- Thế giới của Trump kinh hoàng khi đọc bản cáo trạng. Hai luật sư hàng đầu của Trump đã từ chức, bỏ chạy. Công bố bản cáo trạng dài 49 trang: truy tố Trump và người phụ tá Walt Nauta. Trump dính 37 tội danh, trộm toàn hồ sơ mật về vũ khí nguyên tử, kế hoạch tấn công...

- Luật gia Cộng Hòa Alberto Gonzales (cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của TT George W. Bush): đọc cáo trạng, thấy Trump khó gỡ, cho thấy Cộng Hòa Hạ Viện hèn nhát khi vẫn bênh Trump để kiếm phiếu.

- Hồ sơ truy tố 37 tội danh chống lại Trump và một phụ tá: chôm, giấu, di chuyển hồ sơ mật liên hệ tình báo, quốc phòng với nước ngoài, nói dối để cản trở công lý

- Hồ sơ truy tố Trump giao cho Thẩm phán Aileen Cannon, người từng bênh Trump năm 2022

- Tỷ phú Elon Musk lộ ý bênh Trump: nghi ngờ công lý chưa bình đẳng.

- Trump tố Biden biết trước vụ truy tố Trump

- San Francisco: ít nhất 9 người bị bắn trong đêm.

- Thủ tướng Đức sẽ sớm điện đàm với Putin, để thúc giục Nga rút quân khỏi Ukraine.

- Thủ tướng Canada thăm bất ngờ Kiev

- Bộ Quốc phòng Anh: quân Ukraine tấn công nhiều nơi xuyên thủng tuyến đầu, đuổi quân Nga nhiều nơi chạy hỗn loạn.

- Tập Cận Bình: ủng hộ hòa giải Ukraine & Nga do 6 nước châu Phi thu xếp theo kế hoạch TQ, nhưng không đòi Nga rút quân khỏi Ukraine.

- Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ xin TT Biden giao hỏa tiễn tầm xa ATACMS cho Ukraine để thắng Nga sớm

- Hội đồng tỉnh Kyiv kêu gọi quốc hội Ukraine ra luật cấm Nhà thờ Chính thống Nga trên cả nước Ukraine.

- Nga bắn vào Odessa: 3 thường dân chết, 10 người khác bị thương nặng

- LHQ: tình hình nhân đạo Ukraine thê thảm, vì 700.000 người bị mất nước uống

- Microsoft chuyển 40 nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu từ Trung Quốc sang Canada

- Colombia: cứu 4 đứa trẻ an toàn sau khi lang thang trong rừng Amazon hơn một tháng sau vụ rớt phi cơ chết người.

- Canada thêm 11 vụ cháy rừng mới, như thế 424 vụ cháy rừng đang tàn phá cả nước.

- Canada: hãng vận chuyển piano kiện Brian Nguyễn đòi tiền, dù đưa không nổi cây đàn poiano vào phòng

- Quận Cam: Bác sĩ Dzung Anh Phạm đã bị kết án hơn 12 năm tù vì kê toa thuốc gây nghiện.

- TIN VN. Doanh nghiệp và người dân “lao đao” vì bị cắt điện.

- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng đang thiếu đơn hàng, giảm lao động.

- HỎI 1: Dân Mỹ mệt mỏi với chuyện tặng tiền boa (tiền tip) rồi? ĐÁP 1: Đa số nói thế.

- HỎI 2: Bảo thủ đông hơn, cấp tiến giảm? ĐÁP 2: Theo thăm dò của Gallup.

QUẬN CAM (VB-10/6/2023) ⚪ ---- Ít nhất 9 người đã bị bắn vào thứ Sáu trong một vụ mà cảnh sát tin là một “vụ có mục tiêu và đơn lẻ” ở khu phố Mission District của San Francisco. Cảnh sát Eve Laokwansathitaya, cho biết trong một cuộc họp báo rằng tất cả các nạn nhân đều có thể sống sót sau vụ xả súng, vốn xảy ra trong khi "một số loại tiệc tùng" đang diễn ra. Có ít nhất 5 nạn nhân đã phải nhập viện. Một trong 5 người bị thương đang được phẫu thuật vào tối thứ Sáu trong khi 4 người được điều trị vết thương nhẹ.

Cảnh sát San Francisco được gọi đến Khu Mission vào khoảng 9 giờ tối giờ địa phương. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy nhiều nạn nhân bị thương do đạn bắn. Không có vụ bắt giữ nào được chính quyền báo cáo ngay lập tức.

⚪ ---- Các công tố viên liên bang đã công bố bản cáo trạng dài 49 trang chống lại Donald Trump và người phụ tá riêng của Trump là Walt Nauta, được chỉ định là đồng phạm trong vụ án tài liệu mật của Mar-a-Lago, vào thứ Sáu. Trumpg từng hai lần bị luận tội, hiện đã bị truy tố hai lần, bây giờ bị truy tố với 37 tội danh, bao gồm vi phạm Đạo luật Gián điệp và cản trở công lý. Công tố đặc biệt Jack Smith đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Trump cố tình lấy các tài liệu mật sau khi rời Bạch Ốc và cất giữ hoặc chia sẻ chúng một cách bừa bãi với bạn bè và cộng sự chính trị.

Dưới đây là một số trong những tiết lộ đáng ghi.

• Các tài liệu bao gồm thông tin chi tiết về khả năng phòng thủ và vũ khí của chính phủ Hoa Kỳ và nước ngoài, các chương trình nguyên tử của Hoa Kỳ và các lỗ hổng tiềm ẩn trước các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh.

• Trump cất giữ những chiếc hộp chứa tài liệu mật trong phòng khiêu vũ, phòng tắm và vòi hoa sen, không gian văn phòng, phòng ngủ và phòng kho.

• Một số hộp trong số đó đã được cất giữ từ tháng 1 đến tháng 3/2021 trên sân khấu trong Phòng khiêu vũ Trắng và Vàng của câu lạc bộ, nơi tổ chức các sự kiện và tụ họp trong thời gian đó và đã bị chụp ảnh, có thể bởi một vị khách.

.

• Mar-a-Lago đã tổ chức hơn 50 sự kiện, bao gồm đám cưới, công chiếu phim và gây quỹ, thu hút hàng chục nghìn khách trong thời gian các tài liệu được lưu trữ trong văn phòng của Trump hoặc các khu vực khác gần không gian công cộng.

• Vào tháng 12, Nauta phát hiện một số hộp chứa tài liệu mật bị đổ ra khỏi hộp và chụp hai bức ảnh, sau đó anh gửi cho một nhân viên khác và người này trả lời: "Ồ không, không." ("Oh no oh no.": có thể dịch là: Ồ không, đừng như thế.)

• Nauta khai man với các nhà điều tra rằng anh không biết những chiếc hộp đã được mang đến Mar-a-Lago để xem xét sau khi Sở Lưu trữ Quốc gia yêu cầu trả lại chúng hoặc nơi chúng được cất giữ: “Tôi ước tôi có thể nói cho qu1y vị biết. Tôi không biết. Tôi không - tôi thực sự không biết."

• Công tố đặc biệt cáo buộc rằng Trump đã gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia bằng cách chia sẻ các kế hoạch mật về một cuộc tấn công quân sự tiềm ẩn vào Iran, kế hoạch này đã được ghi lại (recorded: có thể là bị ghi âm, cũng có thể là bị ghi hình) và tiết lộ rằng Trump biết mình không được phép sở hữu hoặc thảo luận về những tài liệu đó: "Bí mật. Đây là thông tin bí mật," anh ấy nói. "Nhìn, nhìn cái này."

.

• Vào tháng 8 hoặc tháng 9/2021, Trump tiếp đón một đại diện cho ủy ban hành động chính trị của Trump và đề cập rằng một hoạt động quân sự đang diễn ra ở nước ngoài đang diễn ra không suôn sẻ, đồng thời Trump cho người đó xem một bản đồ được xếp loại là bí mật của đất nước đó nhưng cảnh báo là đừng đến quá gần đất nước đó.

• Trump đã gặp các luật sư của mình vào ngày 23/5/2022 sau khi Bộ Tư pháp yêu cầu Trump trả lại các tài liệu cho Sở Lưu trữ Quốc gia, và Trump nói: "Tôi không muốn bất kỳ ai lục lọi các hộp của tôi, tôi thực sự không muốn ... Điều gì xảy ra nếu chúng ta không trả lời [Sở Lưu trữ Quốc gia] gì cả hoặc không giúp gì cho Sở đó?"

• Cựu tổng thống bị cáo buộc đã chỉ đạo Nauta di chuyển các tài liệu để che giấu chúng khỏi luật sư của ông ta, FBI và đại bồi thẩm đoàn, và Trump bị cáo buộc đề nghị luật sư của ông ta giấu hoặc tiêu hủy một số tài liệu mà Sở Lưu trữ Quốc gia tìm kiếm và đưa ra giấy chứng nhận giả để gửi, tuyên bố rằng tất cả những thứ đó [hồ sơ mật] đó đã được trả lại.

• Trumpa thúc giục một trong các luật sư của mình cất một tập tài liệu đã được phân loại là mật vào két an toàn của khách sạn của Trump và gợi ý rằng luật sư này nên xóa thông tin gây tổn hại bằng cách làm một động tác bứt nó ra (plucking motion): "Ông ta đã làm một động tác hài hước như thể -- được thôi, tại sao bạn không mang chúng theo. đến phòng khách sạn của bạn và nếu có bất cứ chuyện gì thực sự tệ hại trong đó, bạn biết đấy, hãy bứt nó ra." (if there's anything really bad in there, like, you know, pluck it out: nếu có gì tệ hại, thì lấy hồ sơ mật bung nó ra.)

• Trump bị truy tố 31 tội danh cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng, âm mưu cản trở công lý, giữ lại tài liệu hoặc hồ sơ, che giấu tài liệu hoặc hồ sơ một cách sai trái, che giấu tài liệu trong cuộc điều tra liên bang, âm mưu che giấu, khai báo và trình bày sai sự thật. Những tội danh đó có mức án tù tối đa từ 5 đến 20 năm.

⚪ ---- Các cộng sự của cựu Tổng thống Donald Trump ban đầu hy vọng rằng việc ông bị truy tố trong vụ án tài liệu mật ở Mar-a-Lago sẽ là một điều tốt cho Trumpg, bằng cách giúp Trump tăng cường gây quỹ và thêm phiếu - nhưng họ đã rất kinh hoàng khi thực sự nhận được một bản cáo trạng và nhận ra rằng Trump đang bị truy tố vì 37 tội danh nghiêm trọng bao gồm các tội vi phạm Đạo luật gián điệp và cản trở, theo Kristen Holmes đưa tin trên CNN hôm thứ Sáu.

.

Holmes nói: “Như chúng tôi đã báo cáo đêm qua, một số cố vấn của Trump cảm thấy thực sự lạc quan. Họ đang nói về việc điều này sẽ tốt như thế nào về mặt chính trị. Tôi đã có một người nói với tôi rằng họ rất vui vì bản cáo trạng được đưa ra trước khi quý IV kết thúc vì họ đang tìm kiếm một sự thúc đẩy gây quỹ giống như họ đã thấy sau bản cáo trạng ở Manhattan đó. Nhưng hôm nay nó dường như thay đổi một chút. Thậm chí sáng nay Trump đã chơi golf với một người đại diện. Các đồng minh đang kêu gọi Trump World cố gắng củng cố sự ủng hộ dành cho tổng thống. tài liệu. Nó chuyển từ chính trị sang pháp lý. Ý nghĩa pháp lý của những cáo buộc này. Điều này sẽ có nghĩa là gì? Một phiên tòa thực sự sẽ diễn ra như thế nào? Như bạn đã lưu ý, điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử như thế nào?"

Thế giới của Trump bắt đầu kinh hoàng khi đọc bản cáo trạng, và nhiều người lặng lẽ hơn, rút lui hơn. Holmes kể rằng: "...một nhóm lớn hơn có quan điểm này đã bắt đầu chìm đắm. Khi chúng ta nói về quan điểm thay đổi, nhìn vào khía cạnh pháp lý. Như bạn đã lưu ý, đây là ngày mà Trump đang xây dựng lại toàn bộ đội ngũ pháp lý của mình. Hai luật sư hàng đầu của Trump đã xin từ chức, bỏ chạy... và Trump đang chạy tìm thuê các luật sư có trụ sở tại Miami ngay bây giờ. Chúng tôi biết Trump đang tìm kiếm luật sư."

.

Holmes nói thêm: “Tôi đã nói chuyện với một vài nguồn tin ở Florida, những người đã nghe về các cuộc gọi được thực hiện. Một cái gì đó để theo dõi. Họ đang xem xét điều này một cách nghiêm túc, và thực sự có vẻ như lực hấp dẫn của Trump đã giảm xuống đối với các cáo buộc."

⚪ ---- Luật gia Cộng Hòa cũng kinh hoàng, thấy khó cứu Trump. Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của chính quyền George W. Bush, Alberto Gonzales bày tỏ sự kinh hoàng trước các hành vi tội phạm bị cáo buộc trong các tài liệu mật cáo trạng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump trên CNN hôm thứ Sáu - và cũng chỉ trích các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện vì đã tiếp tục bảo vệ Trump.

Gonzales trả lời phóng viên TV Jake Tapper: “Thật ra thì có quá nhiều thứ quan tâm, Jake ạ. Số lượng tài liệu tối mật, nơi chúng được lưu trữ, hoàn toàn không được bảo vệ, những nỗ lực che giấu, di chuyển, cản trở việc chuyển giao chúng. Bạn biết đấy, câu chuyện khá hấp dẫn, khá trung thực. Nó sẽ rất thú vị rõ ràng là xét xử. Giống như mọi bị cáo khác... cựu Tổng thống Trump được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, nhưng đây là một câu chuyện khá hấp dẫn trong bản cáo trạng này."

.

"Rất nhiều đảng viên Cộng hòa chạy đến bảo vệ Donald Trump ngày hôm nay. Rất nhiều người trong số họ. Như Chủ tịch Hạ viện, [bênh Trump cả] trước khi bản cáo trạng chưa gỡ niêm phong. Có một tuyên bố mà tôi đang xem từ Thượng nghị sĩ Mike Lee của Utah, nói rằng hành động của chính quyền Biden chỉ có thể được so sánh với các chiến thuật áp bức thường thấy ở Venezuela, Bolivia và Nicaragua. Ông gọi đây là 'một hành động thiếu tôn trọng tuyệt đối mang âm hưởng của chế độ chuyên quyền.' Bạn phản ứng thế nào khi thấy các quan chức Đảng Cộng hòa đưa ra những bình luận như vậy?"

“Thật đáng thất vọng. Tôi không hiểu nổi. Tôi rất tin tưởng vào những người đàn ông và phụ nữ - những người trong Bộ Tư Pháp - không hoàn hảo, chúng tôi không hoàn hảo, nhưng họ làm việc rất, rất thật gian nan để làm mọi chuyện cho công chính. Và bạn biết đấy, bản cáo trạng này khá - nó khá áp đảo. Và thành thật mà nói, tôi thất vọng. Ở mức tối thiểu, tôi muốn thấy ban lãnh đạo trong Hạ viện và các đảng viên Cộng hòa khác trong Hạ viện — bạn biết đấy, nếu họ không lên án tổng thống [Trump], thì ít nhất đừng nói gì cả và hãy để phiên tòa diễn ra và xem điều gì sẽ xảy ra. Thành thật mà nói, điều đó thật đáng thất vọng. Tấn công vào Bộ Tư pháp là tấn công vào pháp quyền. Điều đó không tốt cho đất nước này. Chúng ta đã có đủ vấn đề nghiêm trọng như hiện tại, và thật đáng thất vọng khi ban lãnh đạo của chúng ta, cái gọi là lãnh đạo, ít nhất là về phía Đảng Cộng hòa, đang hành động theo cách của họ. "

"Tôi phải nói với bạn, Jake, tôi không hiểu vì sao người này [Trump] nắm cổ được Đảng Cộng hòa và sự hèn nhát. Và tôi sẽ gọi nó theo cách tôi nhìn nhận, sự hèn nhát của những người trong Quốc hội, những người sợ Donald Trump và họ quan tâm đến [phiếu trong] cuộc bầu cử tiếp theo hơn là [về] thế hệ tiếp theo ở đất nước này. Thật đáng thất vọng. Thực sự là như vậy. Nhưng chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Một lần nữa, tôi tự hào về công việc của Bộ Tư Pháp với tư cách là được phản ánh trong bản cáo trạng này. Và chúng ta sẽ xem liệu Bộ có thành công trong việc đưa người này[Trump] ra trước công lý hay không."

⚪ ---- Các công tố đã công bố bản cáo trạng liên bang gồm 38 tội danh chống lại Donald Trump và một phụ tá hôm thứ Sáu, nêu chi tiết vụ án hình sự chống lại Trump và việc Trump xử lý các tài liệu mật. Trump phải đối mặt với 31 tội danh cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng, theo bản cáo trạng, được đệ trình hôm thứ Năm tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Nam của Florida ở Miami.

Một phụ tá của Trump, Waltine Nauta, cũng bị buộc tội trong bản cáo trạng dài 49 trang, trong đó nêu chi tiết cách các hồ sơ mật của chính phủ Hoa Kỳ được lưu trữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump ở Palm Beach, Fla. Các tội danh 1-31 cáo buộc cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng. Các công tố viên nói rằng Trump đã sở hữu và kiểm soát bất hợp pháp các tài liệu về quốc phòng, cố ý giữ chúng và không giao chúng cho chính phủ Hoa Kỳ theo yêu cầu của pháp luật.

Bản cáo trạng liệt kê các mô tả chung về các tài liệu liên quan đến từng tội danh. Chúng bao gồm các cuộc họp báo tình báo liên quan đến nhiều nước khác nhau, tài liệu liên quan đến khả năng quân sự của nước ngoài và Hoa Kỳ, tài liệu liên quan đến khả năng nguyên tử của nước ngoài, liên lạc với lãnh đạo nước ngoài và tài liệu liên quan đến các cuộc tấn công quân sự của nước ngoài quốc gia. Bản cáo trạng không nêu tên nước ngoài đó.

Các số lượng khác đề cập đến các tài liệu liên quan đến kế hoạch dự phòng quân sự của Hoa Kỳ, khả năng quân sự khu vực dự kiến của một quốc gia nước ngoài và Hoa Kỳ, và các tài liệu về các lựa chọn quân sự của một quốc gia nước ngoài và các tác động tiềm ẩn đối với lợi ích của Hoa Kỳ.

Các tài liệu khác mà các công tố viên cáo buộc là sở hữu bất hợp pháp của Trump sau khi ông rời Nhà Trắng bao gồm những tài liệu liên quan đến việc nước ngoài hỗ trợ các hành động khủng bố chống lại Hoa Kỳ và các tài liệu liên quan đến vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ.

Tội danh thứ 32 là một âm mưu cản trở cáo buộc công lý cáo buộc rằng Trump và "người thế thân" của Trump là Waltine Nauta đã âm mưu "che giấu một cách sai trái hồ sơ, tài liệu và đối tượng khác khỏi một thủ tục tố tụng chính thức."

Các công tố viên cho biết trong bản cáo trạng rằng mục đích của âm mưu là "để Trump giữ các tài liệu mật mà ông ấy đã mang theo từ Bạch Ốc và che giấu cũng như che giấu chúng khỏi đại bồi thẩm đoàn liên bang."

Tội danh thứ 33 cáo buộc Trump và Nauta giữ lại tài liệu hoặc hồ sơ. Truy tố tội 34 cáo buộc họ đã che giấu tài liệu hoặc hồ sơ một cách sai trái.

Tội danh thứ 35 cáo buộc hai người che giấu một tài liệu trong một cuộc điều tra liên bang. Tội danh 36 là một kế hoạch để che giấu các tài liệu.

Tội danh 37 chỉ buộc tội Trump vì những tuyên bố và trình bày sai lệch về các tài liệu. Tội danh 38 cáo buộc Nauta vì đã tuyên bố và trình bày sai sự thật.

Bốn tội danh đe dọa mức án tối đa là 20 năm tù và mỗi tội danh trong số 37 tội danh có thể bị phạt tới 250.000 USD.

Video dài 2:41 phút ghi lời Công tố đặc biệt Jack Smith giải thích:



https://youtu.be/jmnRAGtriM4

⚪ ---- Hồ sơ truy tố được giao cho Thẩm phán quận Hoa Kỳ Aileen Cannon. Cannon, 42 tuổi, được Trump bổ nhiệm và trước đây đã xử lý các kiến nghị liên quan đến vụ Mar-a-Lago. Vào tháng 9, bà Cannon đã chấp nhận yêu cầu của Trump về một "chủ nhân đặc biệt" ("special master") để xem xét các tài liệu bị tịch thu. Vào thời điểm đó, cựu tổng thống cho rằng FBI có thể đã đưa ra bằng chứng trong số hàng trăm giấy tờ.

Chỉ thị của Cannon đã bị Bộ Tư pháp phản đối, cho rằng Cannon đã vượt quá giới hạn của mình. Nó đã bị hủy bỏ vào tháng 12 trong một phán quyết nhất trí của Tòa kháng án vòng 11 của Hoa Kỳ. Nhiều tuần trước, cũng chính hội đồng ba thẩm phán đó đã chỉ trích gay gắt nhóm pháp lý của Trump và yêu cầu bổ nhiệm một "bậc thầy đặc biệt" trong vụ án.⚪ ---- Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Sáu đã xúc động về quyết định lịch sử của Bộ Tư pháp truy tố cựu Tổng thống Donald Trump vì cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật. Trong khi Stephen King gợi ý rằng Trump "xứng đáng" bị tống giam, Elon Musk tuyên bố rằng sự đồng thuận là không ai được miễn trừ luật, nhưng nó phải được áp dụng bình đẳng nhưng "nó phải được áp dụng bình đẳng. Việc theo đuổi công lý khác biệt làm xói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống."⚪ ---- Trump hôm thứ Sáu đã chia sẻ những nghi ngờ của mình sau khi Bạch Ốc tuyên bố rằng họ không biết về các cáo buộc liên bang trước khi chúng được đưa ra chống lại ông. Trump viết trên Truth Social: "[Tổng thống Hoa Kỳ Joe] Biden nói rằng ông ấy không biết gì về Bản cáo trạng của đối thủ số một của ông ấy, tôi. Điều này giống như tuyên bố của Biden rằng Biden không biết gì về các đối tác kinh doanh của con trai mình, hóa ra hoàn toàn là một lời nói dối."Trump tiếp tục tuyên bố rằng Biden đã không tiết lộ việc Biden xử lý các tài liệu mật mà thay vào đó đã bị "bắt quả tang". Đầu ngày hôm nay, Trump đã cáo buộc chính quyền tiến hành các thủ tục tố tụng chống lại Trump trong nhiều năm.⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Bảy cho biết ông dự định sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin qua điện thoại để thúc giục Moscow rút quân khỏi Ukraine. Nói tại một hội nghị của nhà thờ Tin lành Đức ở Nuremberg, Scholz tiết lộ rằng trước đây ông đã từng nói chuyện qua điện thoại với Putin và dự định sẽ làm như vậy một lần nữa trong tương lai gần. Ngày cụ thể của cuộc trò chuyện theo kế hoạch đã không được cung cấp.⚪ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm thứ Bảy, cùng với Phó Thủ tướng Chrystia Freeland. Trudeau bắt đầu chuyến đi bằng cách đặt vòng hoa tại bức tường tưởng niệm ở Tu viện Mái vòm Vàng của Thánh Michael (St. Michael's Golden-Domed Monastery) để vinh danh những người Ukraine đã hy sinh khi chiến đấu cho đất nước của họ.Theo Ottawa, chuyến thăm được giữ bí mật cho đến khi được công bố rộng rãi, vì lý do an ninh. Nó đánh dấu chuyến đi thứ hai của Thủ tướng Trudeau tới Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại nước này vào tháng 2 năm ngoái. Lần cuối cùng ông đến thăm đất nước này là vào tháng 5/2022, khi ông mở lại Đại sứ quán Canada ở Kiev.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy tuyên bố "các hoạt động quan trọng của Ukraine" đã được tiến hành ở nhiều khu vực khác nhau ở các khu vực phía đông và phía nam của đất nước trong vòng 48 giờ qua: "Ở một số khu vực, quân Ukraine có thể đã đạt được tiến bộ tốt và xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Ở những khu vực khác, tiến độ của Ukraine chậm hơn."Báo cáo cũng nhấn mạnh hoạt động đối kháng được cho là "hỗn hợp" của quân Nga, với một số đơn vị tham gia vào các hoạt động phòng thủ vững, trong khi nhiều đơn vị khác thể hiện sự rút lui mất trật tự, có khả năng dẫn đến thương vong gia tăng khi họ tìm đường chạy xuyên qua các bãi mìn của chính quân Nga.⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sự ủng hộ đối với một "sứ mệnh hòa bình" giữa Ukraine và Nga do 6 quốc gia châu Phi lên kế hoạch, theo đài truyền hình CGTN do nhà nước Trung Quốc kiểm soát đưa tin vào ngày 9/6. Phái đoàn "hòa bình" châu Phi gồm các nhà ngoại giao của Uganda, Nam Phi, Congo, Senegal, Zambia và Ai Cập.Để phù hợp với câu chuyện tuyên truyền của Nga, Trung Quốc không gọi cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ của Nga đối với Ukraine là "chiến tranh" (war), mà gọi một cách hoa mỹ là "xung đột" (a conflict). Nam Phi ủng hộ "kế hoạch hòa bình" của Trung Quốc nhằm giải quyết chính trị cho "cuộc xung đột ở Ukraine", Ramaphosa nói, đồng thời sử dụng thuật ngữ tuyên truyền của Điện Kremlin. Tuy nhiên, kế hoạch không yêu cầu quân Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine, một yêu cầu bắt buộc của Ukraine.⚪ ---- Đại diện của cả hai đảng trong Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ đã đưa ra nghị quyết kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chuyển giao hỏa tiễn ATACMS cho Ukraine, theo báo Ukrainska Pravda đưa tin vào ngày 9/6. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, Michael McCaul, nói rằng nếu Hoa Kỳ không cung cấp cho Ukraine tất cả các loại vũ khí cần thiết, điều đó sẽ kéo dài cuộc chiến.McCaul nói: “Thành công của cuộc phản công của Ukraine có liên quan trực tiếp đến sự hỗ trợ quân sự do Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta cung cấp." Nghị quyết nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh cùng sở hữu hàng nghìn hỏa tiễn ATACMS. Nếu nghị quyết được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, nó sẽ kêu gọi Tổng thống Biden nhanh chóng cung cấp cho Ukraine đủ số lượng hỏa tiễn ATACMS để đẩy nhanh chiến thắng của Ukraine.⚪ ---- Hội đồng tỉnh Kyiv đã kêu gọi Verkhovna Rada, quốc hội Ukraine, ra luật cấm Nhà thờ Chính thống Nga (ROC) hoạt động trên đất Ukraine. “Chúng tôi tin rằng một tổ chức tôn giáo thực tế nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước xâm lược và ủng hộ tội ác của họ không thể hoạt động trên lãnh thổ Ukraine,” theo Tatyana Semenova, phó chủ tịch hội đồng, cho biết trong một bình luận về thông báo.Bản văn viết: “Hội đồng tỉnh Kyiv chính thức yêu cầu Verkhovna Rada của Ukraine ngay lập tức xem xét luật cấm các hoạt động của (ROC).” ROC đã bị cấm ở một số khu vực, bao gồm Zakarpattya, Chernivtsi, Zhytomyr, Volyn, Rivne và Khmelnytskyi.⚪ ---- Ba thường dân đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương nặng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Odessa chỉ sau một đêm, theo thông tin được chia sẻ bởi Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine hôm thứ Bảy. Theo tuyên bố, Ukraine đã tiêu diệt được tất cả các máy bay không người lái lớp HESA Shahed, nhưng các mảnh vỡ của một chiếc đã lao vào một tòa nhà dân cư, gây ra hỏa hoạn. Sóng nổ đã làm hư hại các căn hộ xung quanh, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt thành công.---- Phó Tổng Thư Ký LHQ về các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, Martin Griffiths, nói với Associated Press rằng tình hình nhân đạo trở nên "cực kỳ tồi tệ" sau khi Nhà máy thủy điện Kakhovka bị phá hủy. Nhấn mạnh rằng 700.000 người bị mất nước uống, Griffiths cũng cảnh báo về những hậu quả sâu rộng, bao gồm xuất cảng ngũ cốc giảm do hậu quả của lũ lụt. Ông nhấn mạnh rằng đây "chỉ là khởi đầu để nhìn thấy hậu quả của hành động này."⚪ ---- Microsoft đang chuyển một số nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của mình từ Trung Quốc sang Canada, theo Financial Times đăng tải hôm thứ Sáu. Microsoft Research Asia (MSRA), có trụ sở tại Bắc Kinh, đã bắt đầu quá trình xin thị thực để chuyển tới 40 chuyên gia AI hàng đầu từ thủ đô của Trung Quốc đến viện của họ ở Vancouver, theo các nguồn tin được trích dẫn bởi tờ báo.Trong khi đó, các chuyên gia quen thuộc với cái gọi là "Kế hoạch Vancouver" mô tả hành động này là một phản ứng đối với căng thẳng chính trị leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Họ coi đó là một hành động phòng thủ nhằm ngăn chặn những tài năng hàng đầu được tuyển dụng bởi các nhóm công nghệ Trung Quốc mong muốn các nhà nghiên cứu AI có thể phát triển phiên bản nội địa của ChatGPT của OpenAI.⚪ ---- Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo 4 đứa trẻ đã được phát hiện an toàn sau khi lang thang trong rừng nhiệt đới Amazon hơn một tháng sau vụ tai nạn máy bay chết người. "Một niềm vui cho cả đất nước! Bốn đứa trẻ mất tích 40 ngày trước trong rừng Colombia đã được tìm thấy còn sống", nhà lãnh đạo viết trên Twitter. Hai anh em bị mắc kẹt trong rừng sau khi máy bay của họ bị rơi vào ngày 1 tháng 5, giết chết mẹ của họ là Magdalena Mucutuy Valencia, thủ lĩnh người bản địa Yarupari Herman Mendoza Hernandez và phi công Hernando Murcia Morales.⚪ ---- Trung tâm chữa cháy rừng liên cơ quan Canada đã báo cáo 11 vụ cháy rừng mới, nâng tổng số vụ cháy đang hoạt động ở nước này lên 424 vụ cháy rừng. Cho đến nay, cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 45.000 km2 địa hình ở Canada, đánh dấu năm 2023 là một trong những năm thảm khốc nhất đối với cháy rừng trong lịch sử, như trung tâm đã nêu. Cho đến nay, con số thống kê cho năm nay đã lên tới 2.422 trong cả nước, với khói độc cũng ảnh hưởng đến nước láng giềng Hoa Kỳ.⚪ ---- Một công ty vận chuyển của Canada, tự mô tả là công ty vận chuyển đàn piano chuyên nghiệp, đã đưa một khách hàng cũ ra tòa thông qua Tòa án Giải quyết Dân sự BC sau khi họ không trả tiền cho một cây đàn piano mà công ty không thể vận chuyển. Công ty có tên "2 Burley Men Moving" đã đệ đơn kiệnlên tòa án. Burley nói rằng Nguyễn đã thuê công ty chuyển một cây đàn piano đứng lên cầu thang trong nơi ở của anh ta.Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, nhóm xác định rằng không thể di chuyển cây đàn piano mà không gây ra hư hỏng. Đàn piano đứng trung bình nặng từ 300 đến 500 pounds. Sau đó, Burley cho biết họ đã đồng ý rằng chịu thua nhưng đòi 336 đô la cho khoản phí tối thiểu trong một giờ, cộng với phí di chuyển 1/2 giờ. Nguyen từ chối trả tiền, nói Burley tự quảng cáo mình là những người chuyển đàn piano chuyên nghiệp, với trang web của họ nói rằng đó là “dịch vụ chuyển đàn piano hàng đầu.” Nguyễn cuối cùng đã thuê một công ty khác để chuyển thành công cây đàn piano với giá $409,50.Tòa án nhận thấy không có bằng chứng rằng Nguyen đã từng đồng ý với mức phí tối thiểu mà Burley yêu cầu và chi phí đi lại nếu cây đàn piano không thể được chuyển đi. Burley đã nộp một hóa đơn với các khoản phí tối thiểu làm bằng chứng, nhưng tòa không tìm thấy Nguyễn đã ký vào bất cứ điều gì. Tòa cũng nhận thấy giấy tờ “không đề cập đến điều gì có thể xảy ra nếu không thể di chuyển đàn piano cũng như không có bất kỳ ghi chú nào về bất kỳ mối lo ngại nào về việc di chuyển đàn piano.” Hãy nhớ: nếu bạn bị tính lệ phí cho công việc chưa hoàn thành rõ ràng là một điều không nên.⚪ ---- Quận Cam: Bác sĩđã bị kết án hơn 12 năm tù vì kê toa thuốc gây nghiện và các loại thuốc khác cho những người không cần chúng về mặt y tế. BS Phạm, 61 tuổi, đã bị kết án 12 năm 7 tháng tù liên bang hôm thứ Sáu, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Bác sĩ có trụ sở tại Tustin cũng bị phạt 35.000 đô la.BS Phạm là chủ y viện Irvine Village Urgent Care, đã nhận tội vào tháng 10/2022 về một tội danh âm mưu phân phối các chất bị kiểm soát sau khi anh ta “âm mưu với dược sĩ có giấy phép hành nghề Jennifer Thaoyen Nguyen, 52 tuổi, ở Irvine, người điều hành Nhà thuốc Bristol có trụ sở tại Irvine, để phân phối bất hợp pháp phân phối chất gây nghiện, bao gồm cả thuốc opioids,” theo Bộ Tư Pháp cho biết. Nguyen cũng đã nhận tội vào tháng 10 và bị kết án 33 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 10.000 USD.Phạm đã kê đơn các loại thuốc như oxycodone, hydrocodone, muối amphetamine và các loại thuốc khác “ngoài quy trình hành nghề thông thường và không có mục đích y tế hợp pháp, kể cả cho những người mà anh ta biết là nghiện ma túy,” theo thông cáo. Trong khi nhiều hiệu thuốc không bán thuốc theo toa của Pham, Pham đã gửi bệnh nhân của mình qua mua ở tiệm thuốc của Nguyen.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Theo đánh giá của Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thì tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn rất khó khăn. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành gỗ, thuỷ sản, may mặc... vẫn trong tình trạng thiếu đơn hàng, giảm lao động hoặc hàng hoá không xuất khẩu được. Một số doanh nghiệp chỉ giải quyết được 40 - 60% việc làm cho người lao động. Có doanh nghiệp thoả thuận với người lao động nghỉ việc không lương gần 2 tháng liên tục; hoặc xây dựng phương án giảm lao động, tạm ngừng hoạt động, chuyển nhượng dự án, giảm giờ làm việc và làm việc luân phiên để giữ chân người lao động.⚪ ----. Theo VOV. Việc cắt điện thời gian gần đây đã và đang gây xáo trộn đời sống của người dân và tác động tiêu cực đến nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Lan ở Hoài Đức và chị Lê Thị Trịnh ở Chương Mỹ, Hà Nội bày tỏ: “Nắng nóng gây ảnh hưởng sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ, nhất là những người già có bệnh nền như cao huyết áp. Mất điện khiến cuộc sống bị đảo lộn. Tôi cho rằng công ty điện lực nên có biện pháp để tháo gỡ cho người dân đỡ khổ. Không có điện, phải đi ăn cơm hàng, cháo chợ, ban ngày đi làm, ban đêm mất điện, không ngủ được”. Ông Nguyễn Thành Luật, Giám đốc sản xuất, Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Công nghệ PMA cho biết, do bị cắt điện khiến đơn hàng bị chậm tiến độ: “Về tiến độ đơn hàng chúng tôi bị giảm sút rất nhiều. Việc mất điện ảnh hưởng đến các đơn hàng. Đối với đơn hàng dự kiến sắp đến ngày giao mà bị mất điện không được thông báo trước sẽ làm cho doanh nghiệp chúng tôi bị chậm tiến độ. Vì thế buộc phải xin khách hàng cho lui lại thời gian giao hàng. Điều này rất ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp”.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ mệt mỏi với chuyện tặng tiền boa (tiền tip) rồi?ĐÁP 1: Đa số nói thế. Theo một cuộc khảo sát mới của Bankrate và CreditCards.com, số lượng người Mỹ cho tiền boa ngày càng giảm. Đó là một vấn đề đối với hàng triệu nhân viên dịch vụ, những người thường được trả lương dưới mức trung bình (mức lương tối thiểu liên bang cho nhân viên có tiền boa chỉ là 2,13 đô la/giờ, theo Bộ Lao động).Có tới 2/3 người Mỹ đã mệt mỏi với chuyện tặng tiền boa rồi—và 41% gợi ý rằng các doanh nghiệp nên trả lương cao hơn cho nhân viên của họ, thay vì buộc họ phải sống dựa vào tiền boa. Tuy nhiên, chỉ có 16% người Mỹ trưởng thành nói rằng họ sẵn sàng trả giá cao hơn cho các dịch vụ nếu họ không phải boa.Sự mệt mỏi về tiền boa dường như đã dẫn đến sự sụt giảm lớn về số lượng người thực sự boa cho nhân viên phục vụ, với số người luôn tặng tiền boa cho nhân viên phục vụ tại một tiệm ăn đã giảm từ 77% vào năm 2019 xuống 73% vào năm 2022, rồi xuống còn 65% vào năm nay.Mọi người cũng ít tặng tiền boa cho các nhà nhân viên làm tóc hơn trong năm 2023—chỉ 53% luôn làm vậy, so với 66% hồi năm 2022.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Bảo thủ đông hơn, cấp tiến giảm?ĐÁP 2: Theo thăm dò của Gallup. Một cuộc thăm dò của Gallup được tiến hành vào tháng trước cho thấy nhiều người ở tất cả 50 tiểu bang được xác định là bảo thủ về mặt xã hội hơn so với trước đây.Khoảng 38% số người được hỏi trong cuộc thăm dò quốc gia nói với Gallup rằng họ thấy mình là người bảo thủ hoặc rất bảo thủ về các vấn đề xã hội. Con số đó tăng từ 33% vào năm 2022 và 30% vào năm 2021.Theo cuộc thăm dò, số người nói rằng họ theo trường phái tự do cấp tiến hoặc rất tự do về các vấn đề xã hội đang giảm xuống. Con số này đã giảm từ 34% trong hai năm qua xuống còn 29% hiện nay.Cuộc thăm dò cho thấy 74% đảng viên Cộng hòa tự coi mình là người bảo thủ hoặc rất bảo thủ về các vấn đề xã hội. Con số này tăng từ 68% trong năm ngoái và 60% vào năm 2021.Người độc lập (không đảng phái) đã tăng 5% bảo thủ so với năm 2022 lên 29% trong năm nay. Con số là 24% cho biết họ bảo thủ vào năm 2021.Khoảng 10% đảng viên Đảng Dân chủ cho biết họ bảo thủ hoặc rất bảo thủ. Tỷ lệ phần trăm đó không thay đổi nhiều so với hai năm qua.Chi tiết: