Quảng Nam: 500 Thợ May Đình Công

HANOI -- Hơn 500 công nhân may đình công đòi quyền lợi tại Quảng Nam...Báo Dân Trí ghi rằng vào sáng ngày 16/10, hơn 500 công nhân dệt may của Công ty TNHH MTV U World Sports Việt Nam (địa chỉ tại Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã đồng loạt đình công phản đối việc công ty áp dụng hình thức trả lương mới, “ép” công nhân phải tăng ca nhiều giờ và bị cắt các khoản phụ cấp.Theo nhiều công nhân của Công ty TNHH MTV U World Sports Việt Nam cho biết, nguyên nhân dẫn đến nhiều công nhân của công ty đình công là do khoảng 2 tháng nay, các công nhân đều làm việc nhiều và tăng ca liên tục, trung bình một ngày tăng ca 3,5 tiếng và Chủ nhật cũng làm việc buổi sáng nhưng không được tính thêm tiền.Bản tin Dân Trí ghi lời công nhân cho biết, khi ký hợp đồng vào làm việc tại công ty thì công nhân sẽ được hưởng mức lương tối thiểu 2,9 triệu đồng/tháng cộng với tiền phụ cấp và hưởng tiền tăng ca nếu có. Tuy nhiên, từ ngày 15/10 công ty áp dụng hình thức tính lương mới bất lợi cho công nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động.Theo đó, với việc áp dụng hình thức trả lương mới thì công nhân buộc phải làm đạt định mức 70% lương cơ bản thì mới được hưởng khoản trợ cấp, trong khi đơn giá các sản phẩm thì quá thấp khiến các công nhân dù có làm tăng ca vẫn không thể cũng cố thu nhập.Bên cạnh đó, Công ty này còn bắt công nhân làm ăn theo sản phẩm, nếu làm không đủ định mức sản phẩm giao thì trừ hết các chế độ chính sách như tiền chuyên cần, tiền vệ sinh môi trường...Bản tin ghi lời chị Ng.T.M. – một công nhân nói: “Công nhân đi làm phải vào công ty đúng 7h15 hàng ngày. Nếu ai đi làm trễ 1 phút thì bị trừ 50 ngàn đồng. Các ngày lễ và các ngày Chủ nhật trong năm đều bắt công nhân tăng ca nhưng chỉ tính tiền theo ngày thường chứ không tính tiền cao hơn”.“Tuần nào cũng tăng ca từ thứ 2 đến thứ 6, có hôm còn bắt giãn ca. Có tháng phải đi làm hết cả 3 ngày Chủ nhật, không có thời gian nghỉ ngơi và lo cho gia đình. Nếu không tăng ca thì phải nghỉ việc. Công ty ép công nhân chúng tôi quá đáng”, chị M. bức xúc.Sau khi công nhân đình công và phản ứng gay gắt, trưa cùng ngày, đại diện Công ty này tổ chức đối thoại với công nhân có sự tham dự của đại diện Sở LĐ-TB&XH, chính quyền huyện Phú Ninh…Đặc biệt, công ty ép công nhân ký giấy tự nguyện...Bản tin VnExpress kể rằng theo lời một công nhân: “Để hợp thức hóa thời gian tăng ca, Công ty yêu cầu công nhân ký biên bản tự nguyện. Nếu ai không tăng ca thì sẽ bị lập biên bản và quá ba lần vi phạm thì đuổi việc.”Bản tin này ghi phản ánh của công nhân, khi ký hợp đồng làm việc, mức lương cơ bản của họ là 2,9 triệu đồng mỗi tháng; ngoài ra còn các khoản phụ cấp như tiền chuyên cần 200.000 đồng, tiền xăng 250.000 đồng, tiền vệ sinh, tiền phụ nữ 70.000 đồng và tiền chuyên môn, tiền tăng ca...Từ ngày 15/10, Công ty bất ngờ chuyển sang cách tính lương “ăn theo sản phẩm”, người lao động phải hoàn thành 80% sản phẩm công ty đề ra mới nhận được các khoản tiền phụ cấp.“Mức sản phẩm mà công ty đưa ra quá cao, tính cả thời gian tăng ca cũng khó đạt được”, một công nhân chia sẻ và cho hay, chính vì cách tính lương không hợp lý này nên công nhân tập trung đòi quyền lợi.Công ty U World Sports Việt Nam có 100% vốn nước ngoài, mới hoạt động khoảng 5 tháng.Hóa ra thiên đường xã hội chủ nghĩa cũng đầy nước mắt...