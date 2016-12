Việt Kiều Bớt Gửi Tiền Về SG: Năm 2016 Giảm 500 Triệu Đô

SAIGON -- Sài Gòn sẽ nhận tiền từ Việt kiều ít hơn, theo lời báo động của các ngân hàng trong nước.Bản tin VFPress/Một thế Giới ghi rằng kiều hối gửi vê2 Sài Gòn trong năm 2016 ước giảm 500 triệu USD so với năm trước.Chỉ còn gần 10 ngaỳ nữa là hết năm 2016, nhưng thống kê chưa có con số chính thức về lượng kiều hối đổ về TP.SG trong năm 2016, thế nhưng khả năng dòng kiều hối về địa bàn này năm nay không được như dự kiến.Bản tin VFPress/MTG ghi lời ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.SG, tính đến cuối tháng 11.2016, kiều hối đổ về TP.SG đạt 4,36 tỉ USD. Ước tính cả năm, lượng kiều hối đổ về địa bàn này sẽ đạt khoảng 5 tỉ USD. Như vậy, so với năm 2015, kiều hối năm 2016 giảm khoảng 500 triệu USD.Lý do vì sao Việt kiều giảm gửi tiền? Quan chức VN đổ lỗi cho thị trường Mỹ, và rồi đổ lỗi cho Tân Tổng Thống đắc cử Donald Trump.Bản tin ghi lời Ông Minh nhận định nguyên nhân khiến lượng kiều hối đổ về TP.SG giảm là do ảnh hưởng từ thị trường Mỹ. Cụ thể, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua đã khiến đồng USD tăng giá. Không những vậy, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã quyết định tăng lãi suất cũng ảnh hưởng tới lượng kiều hối. Khi Fed nâng lãi suất, nhiều nhà đầu tư sẽ cân nhắc lợi nhuận với 2 lựa chọn là để USD lại thị trường này hay mang đi đầu tư cho các thị trường như Việt Nam.Ngoài ra, việc tổng thống Mỹ Donald Trump mới đắc cử chưa thể hiện động thái mặn mà gì với Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Do đó, việc hỗ trợ kinh doanh cho người thân, đối tác ở Việt Nam chuẩn bị đón đầu TPP cũng đang được bà con Việt kiều tính toán lại một cách thận trọng.Ông Minh nói lượng kiều hối về TP.SG trong quý 4 thường chiếm từ 40-42% cả năm. Riêng kiều hối từ thị trường Mỹ đã chiếm 60% trong số đó. Thế nhưng, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lại vừa diễn ra tháng 11 này sẽ tác động rất lớn đến kiều hối 2 tháng cuối quý 4. Đơn cử, kiều hối về TP.SG tháng 11 vừa qua hầu như không đáng kể.Trên cả nước, tổng lượng kiều hối về Việt Nam năm 2016 dự kiến chỉ đạt khoảng 9 tỉ USD, thấp hơn khá nhiều so với dự báo hồi đầu năm là 11-12 tỉ USD. Nếu điều này xảy ra, đây là năm mà có lượng kiều hối năm sau thấp hơn năm trước, mặc dù tỷ trọng kiều hối của TP.SGtrên tổng số kiều hối của cả nước vẫn cao hơn mức bình quân các năm trước.Bản tin cũng ghi là theo thống kê Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.SG, lượng kiều hối về TP.SG tăng dần đều qua các năm, riêng năm 2015 là 5,5 tỉ USD. Kiều hối của TP.SG chiếm 48 – 55% lượng kiều hối của cả nước.