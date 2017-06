Tình Báo Đức Theo Dõi Chính Phủ và Doanh Nghiệp Mỹ Từ Lâu

BERLIN - Tài liệu mới tiết lộ xác nhận tình báo Đức theo dõi công chức Bạch Ốc từ nhiều năm qua.Năm 2015, tình báo Đức bị phát giác do thám các đồng minh Âu Châu, gây bối rối nhà cầm quyền Berlin.Tuần báo Der Spiegel đưa tin hôm Thứ Năm: đã nhận đuợc tài liệu về hoạt động do thám nhắm chính quyền Washington (gồm Bạch Ốc) và 1 số doanh nghiệp Hoa Kỳ.Tình báo hải ngoại Đức BND nghe lén e-mail theo 1 danh sách tuyển lựa 4000 đối tượng giữa 1998 và 2006. Các mục tiêu quan trọng là Bộ ngoại giao, Bộ quốc phòng và Bộ ngân khố.Vấn đề sẽ gây bối rối thêm nhà cầm quyền Berlin, bởi trước đây họ từng phản ứng dữ dội vụ thẩm lậu tài liệu mật của cựu nhân viên khế ước NSA là Edward Snowden, gồm hoạt động nghe lén Thủ Tướng Merkel.BND từ chối bình luận – nhưng, viên chức lãnh đạo BND là Bruno Kahl đã lên tiếng về các hoạt động tương lai của cơ quan, cho biết hoạt động của tình báo không chỉ tùy thuộc các ủy nhiệm của QH.Thủ Tướng Merkel từng tuyên bố với 1 ủy ban điều tra trong năm nay: không biết gì về các hoạt động do thám của BND.