Cập Nhật Hỏa Hoạn Nam Bắc Cali: 21 Người Chết, 3500 Nhà Ra Tro; Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện: Chi 36.5 Tỉ MK Cứu Trợ Khẩn Thiên Tai

SAN FRANCISCO - Tổng số người chết do cháy rừng tại Nam Bắc Cali đã lên tới 21 người, với 3,500 tòa nhà, nhà ở bị thiêu rụi tính tới sáng Thứ Tư.Diện tích cháy rừng tại 2 quận Napa và Sonoma, phiá bắc San Francisco, ước luợng 122,000 acres, gấp 3 lần quản hạt thủ đô Washington D.C..Riêng trong ngày Thứ Hai, bão lửa biến thành tro than 20,000 acres cảnh trí thiên nhiên ngoạn mục của xứ trồng nho làm rượu chỉ trong 12 giờ, tốc độ là hơn 1 sân bóng football mỗi 3 giây. 17 người thiệt mạng và trên 20,000 người di tản.Số người đuợc báo cáo mất tích là trên 550 riêng tại quận Sonoma. Nhà chức trách đã tìm thấy 57 người an toàn trong số này – trên 100 người bị phỏng và ngộp khói đuợc đuợc cứu chữa trong bệnh viên.Khoảng 2000 nhà và cơ sở bị thiêu hủy trong khi chuyên viên khí tượng không thấy khả năng mưa trong 7 ngày tới.Liên quan đến vấn đề cháy rừng, một bản tin khác hôm Thứ Tư cho biết Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện thuận Ccp 36.5 tỉ MK cứu trợ bão lụt và cháy rừng. Bản tin cho biết chi tiết như sau.WASHINGTON - Phát ngôn viên của ủy ban chuẩn chi hạ Viện loan báo chiều Thứ Ba: ủy ban đồng ý 36.5 tỉ tài trợ khẩn cấp để cứu giúp các vùng bão lụt và cháy rừng và hồi phục các cộng đồng sau thiên tai.Tài trợ này cao hơn đề nghị của Bạch Ốc 7 tỉ và gồm chuẩn chi cho cơ quan ứng phó khẩn cấp liên bang (FEMA) cao hơn yêu cầu gần 6 tỉ khác.Phát ngôn viên Jennifer Hing cho hay: đề luật cứu trợ này gồm 576.6 triệu đô la dành cho các nỗ lực chống cháy rừng, 16 tỉ cấp cho chương trình National Flood Insurance. Chưa rõ khi nào đề luật này đuợc đưa ra hội nghị khoáng đại của Hạ Viện để biểu quyết.Tin Reuters cho hay: chủ tịch Paul Ryan loan báo Hạ Viện định họp và biểu quyết trong ngày Thứ Năm.