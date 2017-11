Đài Loan: An Ninh Mạng Họp

TAIPEI, Đài Loan -- Khai mạc Hội nghị cấp cao an ninh mạng Internet khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Đài Bắc... nhưng không thấy bản tin RTI nhắc tới Hoa lục và Việt Nam.Trong khi Đài Loan ngày càng đóng vai vững vàng trên trường quôc tế, Hoa Lục như dường không muốn công nhận vai trò quốc tế của Đài Loan.Bản tin RTI ghi rằng Hội nghị cấp cao an ninh mạng Internet lần thứ I đã chính thức được diễn ra vào ngày 3/11 tại thành phố Đài Bắc, đây là lần đầu tiên Uỷ ban truyền phát thông tin quốc gia (NCC) đã kết hợp với Trang mạng xã hội Facebook của Mỹ và Iwin của Đài Loan cùng tổ chức.Uỷ viên chính vụ Đường Phụng đã thông qua màn hình bày tỏ ý cảm ơn với các quan khách tham dự hội nghị, đồng thời cho biết, vào tháng 9 năm nay ông và chủ nhiệm Uỷ ban truyền phát thông tin quốc gia, Chiêm Đình Di nhận lời mời đến tham quan Trụ sở điều hành trang mạng xã hội Facebook đặt tại Thung lũng Silicon nước Mỹ, kế đó là tác thành Hội nghị cấp cao an ninh mạng Internet lần đầu tiên được tổ chức tại Đài Bắc, điều này cũng chứng minh Đài Loan là một trong những bố cục lớn của trang mạng xã hội Facebook trên toàn cầu, chiếm một vị trí khá quan trọng.Uỷ viên chính vụ Đường Phụng cũng cho biết thêm, mạng Internet là không biên giới, chỉ trong một môi trường mạng an toàn thì bạn bè trên toàn thế giới mới có thể giao lưu hợp tác với nhau, ông cũng hy vọng thông qua hội nghị lần này có thể thúc tiến một sự quản lý và an toàn cho mạng Internet.Chủ nhiệm NCC, Chiêm Đình Di cũng cho biết, hội nghị lần này các nước và các khu vực như Nhật Bản, Nam Hàn, Hồng Kông, Singapore đều có cử đại diện đến tham dự, mọi người đều hy vọng có thể xây dựng một sàn giao lưu xuyên quốc gia.RTI ghi lời Bà Chiêm Đình Di nói: “Hội nghị lần này đã cho mời các nước như Nam Hàn, Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông đến tham dự, và đương nhiên lần này thì trang mạng xã hội FB đóng một vai trò rất quan trọng, tôi nghĩ rất nhiều người dân Đài Loan sử dụng FB, ước chừng khoảng 18 triệu người sử dụng, FB là một nghị đề rất quan trọng trên toàn cầu, trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thì Đài Loan là một địa điểm tương đối quan trọng, cho nên lấy Đài Loan là trạm đầu tiên và đồng thời cũng kết hợp với Nam Hàn và các quốc gia khác. Và tất nhiên chúng tôi cũng rất quan tâm đến các chính sách của FB có phù hợp với nhu cầu của Đài Loan hay không, những đóng góp ý của của các đoàn thể công dân đều có thể phản ảnh đến công ty FB.”Tại Hội nghị đại diện cho phía Nam Hàn cũng tuyên bố sang năm sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao an ninh mạng Internet, hy vọng mọi người cùng bắt tay nhau tăng cường mạng lưới xuyên quốc gia để quản lý an toàn mạng Internet.