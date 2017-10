Nam Hàn: Dân Vào Lậu Tăng Vọt

SEOUL, Nam Hàn -- Chính phủ Nam Hàn cho biết số người nước ngoài cư trú trái phép theo diện nhập cảnh miễn visa tăng vọt trong ba năm.Bản tin KBS ghi rằng do Chính phủ Nam Hàn mở rộng chế độ miễn thị thực nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài, số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Nam Hàn theo diện miễn thị thực rồi sau đó cư trú trái phép trong nước ngày một tăng vọt. Tỷ lệ tội phạm người nước ngoài đến từ những quốc gia thuộc diện được Chính phủ Nam Hàn mở rộng miễn visa cũng gia tăng nhanh chóng.Nghị sĩ Kwak Sang-do (đảng Nam Hàn tự do) thuộc Ủy ban giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Quốc hội cho biết căn cứ theo báo cáo "Tình hình người nước ngoài cư trú trái phép theo diện nhập cảnh miễn thị thực" do Bộ Tư pháp trình lên, số lượng người nước ngoài cư trú trái phép sau khi nhập cảnh vào Nam Hàn theo diện miễn visa vào năm 2013 là 37.225 người, tăng 82.357 người vào năm 2016, tức tăng tới 45.132 người chỉ trong vòng ba năm. Tới tháng 8 năm nay, số lượng đối tượng cư trú trái phép đã tăng lên 95.718 người.Nghị sĩ Kwak cho biết lượng khách du lịch nước ngoài cư trú trái phép lại Nam Hàn sau khi nhập cảnh dưới diện miễn thị thực có liên quan tới xu hướng gia tăng tội phạm người nước ngoài tại Nam Hàn, và đang nổi lên như một vấn đề xã hội.Tỷ lệ tội phạm người nước ngoài năm 2016 là người Trung Quốc đã tăng lên gấp 1,66 lần so với năm 2012, tội phạm người Thái Lan tăng 4,3 lần, người Phillippines tăng 2 lần, cho thấy xu hướng gia tăng rõ rệt ở các quốc gia mà Chính phủ Nam Hàn đang mở rộng miễn thị thực.Số lượng tội phạm người nước ngoài trong nước đã tăng mạnh từ 32.364 người trong năm 2012 lên 53.151 người vào năm 2016. Tới tháng 8 năm nay, số lượng tội phạm người nước ngoài đã đạt 30.756 người.