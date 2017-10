8 Triệu Người Chết Vì Ô Nhiễm Không Khí, Nước, Nhiều Hơn Số Người Chết Vì Chiến Tranh, Thiên Tai, Đói Kém

LONDON - Tạp chí y khoa The Lancet cho biết: môi trường ô nhiễm giết người nhiều hơn các nguyên nhân khác cộng lại, gồm chiến tranh, thiên tai, đói kém, hút thuốc… 1/6 trong số 9 triệu trường hợp yểu tử năm 2015 là bệnh phát sinh bởi độc chất trong không khí.Kết quả nghiên cứu do The Lancet phổ biến ghi: ô nhiễm không khí chịu trách nhiệm 6.5 triệu tử vong, và ô nhiễm nước 1.8 triệu.Số 9 triệu tử vong ước luợng là cao gấp 1.5 lần số người chết vì hút thuốc, gấp 3 lần bệnh AIDS, lao phổi và sốt rét cộng lại, và là cao gấp 15 lần số người chết vì chiến tranh, vì bạo động xung đột.Giới nghiên cứu nhận thấy 92% tử vong ô nhiễm xẩy ra tại các nước nghèo, gồm 2.5 triệu người tại Ấn Độ và 1.8 triệu tại Hoa Lục – thiệt hại vật chất gây ra ước luợng bằng 4,600 tỉ MK/năm, là 6.2% GDP của toàn thế giới.Thành viên nhóm Pure Earth là ông Richard Fuller nói “Điều người ta không nhận biết là ô nhiễm làm hại kinh tế, vì người bệnh không đóng góp trong lao động sản xuất”. Ông báo động “Các bộ trưởng tài chính vẫn lập luận: không cho phép công kỹ nghệ gây ô nhiễm sẽ không thấy phát triển. Điều đó không đúng”.Công trình nghiên cứu cho hay: các nước nghèo bị hậu quả xấu nhất phải dùng 8.3% GDP để hạn chế thiệt hại trong lúc loại chi phí này tại nước giàu là 4.5% GDP.