Đi Làm Lại Sau 3 Ngày Đình Công

SAIGON -- Vậy là đi làm trở lại sau nhiều ngày đình công.Báo Lao Động ghi rằng vào lúc 7 giờ ngày 29.9, tất cả các công nhân (CN) Cty TNHH Dinsen Việt Nam làm việc ở khu B3, thuộc khuôn viên Cty TNHH PouYuen Việt Nam (Tân Tạo, Bình Tân, TPSG) đã trở lại làm bình thường sau 3 ngày ngừng việc yêu cầu sa thải tổ trưởng chuyền may liên quan trường hợp nam CN nhảy lầu.Như báo Lao Động đã thông tin, vào lúc 8h30 ngày 26.9, anh Nguyễn Văn Lý (43 tuổi, quê Nghệ An) có tranh cãi với tổ trưởng chuyền may Trần Thị Vân về việc xác nhận ngày nghỉ phép (từ ngày 13-23.9.2017), khi anh Lý bị ốm. Sau đó, anh Lý đã nhảy từ tầng 3 xuống đất. Biết tin, các CN phản ứng, kéo xuống sân, sau đó hơn 2.000 CN (khu B3 lầu 3, 4) ngừng việc, yêu cầu sa thải tổ trưởng chuyền may Trần Thị Vân.Khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã thông báo rõ tình hình sức khỏe của anh Lý đang tiến triển và sự hỗ trợ của CĐ Cty, LĐLĐ quận Bình Tân, chủ DN đối với anh Lý. Thông báo quyết định tạm đình chỉ công việc đối với tổ trưởng chuyền may Trần Thị Vân chờ kết quả điều tra của công an. Sáng nay (29.9), CN đã quay trở lại làm việc.Phía LĐLĐ quận Bình Tân cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Lý khó khăn, có vợ và 1 con nhỏ, vợ bán trà đá trước cổng Cty. Hiện tại, CĐ Cty Dinsen cử 1 cán bộ CĐ túc trực để hỗ trợ gia đình anh Lý tại bệnh viện. Mỗi ngày, Chủ tịch CĐ đều vào bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của anh Lý để thông báo đến CN Cty.CĐ Cty hỗ trợ 20 triệu đồng, LĐLĐ quận Bình Tân, chủ DN, Đảng ủy Cty PouYuen cũng hỗ trợ 4,5 triệu đồng để gia đình anh Lý lo viện phí. Anh Nguyễn Văn Lý được đồng nghiệp đánh giá là người hiền lành, có thâm niên 17 năm làm việc tại Dinsen.Báo Lao Động cũng ghi lời Bà Nguyễn Thị Thanh Dân - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân - cho biết thêm: Qua trao đổi với vợ của anh Lý, được biết, mấy ngày nghỉ ốm, anh Lý nằm nhà vì đau đầu, bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn tiền đình.