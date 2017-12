Cựu Tướng Lynn Nhận Tội Khai Gian Với FBI Trong Vụ Tiếp Xúc Bí Mật Với ĐS Nga Tại Mỹ

WASHINGTON - Cựu Tướng Michael Flynn khai: ông tiếp xúc với các viên chức Nga hồi Tháng 12 theo chỉ thị từ 1 viên chức trong đoàn chuyển tiếp của TT đắc cử Donald Trump.Tại toà liên bang sáng Thứ Sáu, viên chức công tố cho biết ông Flynn gọi điện thoại cho các viên chức cao cấp trong đoàn chuyển tiếp vào ngày 29-11 để thảo luận về cuộc trò chuyện cùng ngày với ĐS Sergei Kislyak về các trừng phạt của chính quyền Obama.Chính quyền Trump không tiết lộ danh tính người chuyển chỉ thị cho ông Flynn – nhưng, Jared Kushner là con rể và là thành viên cao cấp trong đoàn chuyển tiếp của TT đuợc biết đã gặp cả ông Flynn và ông Kislyak tại Trump Tower trước đó, cùng trong Tháng 12.Báo Washington Post đưa tin hồi Tháng 2: ông Flynn đã nói chuyện với ĐS Nga về các trừng phạt.Cựu Tướng Flynn bị ép từ chức không lâu sau tuy TT Trump vẫn đề cao cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên là “tuyệt vời” và bị đối xử không công bằng.Theo các tố giác trong hồ sơ của đoàn Mueller, ông Flynn yêu cầu ĐS Kislyak hạn chế phản ứng chống lại trừng phạt và sau đó đuợc ông Kislyak thông báo “Moscow chọn phản ứng vừa phải theo yêu cầu của Flynn”. Hôm 30-12, là 1 ngày sau khi ông Flyyn nói chuyện với ĐS Nga, TT Putin tuyên bố “Không trả đũa”.Tuyên bố hôm Thứ Sáu của ông Flynn là “Tôi nhận tội và hợp tác là vì các quyền lợi tốt đẹp nhất của gia đình và đất nước – tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm”.Tại Bạch Ốc ngày Thứ Sáu, tham vấn đặc biệt Ty Cobb, là đại diện ông Trump trong cuộc điều tra về “toa rập”, mô tả ông Flynn như là “cựu viên chức chính quyền Obama” – theo lời ông này, quyết định nhận tội của Flynn không ảnh hưởng ai khác ngoài Flynn.Cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của nội các Trump, là Tướng Michael Flynn, đã bị ép từ chức sau 24 ngày làm việc, bị truy tố về tội khai gian về các tiếp xúc với ĐS Nga – văn phòng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller quyết định đưa ông Flynn ra toà.Phiên điều trần đầu tiên của ông Flynn đã diễn ra vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Thứ Sáu.Trong khi đó một bản tin khác của báo The New York Times hôm Thứ Sáu cho biết rằng cựu cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của TT Trump là Tướng Michael T. Flynn đã nhận tội hôm Thứ Sáu về nói dối với FBI về các cuộc đối thoại với đại sứ Nga vào tháng 12 năm ngoái, trở thành viên chức cao cấp đầu tiên của Bạch Ốc hứa hợp tác trong vụ điều tra rộng lớn về vụ Nga phá bầu cử Mỹ.