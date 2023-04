- Trump đòi lập pháp Cộng Hòa cắt bỏ ngân sách của Bộ Tư pháp và FBI. - Kinh ngạc: Trump chửi mắng Thẩm phán, Trump chụp mũ con gái Thẩm phán nhận tiền từ ban vận động tranh cử của Biden-Harris. - Trump: chính phủ Biden sắp kích động Thế Chiến 3 với nguyên tử toàn diện. - Trump: bị truy tố là "một sự xúc phạm" đối với Hoa Kỳ (vì khui chuyện tình của Trump). Trump chửi mắng Biện lý Bragg và Thẩm p

Hai phe bênh và chống Trump trước tòa New York.



.

- Trump đòi lập pháp Cộng Hòa cắt bỏ ngân sách của Bộ Tư pháp và FBI.

- Kinh ngạc: Trump chửi mắng Thẩm phán, Trump chụp mũ con gái Thẩm phán nhận tiền từ ban vận động tranh cử của Biden-Harris.

- Trump: chính phủ Biden sắp kích động Thế Chiến 3 với nguyên tử toàn diện.

- Trump: bị truy tố là "một sự xúc phạm" đối với Hoa Kỳ (vì khui chuyện tình của Trump). Trump chửi mắng Biện lý Bragg và Thẩm phán

- California: Tòa kháng án phạt cô Stormy Daniels phải trả $122.000 lệ phí pháp lý cho nhóm luật sư của Trump về vụ kiện phỉ báng 2018.

- Biện Lý Alvin Bragg: Trump đã làm 34 tờ khai [kinh doanh] sai sự thật để che đậy các tội hình sự khác.

- Phiên tòa kế tiếp cho Trump: ngày 4 tháng 12/2023, trả lời về 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh. Trump không nhận tội.

- Thẩm phán yêu cầu Trump đừng kích động bạo lực.

- Trump ngoài tòa hung hăng, ồn ào, khi vào tòa bỗng nhiên hiền lành, im lặng

- Ban vận động tranh cử của Trump: bán áo phông trắng có hình giả của Trump 47 đôla

- Trump bị lấy dấu vân tay, nhưng không bị còng tay và không bị chụp ảnh mugshot.

- Joe Biden: không bận tâm chuyện Trump

- Đơn kiện đòi 1.6 tỷ đô: các xướng ngôn viên Fox News phải ra tòa trả lời tại sao về hùa với Trump vu khống máy bầu phiếu của Dominion

- Các phụ tá hàng đầu của Trump, kể cả Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump), phải ra khai trước đại bồi thẩm đoàn về ngày 6/1/2021.

- Cựu Thống đốc Ohio John Kasich: Trump kể như đời tàn, không đời nào về lại Bạch Ốc được nữa.

- San Francisco: Bob Lee, giám đốc sản phẩm của công ty khởi nghiệp tiền điện tử MobileCoin, bị đâm chết.

- Putin đưa ra lời tự thú mới: xâm lược toàn diện Ukraine vì Mỹ ủng hộ Cách mạng Dân chủ ở Ukraine năm 2014

- Đại úy Gleb Karakulov, nhóm cận vệ Putin, cùng vợ con đào tỵ qua Kazakhstan rồi tới Thổ Nhĩ Kỳ, kề về bí mật Putin.

- Zelensky tới Ba Lan, cảm ơn. Ba Lan: sẽ gửi thêm 4 chiến đấu cơ MiG-29 tới Ukraine.

- Belarus: tập trận gần biên giới với Ba Lan trong khi Zelensky thăm Ba Lan.

- Tây Ban Nha: sẽ giao Ukraine 6 xe tăng Leopard 2A4 vào cuối tháng 4/2023.

- Tổng thư ký NATO: phải "tăng cường" hỗ trợ cho Ukraine vì Putin chuẩn bị chiến tranh nhiều hơn.

- Zelensky sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh của liên minh NATO tháng 7 tại Vilnius.

- Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi nhập viện, chăm sóc đặc biệt.

- Hãng dược Johnson & Johnson đề xuất trả 8,9 tỷ đô để giải quyết đơn kiện về bột talc gây ung thư.

- Nơi lành mạnh nhất: 1. San Francisco; 2. Seattle; 3. Honolulu; 4. San Diego; 5. Salt Lake City; 6. Portland; 7. Thủ đô Washington, DC; 8. Minneapolis; 9. Denver; 10. Irvine, CA.

- Nơi kém lành mạnh nhất: 182. Brownsville, Texas; 181. Gulfport, Mississippi; 180. Shreveport, Louisiana; 179. Columbus, Georgia; 178. Augusta, Georgia..

- Philadelphia: Trinh Nguyen bị truy tố tội giết 2 con nhỏ.

- TIN VN. Trực thăng du lịch chở 5 người rớt ở Vịnh Hạ Long, đã vớt được 2 xác du khách lên.

- TIN VN. Vụ 'chuyến bay giải cứu': Thiếu tướng công an nhận 2,65 triệu USD để 'chạy án'

- TIN VN. Cựu thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng '37 lần nhận hối lộ gần 1 triệu đôla của doanh nghiệp'.

- HỎI 1: Cảnh sát biển Đài Loan mới bắt được 12 người vượt biên từ VN? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoảng 1/2 người Mỹ thành niên nói họ sẽ tiêm vaccine COVID-19 hàng năm nếu cấp hàng năm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (5/4/2023) ---- Trump trong bài diễn văn tại Mar-a-Lago đêm thứ Ba đã tấn công Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg cũng như thẩm phán được chỉ định phụ trách vụ kiện chống lại ông. Sau khi Trump đề cập cụ thể đến các dòng tweet của vợ của Bragg, Trump quy chụp thẩm phán trong vụ truy tố Trump là "thẩm phán ghét Trump với một người vợ và gia đình ghét Trump."

.

Bình luận của Trump đưa ra sau khi Bragg đưa ra bản cáo trạng trọng tội gồm 34 tội danh đối với Trump về cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh nhằm che giấu thông tin gây tổn hại. Trước đó trong ngày thứ Ba, Trump chối, không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc. (Ghi chú: nếu Trump rút tiền túi chi tiền cho cô Stormy Daniels thì đã xong, không gây ra vấn đề, nhưng Trump lấy tiền ban vận động tranh cử Tổng Thống 2016 để bù đắp tiền Luật sư Michael Cohen chi trước đó cho cô đầm DSaniels để che giấu, nên Trump làm giả nhiều hồ sơ rồi liên hệ cả giả giấy tờ kinh doanh.)

.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi việc buộc tội ông hôm thứ Ba là "một sự xúc phạm" đối với Hoa Kỳ. Bình luận về việc bị truy tố hình sự vì dàn dựng rồi xóa dấu vết các khoản tiền bịt miệng cô Daniels, Trump nói Trump là mục tiêu của "một cuộc tấn công dữ dội của các cuộc điều tra gian lận," rằng tất cả những ai đã xem xét vụ án chống lại Trump đều biết Trump "không có tội" và lẽ ra ngay từ đầu vụ này không bao giờ nên được đưa ra tòa, "Ngay cả những người không phải là người hâm mộ lớn cũng đã nói điều đó."

.

---- Trong đêm Thứ Ba, Trump tuyên bố rằng chính phủ Biden sắp kích động một "Chiến tranh thế giới thứ ba bằng nguyên tử toàn diện." Trump tuyên bố Nga sẽ không bao giờ tấn công Ukraine nếu Trump vẫn còn ở Bạch Ốc và các liên minh Nga-Trung, Ả Rập Saudi-Iran sẽ không bao giờ xảy ra. “Dù bạn có tin hay không thì chúng ta cũng không còn xa nữa,” Trump nói về một cuộc đối đầu nguyên tử có thể xảy ra.

.

---- Rạng sáng Thứ Tư, Trump viết trên nền tảng Truth Social, yêu cầu các nhà lập pháp Cộng Hòa cắt bỏ ngân sách của Bộ Tư pháp và FBI, vì cho rằng Đảng Dân Chủ đã biến 2 cơ quan này thành vũ khí chống Trump và đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Trump. Những bình luận này của Trump được đưa ra sau khi Dân biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-OH) hôm Chủ nhật công khai ủng hộ ý tưởng cắt tài trợ của Bộ Tư pháp và FBI. Trump trước đây khẳng định “Đảng Dân chủ Cánh tả Cấp tiến” đã “phát điên” trước những lời kêu gọi cắt ngân sách cho cảnh sát sau vụ sát hại George Floyd.

.

---- Để tự bảo vệ mình trước 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, cựu Tổng thống Trump đã đưa ra "một cú đánh lớn nhất về những bất bình trong cuộc săn lùng phù thủy của Trump đan xen với quan điểm đen tối của Trump về việc đất nước Hoa Kỳ 'sẽ xuống địa ngục' như thế nào nếu không có Trump," theo nhà báo Michelle Cottle nhận định trên tờ New York Times. Cottle thêm rằng "bài phát biểu của Trump gây khó chịu trong các cuộc tấn công vào hệ thống tư pháp nói chung và vào những cá nhân dẫn đầu cuộc điều tra về Trump nói riêng—cũng như gia đình của họ."

.

Vài giờ sau khi Quyền Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan cảnh báo Trump không được kích động bạo lực hoặc đe dọa chống lại bất kỳ quan chức nào, Trump vẫn ồn ào tấn công, bất kể lời khuyên đó. Thẩm phán Merchan đã được thông báo về một số bài đăng trên mạng xã hội của Trump. Một trong những bài đăng đó, từ ngày 23 tháng 3, cho thấy Trump cầm gậy bóng chày bên cạnh bức ảnh của Bragg. Trong một bài đăng khác, Trump cảnh báo về "cái chết và sự hủy diệt" nếu ông bị buộc tội. Tại phiên tòa của Trump hôm thứ Ba, Thẩm phán Merchan nói với cựu tổng thống đừng tham gia vào các hành vi "có khả năng kích động bạo lực, tạo ra tình trạng bất ổn dân sự hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn hoặc hạnh phúc của bất kỳ cá nhân nào."

.

Vài giờ sau đó, trong bài phát biểu tại Mar-a-Lago, Trump nói: "Tôi có một thẩm phán ghét Trump với một người vợ và gia đình ghét Trump có cô con gái làm việc cho [Phó Tổng thống] Kamala Harris và hiện nhận tiền từ ban vận động tranh cử của Biden-Harris."

.

Theo Newsweek, Loren, con gái của Merchan là chủ tịch của Authentic Campaigns, "một cơ quan đã làm việc với Tổng thống Joe Biden, Harris và các đảng viên Đảng Dân chủ khác. Tuy nhiên, điều này không được coi là xung đột lợi ích đối với thẩm phán."

.

Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez qua tweet, cáo buộc Trump "công khai đe dọa một thẩm phán. Trump biết những gì Trump đang làm." Dân biểu này cũng buộc tội Donald Trump Jr. về điều tương tự sau khi anh ấy đăng một bức ảnh về con gái của Merchan: "Không thể nói là 'vô tội' khi đe dọa gia đình của một thẩm phán."

.

"Điều này thật kinh khủng", cựu công tố viên liên bang Andrew Weissmann nói với MSNBC về hành vi của Trump, theo báo Mediaite. "Bạn không có hành vi này từ một tên trùm băng đảng ... Thật tệ khi làm điều đó."

.

---- Trong khi phiên tòa ở New York đọc lệnh truy tố Trump về 34 tội danh, các luật sư của Trump thắng kiện ở một phiên tòa khác ở California. Cô Stormy Daniels phải trả gần 122.000 đô la lệ phí pháp lý của Trump liên quan đến vụ cô thất bại khi kiện Trump về tội phỉ báng, theo một tòa kháng án phán quyết hôm thứ Ba. Quyết định ở California được đưa ra vào cùng thời điểm Trump trở thành cựu tổng thống duy nhất bị buộc tội. Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, kể rằng cô có dan díu với Trump vào năm 2006 và được trả 130.000 đô la như một phần của thỏa thuận không tiết lộ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

.

Nhưng cô đã kiện Trump về tội phỉ báng sau khi Trump nói cô nói dối toàn bộ, và tố cô dựng chuyện là một “cú lừa đảo toàn diện”. Một thẩm phán đã bác bỏ vụ cô kiện hồi năm 2018. Vào thứ Ba, một ủy viên của Tòa kháng án vòng thứ 9 của Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng các luật sư của Trump đã “để ra một cách hợp lý” hơn 183 giờ để kháng cáo vụ án nhưng từ chối yêu cầu nộp thêm 5.150 đô la cho các khoản phí khác bởi vì nó không được chia thành từng mục. Tổng cộng, cô Daniels đã được lệnh phải trả hơn 600.000 đô la phí pháp lý cho Trump, theo lời Harmeet Dillon, một trong những luật sư của Trump trong vụ án đã tweet. Điều đó bao gồm khoảng 300.000 đô la phí luật sư mà Daniels trước đó đã được lệnh phải trả. Sau khi tòa kháng án liên bang giữ nguyên phán quyết đó vào năm ngoái, Daniels tuyên bố: “Tôi sẽ vào tù trước khi trả một xu.”

.

---- Biện Lý quận Manhattan Alvin Bragg đã chỉ định vào thứ Ba rằng các hành động của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump "đã vi phạm luật bầu cử của New York khi âm mưu tăng điểm cho một ứng cử viên bằng các biện pháp bất hợp pháp là một tội hình sự." Bragg nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng Trump được cho là đã đưa ra 34 "bản văn [kinh doanh] sai sự thật để che đậy các tội hình sự khác. Các khoản thanh toán được thực hiện trong kế hoạch bị cáo buộc vượt quá giới hạn đóng góp cho chiến dịch tranh cử cấp liên bang."

.

Biện lý Bragg họp báo.



.

Theo Bragg, Văn phòng Biện lý quận Manhattan đã tiến hành một cuộc điều tra "nghiêm ngặt" và "kỹ lưỡng" về tổng số 3 khoản thanh toán được cho là đã thực hiện thay mặt Trump để che giấu thông tin có thể gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump.

.

---- Phiên điều trần trực tiếp tiếp theo về vụ án của Trump dự kiến diễn ra ngày 4 tháng 12/2023 trước Tòa án Hình sự Manhattan, theo CNN viết hôm thứ Ba. Todd Blanche, luật sư của Trump, nói sau phán quyết của tòa án: "Đó không phải là một ngày tốt lành... Tôi không mong điều này xảy ra ở đất nước này. Bạn không mong điều này xảy ra... với một người từng là tổng thống Hoa Kỳ. Công tố đã biến vụ án thành một vụ truy tố chính trị." Biện lý Bragg trước đó xác nhận rằng Trump đã bị truy tố 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh cấp độ một. Tuy nhiên, Trump không nhận tội.

.

---- Thẩm phán yêu cầu Trump đừng kích động bạo lực hôm thứ Ba. Phóng viên CNN Kara Scannell nói rằng các công tố viên đã cho Thẩm phán Juan Merchan xem một số bài đăng trên mạng xã hội của Trump và nói rằng Trump đang hăm dọa thành phố và hệ thống tư pháp bằng những nhận xét "vô trách nhiệm".

Hình ảnh bên ngoài tòa.





Hình ảnh bên ngoài tòa.

.

Phóng viên Scannell ghi rằng thẩm phán đã yêu cầu cả hai bên "giảm bớt lời lẽ" để tránh kích động tình trạng bất ổn và "đặc biệt là nói chuyện với cựu Tổng thống Trump, đừng đưa ra bất kỳ tuyên bố nào có thể kích động bạo lực hoặc đe dọa chống lại bất kỳ quan chức nào", mặc dù ông thừa nhận quyền của Trump được tự do ngôn luận và không áp đặt lệnh bịt miệng để cấm Trump đừng thảo luận về vụ việc.

.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội trước phiên điều trần, Trump đã chỉ trích thẩm phán và "TÒA ÁN KANGAROO" nhưng Trump bỗng nhiên "hiền từ lặng lẽ" trong suốt phiên tòa kéo dài một giờ, New York Times đưa tin. Sau khi không nhận tội đối với 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh ở mức độ đầu tiên, Trump gần như im lặng khi các công tố viên giải thích các cáo buộc và luật sư tranh luận. Phiên điều trần trực tiếp tiếp theo trong vụ án được lên kế hoạch vào tháng 12. Các công tố viên đã yêu cầu phiên tòa bắt đầu vào tháng 1/2024, mặc dù luật sư bào chữa Todd Blanche cho biết hoãn tới mùa xuân năm 2024 sẽ thực tế hơn, theo Washington Post đưa tin.

.

---- Trump đã không được chụp ảnh mugshot (chân dung với số hồ sơ tòa trước ngực) khi bị truy tố tại Tòa án Hình sự Manhattan vào chiều thứ Ba... vì vậy nhóm gây quỹ của Trump đã tự chế biến. Ngay sau khi Trump bị bắt, một email đã được gửi từ Cửa hàng Official Trump Store quảng cáo một chiếc áo phông trắng có hình giả của Trump và dòng chữ “KHÔNG CÓ TỘI” dán bên dưới. "Áo có thể là của bạn với khoản đóng góp $47. Email viết, “Bạn có ủng hộ Tổng thống Trump không? Xin vui lòng đóng góp từ 47 đô la trở lên cho WIN vào năm 2024 – và chúng tôi sẽ gửi MIỄN PHÍ cho bạn chiếc áo phông ‘NOT GUILTY’ của riêng bạn.”

.

---- Trump đã đấu thú khi đến Văn phòng Biện lý Quận Manhattan vào khoảng 1:23 giờ chiều giờ miền đông, theo CNN đưa tin, sau đó Trump được lấy dấu vân tay và làm giấy tờ trước 2:15 giờ chiều. Không giống như hầu hết các bị cáo hình sự đi trên cùng một hành lang, Trump không bị còng tay và không bị chụp ảnh mugshot. Các nhiếp ảnh gia sau đó đã chụp được hình ảnh Trump ngồi cạnh các luật sư trong phòng xử án.

.

----- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre từ chối bình luận về sự xuất hiện của Trump tại tòa án Manhattan hôm thứ Ba, nói rằng đó "không phải là trọng tâm" đối với Tổng thống Joe Biden: "Rõ ràng là Tổng Thống Biden sẽ nắm bắt một phần tin tức khi có thời gian để nắm bắt tin tức trong ngày nhưng đây không phải là trọng tâm đối với ông. Khi chúng tôi lần đầu tiên biết về bản cáo trạng, Tổng thống không được thông báo trước, ông Biden đã được chánh văn phòng của mình thông báo tóm tắt và ông đã biết về điều này thông qua báo cáo. Trọng tâm của chúng tôi bây giờ là người dân Mỹ." Thứ Sáu tuần trước, Biden cũng từ chối bình luận về cáo trạng của Trump khi được các phóng viên đặt câu hỏi khi rời Bạch Ốc.

.

---- Trong một lá thư đệ trình lên Tòa án Tối cao Delaware vào thứ Ba, Fox News cho biết một số người đưa tin hàng đầu của họ sẽ có mặt để làm chứng khi mạng này phải đối mặt với vụ kiện phỉ báng trị giá 1,6 tỷ đô la do Công ty máy bầu phiếu Dominion đưa ra. Các xướng ngôn viên Tucker Carlson, Sean Hannity, Maria Bartiromo, Jeanie Pirro và Lou Dobbs nằm trong danh sách nhân chứng của Fox, trong số những người khác.

.

Rupert Murdoch, chủ tịch công ty mẹ của Fox là Fox Corp, là không có tên trong danh sách nhân chứng của Fox. Dominion tuyên bố rằng Fox đã bôi nhọ danh tiếng của mình bằng cách liên tục phát sóng những tuyên bố sai sự thật từ Trump và các đồng minh của ông vu khống rằng máy bỏ phiếu của Dominion đã được sử dụng để gian lận cuộc bầu cử năm 2020 có lợi cho Joe Biden. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến bắt đầu vào ngày 17/4.

.

---- Phiên tòa ở thủ đô bắt đầu căng thẳng. Một hội đồng tòa kháng án liên bang đã từ chối yêu cầu khẩn cấp từ nhóm luật sư của Trump nhằm ngăn chặn các phụ tá hàng đầu của Trump—bao gồm cả Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump)—làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn điều tra những nỗ lực bị cáo buộc của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Yêu cầu được đưa ra vào tối thứ Hai 3/4/2023, với việc nhóm của Trump đang tìm cách lật ngược phán quyết hồi tháng 3/2023 của tòa án cấp dưới rằng họ không thể khẳng định đặc quyền hành pháp để ngăn các phụ tá làm chứng trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith. Quyết định này có nghĩa là Meadows và các cựu cố vấn khác của Trump có thể bị đưa ra trước một đại bồi thẩm đoàn ở Washington trong những ngày tới.

Cựu Thống đốc Ohio John Kasich đã

Các cuộc đụng độ giữ

-----cân nhắc vào thứ Ba về các vụ án hình sự ngày càng gia tăng chống lại Donald Trump, nói rằng "không đời nào" Trump sẽ trở lại Bạch Ốc vào thời điểm này. Kasich nói trên MSNBC, đảng Cộng hòa "có thể chịu đựng" vụ Manhattan nơi Trump bị buộc tội hôm thứ Ba, nhưng cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia và cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc xử lý các tài liệu mật của Trump có thể "làm Trump chìm xuồng. Nhưng Trump giống như bậc thầy về tẩu thoát, và chúng ta chỉ cần chờ xem. Nhưng đây là những gì tôi biết: Không đời nào Trump sẽ trở thành tổng thống lần nữa. Không đời nào trong một triệu năm nữa, các cử tri độc lập và đảng viên Cộng hòa truyền thống sẽ bỏ phiếu cho một nhiệm kỳ Bạch Ốc khác của Trump. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người kiệt sức, và ngay cả những người đang ủng hộ Trump vào lúc này, nghĩ rằng đây là một thỏa thuận chính trị, họ cũng kiệt sức."

---- Các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ Trump và chống Trump xảy ra bên ngoài tòa án ở New York, nơi Trump thụ lý hồ sơ, khi Biện Lý truy tố Trump về 34 tội danh. Cảnh sát đứng chen vào giữa, can gián những người hò hét lớn tiếng, hung hăng.Video dài 46 giây đồng hồ:

https://youtu.be/2bao7TQhEak

.

.

---- Một tài năng lớn về kỹ thuật số đã bị đâm chết ở San Francisco, Bắc California. Bob Lee, giám đốc sản phẩm của công ty khởi nghiệp tiền điện tử MobileCoin, đã qua đời, theo lời công ty của ông xác nhận. Cảnh sát báo cáo rằng một người đàn ông 43 tuổi bị đâm vào khoảng 2:30 giờ sáng thứ Hai gần Rincon Hill và Bay Bridge và chết vì vết thương trong bệnh viện.Cảnh sát không nêu tên nạn nhân, nhưng các nguồn tin cho biết đó là Lee. NBC Bay Area báo cáo chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và cảnh sát chưa bình luận về các chi tiết của nghi phạm.

.

.

---- Putin đưa ra lời tự thú mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nói rằng sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc cách mạng ở Ukraine năm 2014 là nguyên nhân đẩy Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Nói tại một buổi lễ ở Điện Kremlin để chấp nhận ủy nhiệm thư của các đại sứ mới tại Nga, Putin đã đề cập đến Lynne Tracy, đại sứ mới của Hoa Kỳ, đổ lỗi cho Hoa Kỳ về “cuộc khủng hoảng Ukraine” hiện nay.

.

“Mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ, vốn phụ thuộc trực tiếp vào an ninh và ổn định toàn cầu, đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc,” Putin nói, đồng thời cho biết thêm rằng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ “cuối cùng đã dẫn đến” xung đột. Tracy, từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Armenia từ năm 2019 đến năm 2022, đã bị những người biểu tình chống Mỹ chặn lại vào tháng 1 khi bà vào Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow để xuất trình giấy ủy nhiệm.

.

---- Nhà độc tài Nga Vladimir Putin không bao giờ sử dụng điện thoại di động hoặc Internet, vẫn tự cô lập và không nhắc đến tên các cô con gái trưởng thành của mình, theo lời một sĩ quan an ninh Nga đào tỵ đã nói với Dossier Center -- một nhóm điều tra độc lập Nga. Đại úy Gleb Karakulov, Sở Bảo vệ Liên bang Nga (FSO), người chịu trách nhiệm về các thông tin liên lạc bí mật của Putin cho đến tháng 10/2022, đã trốn ra nước ngoài vào cuối năm 2022 với một kho thông tin về thói quen của Putin.

.

Dossier Center đã công bố một cuộc phỏng vấn với Karakulov vào ngày 4/4/2023. Cuộc phỏng vấn thực hiện cuối năm 2022 và được công bố khi viên sĩ quan và gia đình của anh được giữg an toàn. Karakulov cho biết anh không thể sống với lương tâm vì công việc của mình được lâu nên quyết định chạy trốn và lên tiếng. Cựu sĩ quan FSO đã lên án cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine.

.

Karakulov nói với Dossier Center: “Tôi sẽ nghỉ hưu trong vòng chưa đầy 2 năm nữa. Tôi đã lên kế hoạch tận dụng thời gian của mình, trả hết khoản thế chấp tiền nhà của mình và chỉ thế thôi; Tôi sẽ không gia hạn hợp đồng của mình. Nhưng vào tháng 2/2022, một cuộc chiến tội phạm đã nổ ra và tôi không thể thỏa hiệp với bản thân được nữa. Tôi không thể tiếp tục phục vụ cho kẻ này (nhà độc tài Nga) nữa. Mặc dù tôi không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, nhưng tôi không thể thực hiện các mệnh lệnh hình sự của ông [Putin] hoặc tiếp tục phục vụ ông ta."

.

Karakulov đã trốn khỏi Kazakhstan vào ngày cuối cùng của chuyến công tác tại Kazakhstan. Vợ và con gái của anh đã gặp anh ở đó, và tất cả họ cùng nhau bay đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các mật vụ Nga bắt đầu tìm kiếm anh sau vài giờ, nhưng chuyến bay của anh ta đã cất cánh.

.

Karakulov xác nhận một số quan sát về nhà độc tài Nga, đặc biệt nói rằng Putin không sử dụng điện thoại di động hoặc Internet: “Trong tất cả những năm phục vụ của mình, tôi chưa một lần nhìn thấy anh ấy cầm điện thoại di động. Trong các chuyến công tác, nếu chúng tôi tháp tùng, thường có một người khác đi cùng chúng tôi, người phụ trách Internet – văn phòng kỹ thuật số, máy tính xách tay và truy cập Web."

.

Như đã biết, Putin có hai cô con gái trưởng thành. Karakulov nói, điều ít được biết đến là vì một lý do nào đó mà Putin chỉ gọi họ là "những cô đó".

.

---- Nhà lãnh đạo Forza Italia và cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã được đưa vào Bệnh viện San Raffaele ở Milan vào sáng sớm Thứ Tư và đang được chăm sóc đặc biệt, Adnkronos đưa tin hôm thứ Tư. Lý do nhập viện là các vấn đề về tim mạch và phổi nhưng chúng không được cho là nghiêm trọng. Berlusconi, 86 tuổi, đã trải qua 3 ngày trong cùng một bệnh viện hồi tuần trước khi ông được kiểm tra định kỳ.

.

---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Tư cho biết Ba Lan đang trong quá trình gửi thêm 4 chiến đấu cơ MiG-29 tới Ukraine sau khi tuyên bố chuyển giao 4 phi cơ đầu tiên vào tháng 3. Họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Warsaw, Duda nói 6 phi cơ nữa sẽ được cung cấp vào một ngày sau đó. Ba Lan hiện là quốc gia duy nhất cung cấp phi cơ quân sự cho Ukraine. Duda nói Ba Lan đang cố gắng giúp hơn nữa cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7. Đáp lại, Zelensky cảm ơn Ba Lan vì sự hỗ trợ: "Chúng tôi có được tư cách ứng cử viên của Liên Âu nhờ nhiều đối tác, nhưng trên hết là nhờ Ba Lan. Chúng tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ này".

.

---- Bộ Quốc phòng Belarus hôm thứ Tư thông báo rằng một trung đoàn hỏa tiễn phòng không sẽ tập trận vào ngày 5-7 tháng 4 tại khu huấn luyện Brestsky gần biên giới với Ba Lan. Tập trận diễn ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Ba Lan lần đầu kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine. Bộ nói, nhiệm vụ huấn luyện sẽ bao gồm các điều kiện liên tục bị nhiễu sóng vô tuyến điện tử, chống phá hoại và trinh sát, cũng như sử dụng phi cơ không người lái. Belarus gần đây cũng bắt đầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của Tổng thống Alexander Lukashenko.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles hôm thứ Tư xác nhận rằng đất nước của bà sẽ giao 6 xe tăng Leopard 2A4 cho Ukraine vào nửa cuối tháng 4/2023. Nói với RTVE, Robles cho biết quân đội Tây Ban Nha đang tiến hành sửa 4 xe tăng có khả năng cũng sẽ được gửi tới Ukraine. Robles gần đây đã xác nhận Tây Ban Nha sẽ giao 6 xe tăng cho Ukraine sau Lễ Phục sinh vào ngày 9/4.

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư nói rằng liên minh này phải "duy trì" và "tăng cường" hỗ trợ cho Ukraine vì Tổng thống Nga Vladimir Putin không chuẩn bị cho hòa bình mà là cho "chiến tranh nhiều hơn". Nói trước cuộc họp của các ngoại trưởng liên minh, ông Stoltenberg khẳng định NATO cũng nên hỗ trợ các đối tác khác đang "đối mặt với áp lực" từ Nga, như Moldova, Georgia và Bosnia và Herzegovina.

.

Người đứng đầu NATO cũng lưu ý rằng các bộ trưởng sẽ thảo luận về cách chống lại "mọi mối đe dọa" đối với liên minh và "sự cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng", bao gồm cả "sự liên kết chiến lược" của Trung Quốc với Nga. Ông cũng kêu gọi các đồng minh tăng cường chi tiêu quốc phòng vì NATO không thể coi thường an ninh của mình.

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba tiết lộ rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh của liên minh NATO tháng 7, sẽ được tổ chức tại Vilnius: "Chúng tôi sẽ phát triển một sáng kiến trong nhiều năm để hỗ trợ Ukraine, giúp đảm bảo các điều kiện phòng thủ của Ukraine, chuyển đổi từ thiết bị và học thuyết thời Liên Xô sang các tiêu chuẩn của NATO, đồng thời cải thiện khả năng tương tác với NATO. Các thành viên của Liên minh đã nói rõ rằng chúng tôi vẫn cam kết với chính sách mở cửa của NATO. Chúng tôi khuyến khích Ukraine tiếp tục con đường cải cách, ngay cả trong những thời điểm khó khăn." Ông bảo đảm rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO.

.

---- Hãng dược Johnson & Johnson nói hôm thứ Ba rằng họ đã đề xuất trả 8,9 tỷ đô la trong 25 năm tới để giải quyết khiếu nại rằng các sản phẩm dựa trên bột talc (talc-based products: chủ yếu là bột phấn trẻ em) của họ gây ung thư. Hồ sơ của SEC lưu ý viết: "Công ty đã đồng ý đóng góp với giá trị hiện tại là 8,9 tỷ đô la trong 25 năm (giá trị danh nghĩa khoảng 12 tỷ đô la) để giải quyết các khiếu nại về bột talc ở Bắc Mỹ, dẫn đến khoản phí trong quý tài chính đầu tiên là 6,9 tỷ đô la so với 2 tỷ đô la đã cam kết trước đó trong liên quan đến việc LTL nộp đơn phá sản lần đầu vào tháng 10/2021.”

.

Thỏa thuận dàn xếp được đưa ra sau khi J&J cố gắng kích hoạt phá sản để giải quyết vụ kiện không thành công sau khi Tòa kháng án vòng 3 của Hoa Kỳ ở Philadelphia bác bỏ quan điểm này. Trong hồ sơ nộp ngày hôm Thứ Ba, J&J cho biết họ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản để được phê duyệt kế hoạch tổ chức lại nhằm giải quyết tất cả các khiếu nại hiện tại và tương lai liên quan đến vụ việc này.

.

---- Có vẻ như cư dân của San Francisco sức khỏe tuyệt vời. Một đánh giá tại WalletHub xếp hạng thành phố này là thành phố lành mạnh nhất ở Hoa Kỳ, trong khi hạng bét là thành phố Brownsville (Texas). WalletHub đã thu thập dữ liệu từ hơn 180 khu vực thành phố lớn về hàng chục yếu tố liên quan: tỷ lệ người báo cáo 14 ngày "không khỏe mạnh về thể chất" trong một tháng, sự sẵn có của bác sĩ và thực phẩm lành mạnh, tần suất hoạt động thể chất, không gian xanh, v.v. Dưới đây là 10 thành phố hàng đầu và cuối cùng, với điểm số trên 100:

.

Các thành phố lành mạnh nhất:

1. San Francisco, 67.07;

2. Seattle, 65.22;

3. Honolulu, 62.23;

4. San Diego, 61.94;

5. Salt Lake City, 61.86;

6. Portland, 61.09;

7. Washington, DC, 59.78;

8. Minneapolis, 58.51.

9. Denver, 58.42;

10. Irvine, California, 57.63.

.

Các thành phố kém lành mạnh nhất:

173. Corpus Christi, Texas, 32.60

174. Laredo, Texas, 31.62

175. Fayetteville, North Carolina, 31.57

176. Memphis, Tennessee, 31.39

177. Montgomery, Alabama, 30.51

178. Augusta, Georgia, 30.20

179. Columbus, Georgia, 29.05

180. Shreveport, Louisiana, 28.31

181. Gulfport, Mississippi, 28.19

182. Brownsville, Texas, 25.72

.

---- Phiên điều trần sơ bộ diễn ra vào ngày 4/4/2023 đối với một bà mẹ ở Upper Makefield bị buộc tội giết hai đứa con trai nhỏ của mình vào năm 2022 đã được tiếp tục. Trinh Nguyen, 39 tuổi, đã bị buộc tội giết hai đứa con trai nhỏ của mình - Nelson Tini, 9 tuổi và Jeffrey Tini, 13 tuổi - tại ngôi nhà Upper Makefield của họ trên Đường Timber Ridge vào tháng 5/2022. Cô cũng bị buộc tội âm mưu giết người, sở hữu công cụ phạm tội có chủ đích và sở hữu chất [gây nghiện] bị kiểm soát.

.

Nguyen đã bị giam kể từ thứ Hai, ngày 2 tháng 5/2022, khi các nhà điều tra cho biết cô đã bắn cả hai con trai của mình trên giường của chúng và cố gắng bắn một người hàng xóm tại 119 Đường Timber Ridge. Các con trai của bà qua đời 4 ngày sau đó tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia.

.

Trong đơn khiếu nại hình sự nộp vào ngày 9 tháng 5/2022, các thám tử của Quận Bucks và Upper Makefield cho biết Nguyen, người đang đối mặt với việc bị đuổi khỏi nhà, đã lên kế hoạch giết người ít nhất một tuần trước đó, để lại di chúc viết tay ngày 25/4/2022, hướng dẫn người nhận những việc cần làm với xác của cô và xác các con trai.

.

---- TIN VN. Trực thăng du lịch chở 5 người rớt ở Vịnh Hạ Long, đã vớt được 2 xác du khách lên. Theo Báo Pháp Luật. Máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 chở bốn khách du lịch người Việt Nam mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút. Lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được hai thi thể. Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) tối 5-4 cho biết, Máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở bốn khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút; mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút. Trên trực thăng có 5 người, phi công và 4 du khách.

.

---- TIN VN. Vụ 'chuyến bay giải cứu': Thiếu tướng công an nhận 2,65 triệu USD để 'chạy án' Báo Thanh Niên. Cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc nhận 2,65 triệu USD để "chạy án" cho 2 người trong vụ "chuyến bay giải cứu". Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 54 bị can về các tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; liên quan đến vụ trục lợi từ "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP.Hà Nội và các tỉnh, thành. Trong số trên, cựu thiếu tướng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ.

.

---- TIN VN. Cựu thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng '37 lần nhận hối lộ gần 1 triệu đôla của doanh nghiệp'. Theo VnExpress. Ông Tô Anh Dũng bị cáo buộc 37 lần nhận hối lộ của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các chuyến bay giải cứu trong Covid-19, tổng cộng 21,5 tỷ đồng (hơn 916 nghìn USD). Ngày 3/4, ông Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh có ông Nguyễn Quang Linh (cựu trợ lý của phó thủ tướng), Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và một số đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola... Ông Dũng với cương vị thứ trưởng, phụ trách Cục Lãnh sự, có nhiệm vụ chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện "chuyến bay giải cứu" đưa công dân về nước khi xảy ra Covid-19.

.

---- HỎI 1: Cảnh sát biển Đài Loan mới bắt được 12 người vượt biên từ VN?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã tìm thấy 12 công dân Việt Nam trên một tàu đánh cá ngoài khơi huyện Pingtung vào tối thứ Hai (3 tháng 4/2023), có thể là nạn nhân của một hoạt động buôn lậu người. Radar đã xác định vị trí một con tàu cách bờ biển Pingtung 2 hải lý (3,7 km) lúc 8:57 giờ tối Thứ Hai, theo CNA đưa tin.

.

Một con tàu Duyên phòng Đài Loan đã đến chận lúc 9:20 giờ tối, với cuộc kiểm tra ban đầu tìm thấy rất ít ngư cụ và cá trên tàu. Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng hơn đã phát hiện ra 9 người đàn ông và 3 phụ nữ ở dưới boong tàu, tất cả đều là công dân Việt Nam.

.

CGA huy động thêm hai tàu nữa, cùng nhau hộ tống tàu cá này vào cảng Fangliao. Các công tố viên sẽ tiếp tục điều tra để xác định đường dây buôn người được cho là đứng sau hành trình của những người Việt Nam.

.

Trong tháng 2 và tháng 3, có 7 công dân Việt Nam được phát hiện tử vong ở vùng biển ngoài khơi Đài Loan. Tên của họ nằm trong danh sách 14 người được cho là đã trả tiền cho một đường dây buôn lậu để được đến Đài Loan.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4855332

.

---- HỎI 2: Khoảng 1/2 người Mỹ thành niên nói họ sẽ tiêm vaccine COVID-19 hàng năm nếu cấp hàng năm?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói rằng họ "có khả năng" sẽ tiêm vaccine COVID-19 mỗi năm nếu vaccine này được cung cấp hàng năm giống như vaccine cúm. Đó là theo một cuộc khảo sát mới từ Kaiser Family Foundation. Chỉ khoảng 1/4 người lớn thực sự đã tiêm mũi nhắc lại cập nhật có sẵn hồi tháng 9/2022. Và 1/4 khác không bao giờ hoàn thành các mũi tiêm ban đầu hoặc hoàn toàn chưa được tiêm phòng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh sẽ họp vào ngày 19/5 để thảo luận về thuốc tăng cường COVID-19.

Chi tiết:

https://www.turnto23.com/news/health/survey-u-s-adults-to-likely-to-get-annual-covid-vax

.

.