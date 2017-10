2 An Ninh Đánh, Kéo Bác Sĩ Đào Bị Chicago Sa Thải

CHICAGO -- Hai trong nhóm 4 nhân viên trong Sở an ninh Hàng không Chicago đánh đập Bác sĩ David Đào trên chuyến bay hãng United Airlines cho tới khi BS Đào bất tỉnh, đấm bể mũi và rồi kéo BS Đào ra khỏi phi cơ đã bị sa thải.Nhưng không phải sa thải vì lý do hành hung hành khách.Lý do sa thải: nói dối về vụ hành hung naỳ.Một trong 2 nhân viên kia đã xin nghỉ việc, trong khi người cuôi cùng được cho nghỉ 2 ngày có lương (treo việc 2 ngày).Sở an ninh hàng không Chicago nôi tiếng về bạo lực (họ có thuê một người từng là tra tấn viên ở nhà tù Guantanamo Bay, người này từng bị ép xuất ngũ khỏi Ty Cảnh Sát Chicago sau một loạt bắt người sai trái)...Tổng Thanh Tra Joseph Ferguson của Chicago viết bản tường trình rằng hai người bị sa thải vì khai không đúng sự thật và “cố ý gỡ những sự kiện cụ thê ra khỏi bản tường trình của họ.”Thomas Demetrio, luật sư của BS David Đào, đưa ra bản văn nói rằng “bất hạnh” khi hai nhân viên Chicago bị mất việc, nhưng “đây không phải là ngày ăn mừng cho BS Đào, người không có tâm trả thù và cũng không vui gì về bản văn của Ferguson.”Demetrio viết rằng đây là bài học cho giới chức an ninh ở mọi cấp bực: “Đừng nói những gì sai với băng hình video cả thế giới đươc xem.”