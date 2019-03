VN: 16 Huyện, 631 Xã, Phường Sẽ Được Sắp Xếp, Sáp Nhập

HÀ NỘI -- Ũy Ban Thường Vụ của Quốc Hội CSVN đồng ý thông qua Nghị quyết về sắp xếp lại các đơn vị hành chánh cấp huyện, xã từ nay đến năm 2030 sẽ có 16 huyện và 631 xã, phường sẽ bị sáp nhập, theo bản tin của trang mạng Một Thế Giới cho biết hôm 13 tháng 3.

Bản tin viết rằng, “100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.

“Chiều 12/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã không đạt 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên.

“Nghị quyết này quy định các đơn vị hành chính trong diện sáp nhập và việc sắp xếp, bố trí cán bộ, biên chế, chỉnh sửa giấy tờ cho người dân...

“Những đơn vị nào phải sáp nhập?

“Từ khi đất nước thống nhất tới nay, các đơn vị hành chính (ĐVHC) đã có nhiều lần thay đổi lớn. Quá trình chia tách ĐVHC các cấp, bên cạnh một số kết quả trước mắt đạt được cũng phát sinh không ít hạn chế như làm phân tán các nguồn lực, tiềm năng phát triển, làm cho bộ máy thêm cồng kềnh, tăng biên chế, gây lãng phí ngân sách cho đầu tư công…

“Để khắc phục những bất cập, hạn chế trên, năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, với mục tiêu năm 2021 thu gọn các ĐVHC cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên...

“Từ năm 2021 đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các ĐVHC cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn.

“Theo tiêu chuẩn, huyện miền núi, vùng cao có diện tích từ 850 km2, dân số từ 80.000 người trở lên. Huyện còn lại có diện tích từ 450 km2, dân số từ 120.000 người trở lên

“Còn xã miền núi, vùng cao có diện tích từ từ 50 km2 và dân số từ 5.000 người trở lên. Xã còn lại theo tiêu chuẩn rộng từ 30 km2 và có từ 8.000 người trở lên.

“Theo nghị quyết, giai đoạn 2019-2021 sẽ sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Ngoài ra, cũng khuyến khích việc sắp xếp các ĐVHC còn lại để giảm số lượng.

“Hiện có 16 quận huyện và 631 phường xã nằm trong diện cần sắp xếp, sáp nhập.”

Bản tin cũng cho biết thêm việc sắp xếp này một phần là do nhu cầu an ninh quốc phòng.

“Các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tuy có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định nhưng có yếu tố đặc thù như vị trí địa lý biệt lập, hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán chưa thuận lợi cho việc sắp xếp thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc chưa sắp xếp.

“Nguyên tắc của việc sắp xếp là đảm bảo các ĐVHC mới đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp có thể sau khi sắp xếp vẫn chưa đạt tiêu chuẩn do có yếu tố đặc thù; được thành lập trên cơ sở nhập từ 3 ĐVHC cùng cấp trở lên hoặc được thành lập trên cơ sở nhập 2 ĐVHC cùng cấp nhưng do tình hình thực tế mà không thể nhập thêm ĐVHC khác liền kề.”