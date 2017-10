Giới Chủ NFL: Bắt Cầu Thủ Đứng Nghiêm Chào Cờ Sẽ Tạo Nổi Loạn; Trump Tiếp Tục Phóng Tiwtter Đòi Trừng Phạt Cầu Thủ Quỳ Chào Cờ

SAN FRANCISCO - Quỳ trong nghi thức chào cờ tại sân vận động là hình thức phản đối bạo lực quá mức của cảnh sát do cầu thủ Colin Kaepernick của đội Fourty Niners xướng xuất trong năm qua – 1 số đồng nghiệp noi gương.Tất cả bị dọa giết và mất người bảo trợ – họ cũng bị chủ nhân đội bóng dọa đình chỉ hợp đồng.Truyền thông thể thao chế giễu và chê cười họ về thành tựu đang nhắm tới.Số cầu thủ da màu này bị TT tỉ phú địa ốc chửi rủa, và muợn cớ để cổ vũ chủ nghĩa yêu nước.Giới quan sát nhận xét: sau hội nghị thượng đỉnh tại New York, giới chủ NFL đã nhận thức đuợc rằng đòi hỏi mọi cầu thủ đứng nghiêm trong nghi thức chào cờ có thể đưa tới nổi loạn toàn diện.Đó là thắng lợi của Kaepernick và đồng nghiêp – ngoài ra, cầu thủ đã nhận đuợc cam kết tài trợ gọi là “vì công lý xã hội” của NFL. Tài trợ này chưa biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng đuợc tiết lộ là “đáng kể”.Ngoài ra, cảm tình viên ủng hộ “quỳ gối chào cờ” là cầu thủ Chris Long của đội Philadelphia Eagle quyết định dùng hết tiền luơng năm 2017 để cấp học bổng cho học sinh khó khăn tại Charlottesville, Boston, Philadelphia và St Louis.Sau cùng, phong trào phản kháng đã làm nảy sinh 1 tổ chức mới hỗ trợ cầu thủ trong chính trị và trong sinh hoạt cộng đồng.Dù thế nào, cuộc đấu tranh chưa kết thúc, khi ông Trump vẫn có thể lại lên tiếng….Theo giới phân tích, nên đối thoại để Kaepernick có thể trở lại sân cỏ, tạo cơ hội cho anh – đó là sự thật, là thắng lợi.Trong khi đó một bản tin khác nói rằng TT Trump vừa tăng áp lực với liên đoàn bóng football (NFL) theo ý muốn trừng phạt số cầu thủ quỳ trong lúc chào cờ như là hình thức phản đối bạo lực quá mức cần thiết của cảnh sát.Ông Trump phóng 1 kiến nghị và hô hào cử tri cảm tình viên ủng hộ để chứng tỏ tình yêu nước.Mới đây, ủy viên NFL Roger Goodell bác bỏ yêu cầu trừng phạt của TT Trump chống lại các cầu thủ quỳ gối theo gương Colin Kaepernick, là cầu thủ Fourty Niners bắt đầu hình thức phản kháng này trong năm qua.Ủy ban gọi là “Trump Make America Great Again” cũng là tổ chức gây quỹ cho liên danh Trump-Pence công bố kiến nghị yêu cầu cử tri ghi danh đòi hỏi toàn thể cầu thủ NFL đứng nghiêm chào cờ.Trang mạng của ủy ban toàn quốc đảng CH (RNC) đã phổ biến kiến nghị này và không cho biết bằng cách nào cử tri có thể ký tên hưởng ứng.Giới trẻ tại California dự hội luận truyền hình The Zoo nhận thấy không bạo động là không sai trái và cầu thủ da màu muợn sân vận động để làm việc này vì hàng triệu khán giả theo dõi các trận đấu, là môi trưởng để quảng bá thông điệp của họ.Sau hội nghị chủ nhân, ủy viên Goodell tuyên bố hôm Thứ Tư: NFL tiếp tục hỗ trợ nỗ lực chống bất công vì màu da trong hệ thống tư pháp với niềm tin rằng phương cách này sẽ làm giảm động lực đối kháng.Twitter hôm Thứ Tư của TT Trump là “Nói quá nhiều, làm không đủ”. Hình như câu này cũng là lời tự thú của TT Trump như ám chỉ các lời cam kết lúc tranh cử.