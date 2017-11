Thị Trấn Ven Biển Nguy Nhất: Sinaloa Ở MỄ, El Oro Ở Ecuador

NEW YORK -- Các nhà khoa học đưa ra các bản đồ những thị trấn ven biển mong manh nhất đối với thiên tai.Juliano Calil, Trưởng nhóm nghiên cứu, nói rằng thấy có hơn 500,000 người trong khu vực Châu Mỹ La Tinh và vùng Caribbean đang sống trong nơi nguy hiểm và cả đoí nghèo.Nghiên cứu này đăng ở tạp chí PLOS ONE.Calil nói rằng cac1 thị trấn này vừa kém tài nguyên, lại là nơi dẽ hư vỡ khi có ảnh hưởng nguy hiểm ven biển.Mùa bão 2017 đã làm thiệt hại nhiều thị trấn ven biển vừa rồi, và chính quyền các nơi đang được kêu gọi chuẩn bị đối phó với thiên tai đang có chu kỳ tới nhiều hơn.Nghiên cứu thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ đaị học University of California, Santa Cruz (Hoa Kỳ) và đại học University of Cantabria (Tây Ban Nha). Trong đó phân tích tỷ lệ rủi ro, dân số, trị giá tích sản cộng đồng dân chúng mỗi nơi, tài nguyên khả dụng và hạ tầng cấu trúc từng nơi.Nơi mong manh nhất là nơi đông dân số, tài sản hạn chế, và nhiều tài nguyên đã lộ ra.Tiểu bang Sinaloa tại Mexico đặc biệt nguy hiểm.Hai nơi nguy hiểm kế tiếp là: El Oro ở Ecuador và tỉnh Usulutan ở El Salvador.