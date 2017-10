Đình Công, Đụng Xe, Giá Thuốc, Đồng Tính…

Vậy là tiếp tục đình công tại công ty Venus Việt Nam tại Thanh Hóa… Bởi vì bản văn Ban giám đốc cam kết thỏa mãn đòi hỏi của công nhân không có cond ấu, không chữ ký…Báo An Ninh Tiền Tệ hôm 3/10/2017 kể rằng mặc dù công ty đã thông báo bằng văn bản sẽ đáp ứng những yêu cầu về quyền lợi của công nhân, nhưng không tin tưởng những lời hứa hẹn của công ty, hàng nghìn công nhẫn vẫn tiếp tục đình công mặc trời mưa lớn.Theo ghi nhận, sáng ngày 3/10, hàng nghìn công nhân công ty Venus Việt Nam, đóng tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) tiếp tục đình công mặc trời mưa lớn. Các công nhân đội mũ nón, cầm ô và mặc áo mưa tập trung đông đảo ở trụ sở công ty tiếp tục yêu cầu lãnh đạo công ty đối thoại với họ.Báo Công Lý kể chuyện tai nạn giao thông (TNGT): Lỗi chủ quan của tài xế xe khách chiếm hơn 70% số vụ TNGT…Tình trạng lái xe chở khách vi phạm pháp luật về TTATGT còn diễn ra phổ biến như: dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định; chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, giành đường, lấn phần đường, vượt ẩu.Trong 8 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 12.000 vụ TNGT, làm chết 5.422 người, bị thương 10.534 người. So với cùng kỳ năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản gần 3 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ;Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Người mẹ Khmer nghèo đi tìm công lý cho con…Đó là quyết tâm của người mẹ Khmer nghèo, ít học, nhưng tình yêu thương con luôn thôi thúc chị phải đi đến tận cùng hành trình đưa kẻ ác ra ánh sáng....Tháng 9-2016, chị Hữu Thị Lợi và con (học sinh lớp 5, sinh năm 2004, ở huyện Thới Bình) nhiều lần làm đơn tố giác ông Hữu Bê (hàng xóm) có hành vi xâm hại tình dục đối với con chị Lợi.Tháng 12-2016, chị Lợi nhận thông báo của Cơ quan CSĐT quyết định không khởi tố vụ án vì "chỉ có lời khai của nạn nhân, không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh ông Hữu Bê có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em".Ngày 10-2-2017, con chị Lợi uống thuốc tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh. Chị Lợi tiếp tục kêu cứu đến các cơ quan chức năng....Có vẻ như công an bao che cho tên dâm tặc…Báo Thanh Niên ghi nhận: Phó cục trưởng mất trộm gần 400 triệu đồng thôi làm trưởng đoàn thanh tra môi trường…Sáng ngày 2/10/2017, Tổng cục Môi trường (Bộ TN - MT) cho biết sẽ cử cán bộ khác thay ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, làm trưởng đoàn thanh tra môi trường tại tỉnh Long An.Báo SGGP ghi nhận: Sau 3 tháng có hiệu lực (bắt đầu từ 1-7), thị trường dược phẩm ở TPSG vẫn còn tình trạng “mỗi nơi một giá”....Theo quy định của Bộ Y tế, từ 1-7, lợi nhuận bán lẻ thuốc không quá 2% - 15%. Giá thuốc bán lẻ tại các cơ sở khám chữa bệnh cũng phải bán theo cách tính cụ thể. Tuy nhiên, dù 3 tháng đã trôi qua kể từ khi Nghị định 54 có hiệu lực, giá thuốc trên thị trường vẫn “loạn”, nhiều bệnh nhân vẫn đang khổ sở vì phải mua thuốc điều trị với mức giá cao. Điều đáng nói là trong cùng một chủng loại, một nhà sản xuất và trên cùng một địa bàn, giá thuốc ở mỗi đơn vị lại tính giá khác nhau.Báo Người Lao Động kể chuyện Quảng Nam: Hơn 3 tháng qua, mỗi ngày luôn có hàng chục người dân túc trực trước cổng nhà máy thép ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam yêu cầu di dời đi nơi khác. ...Người dân cho biết, 5 năm nay, từ khi nhà máy thép đi vào hoạt động đã "đầu độc" người dân bằng khói bụi, mùi hôi khét và tiếng ồn. Không chịu nổi, người dân địa phương đã nhiều lần dựng lều cấm cửa nhà máy thép...Bản tin báo Người Lao Động ghi lời bà Phạm Thị Lại (90 tuổi, ngụ khối phố 7A, phường Điện Nam Đông): "Sức chịu đựng của bà con đã vượt quá giới hạn rồi. Chúng tôi già rồi, sống không bao lâu nữa nhưng lo nhất là thế hệ mấy đứa con, mấy đứa cháu. Nhà máy họ đầu độc kiểu này không phải chết liền mà chết từ từ nên nếu không phản ứng thì con cháu chúng tôi sẽ lãnh hậu quả."Báo Lao Động ghi nhận về “Kết hôn đồng tính: Họ cần được sống với đúng với bản ngã…”Sự kiện nam diễn viên Hồ Vĩnh Khoa công khai trao nhẫn cho người yêu đồng tính và tổ chức đám cưới tại nước ngoài đã tạo ra nhiều dư luận khác nhau. Đã đến lúc, xã hội cần có cái nhìn khác về vấn đề đồng tính, phù hợp với bản chất khoa học và tính nhân văn của nó.Có ra Hà Nội thì coi chừng… Báo Kiến Thức kể: Một người đàn ông đã bị nhân viên quán massage trên địa bàn quận Cầu Giấy đánh tử vong sau khi đến đây thư giãn.Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) điều tra, làm rõ việc anh Bùi Văn L (33 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) bị nhân viên quán massage trên đường Trung Kính đánh tử vong.Bản tin VnExpress kể chuyện Trà Vinh: Cháu gái 13 tuổi cùng tình nhân nhí sát hại bà ngoại…Đôi tình nhân nhí ở Trà Vinh dùng dao giết bà ngoại kế, cướp bông tai bán lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.Công an Trà Vinh ngày 2/10 tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Tài (16 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản. Đồng phạm với Tài, Nguyễn Thị Thu Nhi do chưa đủ 14 tuổi nên được cho gia đình bảo lãnh.