Ngoại Trưởng Tillerson Bất Ngờ Thị Sát Afghanistan

KABUL - Ngoại trưởng Hoa Kỳ bất ngờ xuất hiện tại Kabul trong 1 chuyến thị sát tình hình Afghanistan không báo trước, và thảo luận chiến luợc mới với TT Ashraf Ghani - nhân dịp này, ngoại trưởng Tillerson tái xác nhận can kết hỗ trợ của Washington, theo thông cáo báo chí của toà ĐS Hoa Kỳ đưa lên mạng.TT Ghani tiếp ông Tillerson tại căn cứ không quân Bagram – ngoại trưởng Tillerson khẳng định với nguyên thủ Afghanistan : phải tái lập hoà bình tại đây và không cho phép khủng bố đặt căn cứ đe dọa an ninh và ổn định vùng.Tuần qua, quân nổi dậy tuyên bố với phóng viên Pháp : các trận tấn công lực luợng an ninh là thông điệp khẳng định không sợ Trump sau quyết định tăng quân số Hoa Kỳ tại Afghanistan. Nơi đến kế tiếp của ngoại trưởng Tillerson là Islamabad, nơi ông sẽ đốc thúc chính quyền Pakistan tăng nỗ lực đánh dẹp Taleban tại biên giới.Ông Tillerson nhắc nhở Islamabad nên có nhận định đúng về các nhóm khủng bố đặt căn cứ hoạt động trên lãnh thổ Pakistan.