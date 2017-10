TPP, Ráy Tai, Camera, An Ninh, Hạ Cánh, Xe Máy

Xuân NiệmHiệp định Thương mại TPP vẫn là mỏ vàng cho nền kinh tế Việt Nam, cho dù không có Mỹ tham gia? Thực tế, nnnếu TPP không hấp dẫn, các nước khác đã không tham gia làm chi. Lý do Mỹ không chịu tham gia TPP bởi vì Tổng Thống Trump muốn đảo ngược bất cứ những gì Tổng Thống tiền nhiệm Obama đã làm. Thế thôi.Bản tin VnExpress ghi lời nguyên trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại Việt - Mỹ lạc quan về tương lai của TPP mà không có Mỹ: 'TPP không có Mỹ vẫn rất hấp dẫn'…Các thành viên tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP dự kiến nhóm họp bên lề Hội nghị cấp cao APEC vào đầu tháng 11 tại Đà Nẵng, để đưa ra quyết định cuối cùng.Ông Nguyễn Đình Lương - nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (BTA), chia sẻ với VnExpress nhận định của mình từ góc độ một chuyên gia đàm phán rằng 'TPP không có Mỹ vẫn rất hấp dẫn'…Một câu hỏi thường được quý ông thắc mắc: Có nên lấy ráy tai khi hớt tóc và ngoáy bông tăm sau khi tắm?Báo Thanh Niên nói rằng nhiều người có thói quen dùng bông tăm, chìa khóa ngoáy ngoáy lỗ tai cho... đã ngứa. Dễ gặp nhất là mấy anh hay đi hớt tóc, sẵn nhờ thợ lấy ráy tai bằng hàng tá dụng cụ, trông có vẻ chuyên nghiệp. Nhưng chúng ta có nên ngoáy tai hay lấy ráy tai hay không? Xin nói ngay rằng các chuyên gia về tai phản đối điều này.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện bắt tạm giam phó giám đốc Sở Khoa học công nghệ Trà Vinh…Ông Lê Văn Hồng Anh - phó giám đốc sở này - cùng nguyên giám đốc Diệp Văn Sơn bị bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý làm trái....Theo kết quả điều tra, ông Sơn và ông Anh đã để xảy ra sai phạm về tài chính, kê khống chứng từ để quyết toán và cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ không đúng đối tượng trong quá trình thực hiện dự án "Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại Trà Vinh", gây thất thoát ngân sách với số tiền 700 triệu đồng.Báo SGGP nêu thắc mắc: Có camera, tội phạm vẫn tăng…Nhiều quận, huyện trên địa bàn TPSG đã vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh trật tự ở các tuyến đường, hẻm, khu dân cư...Bà D.N.M.K. (ngụ hẻm 229 Tây Thạnh, quận Tân Phú) nhận xét: “Camera để dè người ngay thôi chứ kẻ gian đâu có ngăn ngừa được! Với đối tượng trộm, cướp ranh mãnh, một khi đã có ý đồ rồi thì khó phòng lắm”. Nhiều người dân trên địa bàn TP thậm chí còn lo ngại về tình trạng có camera song tội phạm lại tăng.Bản tin Infonet kể chuyện: Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp để cấp cứu hành khách…Đang trên hành trình từ Hà Nội đi Paris (Pháp), máy bay của Vietnam Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống New Delhi (Ấn Độ) để cấp cứu cho một hành khách.Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) vừa cho biết, chuyến bay của VNA khởi hành từ Hà Nội đi Paris (Pháp) đã hạ cánh khẩn cấp tại New Delhi (Ấn Độ) để cấp cứu cho một Việt kiều Pháp. Vụ việc xảy trên chuyến bay số hiệu VNA19 khởi hành lúc 23 giờ 10 (giờ Việt Nam) ngày 15/10.Báo Kiến Thức kể về tình hình “Thêm 2 triệu xe máy ra đường: Chính quyền muốn cấm, dân cần cứ mua”…Chủ trương cấm xe máy đã có, song, đến thời điểm này, lượng xe bán ra vẫn tăng mạnh.Theo số liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) doanh số bán hàng của 5 DN thành viên, gồm Honda, Yamaha, SYM, Piaggio và Suzuki, trong quý 3/2017 đạt 845.604 chiếc, tăng 14% so với quý 2.Như vậy, tính đến hết tháng 9/2017, tổng lượng xe máy mà các thành viên VAMM bán ra đạt gần 2.372.900 chiếc, với mức tăng trưởng khoảng 7% so với cùng kỳ 2016.Báo Người Lao Động nêu vấn đề: Bạc bẽo với công nhân…Thay vì được ưu ái, trọng dụng, lao động lâu năm lại bị chính các doanh nghiệp mình từng bỏ nhiều công sức cống hiến chèn ép, tìm đủ cách đẩy ra đường.Chị Lê Thị Tiến (37 tuổi) là một trong những công nhân (CN) đầu tiên vào làm việc tại Công ty M.V (tỉnh Đồng Nai) khi doanh nghiệp (DN) này vừa thành lập. Trải qua gần 5 năm hoạt động với sự cống hiến công sức của tập thể lao động, trong đó có chị Tiến, công ty ngày càng ăn nên làm ra và phát triển ổn định. Thế nhưng, mới đây, chị Tiến cùng các CN "đời đầu" đã bị chủ DN chèn ép và cho nghỉ việc trái pháp luật.Báo Hà Nội Mới kể rằng nhan sắc vẫn cần, bất kể là người hay hàng hóa.Mới đây, chuyên gia marketing nước ngoài đã thẳng thắn nhận xét tại một hội nghị xúc tiến thương mại được tổ chức tại TP SG, rằng một trong những lý do khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế là mẫu mã bao bì sản phẩm quá đơn điệu hoặc chưa có tính thẩm mỹ, lòe loẹt. Ngay cả những logo, biển hiệu quảng cáo cũng thiếu sáng tạo, chưa thực sự phù hợp với văn hóa tiêu dùng của người dân bản địa.