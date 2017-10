Chuyện Đổi Đời

Xuân NiệmDân số Việt Nam đang gặp những nan đề nào? Thứ nhất là lão hóa... tuổi lao động trung bình tăng. Nhưng nguy hiểm nhất là dư đàn ông, thiếu đàn bà... Nghĩa là, cuộc đời sẽ thiếu lãng mạn hơn. Và do vậy, xung đột có thể dê kích động hơn. Và không chừng, đàn ông VN sẽ phải sang xứ người kiếm vợ... hoặc là, phải vào các góc rừng để ngồi thiền...Theo thông kê của trang Dân Số (danso.org) hôm 20/10/2017, dân sô Việt Nam là: 95.802.477 người.Dân số hiện tại của Việt Nam là 95.802.477 người vào ngày 20/10/2017 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.Dân số Việt Nam hiện chiếm 1,27% dân số thế giới.Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.Mật độ dân số của Việt Nam là 309 người/km2.Với tổng diện tích là 310.060 km2.34,70% dân số sống ở thành thị (33.243.460 người vào năm 2017).Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 31 tuổi.Trong khi đó, bản tin Zing hôm 17/10/2017 ghi nhận: Việt Nam sẽ thiếu khoảng 4,3 triệu phụ nữ.Thống kê trai dư gái thiếu đưa ra từ Ông Nguyễn Văn Tân, Phó tổng Cục trưởng Phụ trách Tổng cục Dân số - KHHGĐ, và ông nhận định rằng vào năm 2050 Việt Nam sẽ thiếu khoảng 4,3 triệu phụ nữ.Bản tin này nói vào chiều 17/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo thông tin Nghị quyết trung ương về công tác dân số trong tình hình mới.Theo Bộ Y tế, tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công.Từ 2007, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi năm 2016, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.Tuy nhiên, mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch đáng kể. Mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh đã ở mức nghiêm trọng. .....Ông Nguyễn Văn Tân, Phó tổng Cục trưởng Phụ trách Tổng cục Dân số - KHHGĐ: "Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta xuất hiện rất muộn, song tăng nhanh. Năm 2006, tỷ số giới tính khi sinh là 109 bé trai/100 bé gái. Năm 2016, tỷ lệ này đạt khoảng 113 bé trai/100 bé gái.Hiện hầu hết vùng ở nước ta đều gặp tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nghiêm trọng nhất là đồng bằng sông Hồng như Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình...Nếu mức độ tăng vẫn nhanh như vậy, dự báo đến năm 2050, Việt Nam thiếu khoảng 4,3 triệu phụ nữ, dư thừa đàn ông trong độ tuổi kết hôn.Trong khi đó, Báo Dân Việt ghi lời Ông Tân cho biết, theo rà soát, hiện có 7 tỉnh, thành phố đang thực hiện việc xử phạt người sinh từ con thứ 3 trở lên. Điều này là vi phạm pháp luật. Do đó, Tổng cục Dân số -KHHGĐ đang làm việc với Bộ Tư pháp để rà soát các địa phương có quy định xử phạt người dân sinh con thứ 3 để bãi bỏ. “Đây đều là các quy định vi phạm chính sách dân số cần phải bãi bỏ” – ông Tân nói. Tuy nhiên, ông Tân không công bố danh sách 7 tỉnh vi phạm.Trước đó, báo Dân Việt đã nhiều lần phản ánh về việc phạt sinh con thứ 3 tại một số xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, nhiều hộ gia đình sinh con thứ 3 trở lên hơn 1 năm không làm được giấy khai sinh cho con. Còn một số gia đình ở thành phố Vinh (Nghệ An) sinh con thứ ba, khi đi làm giấy khai sinh cũng bị buộc đóng khoản phí “tự nguyện” 2 triệu đồng cho quỹ DS - KHHGĐ mới được nhận giấy khai sinh.Thực tế, sinh con thứ 3 vân sẽ bị phạt.Bản tin SOHA/VTC ghi rằng khi trả lời phỏng vấn VTC News, ông Nguyễn Văn Tân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS&KHHGĐ, Bộ Y tế) đã giải thích rõ hơn về vấn đề này.Đoạn vân đáp như sau:“- Vừa qua Bộ Y tế có kiến nghị "nới" mức sinh với người dân, điều này có đồng nghĩa với việc từ nay các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 thoải mái mà không lo bị phạt như trước đây?Tôi khẳng định là tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kì văn bản chính thức nào quyết định việc này. Tất cả mới chỉ là Nghị quyết thôi, vừa đưa ra trong Hội nghị Trung ương 6 vừa rồi.Nội dung của nghị quyết cũng chỉ đề cập đến việc rà soát lại các quy định trước đây về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, từ đó sửa đổi để phù hợp tùy theo tình hình.Như vậy, chưa có quy định nào về việc sinh con thứ 3 mà không bị xử phạt cả. Nếu ai đó đang hiểu ''nới" mức sinh là có thể sinh con thoải mái là không đúng.”Do vậy, còn chờ...