỏ quê ở hôc tủ... và không bao giờ xài tới.Cũng có nhiều người lơ đãng như thế, và rồi rất nhiều thẻ quà không được mang ra tiệm.Thẻ quà tặng trị giá 1 tỷ đôla mỗi năm không được xài tới...Thống kê cho thấy dân Mỹ xài hơn 130 tỷ đôla bằng thẻ quà mỗi năm, theo khảo sát của CEB TowerGroup, nhưng nơi đây cũng nói là có khoảng 1 tỷ đôla thẻ quà không đươc xài tới.Câu hỏi là, thẻ quà sẽ hết hạn sử dụng vào khi nào?Theo luật về thẻ tín dụng The Credit Card Accountability, Responsibility and Disclosure Act of 2009 thì các thẻ quà sẽ có trị giá trong vòng 5 năm kể từ khi phát hành ra, hay là sau khi thẻ đó được ghi tiền vào thẻ.Có vấn đề đối với thời hạn 5 năm: rủi công ty đó sụp tiệm thì sao trong thời gian 5 năm đó?Theo thống kê của liên bang Bureau of Labor Statistics, chỉ có 50% cơ sở kinh doanh nhỏ tổn tại trong vòng 5 năm.Nếu cơ sở kinh doanh đó sụp tiệm trong thời hạn đó, khách hàng và thẻ quà sẽ đứng xếp hàng sau người chủ nợ của công ty đó, tức là một ngân hàng chủ nợ. Nghĩa là, thẻ đó kể như vô dụng.