1/2 Trường Hợp Phá Thai Trên Toàn Cầu Không An Toàn

Từ năm 2010 đến 2014, gần 56 triệu phụ nữ trên khắp thế giới đã phá thai mỗi năm – và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho thấy rằng khoảng một nửa trong số đó là không an toàn.Theo nghiên cứu của Viện WHO/Guttmacher Institute được đăng trên tạp chí Lancet, trong số 55.7 triệu vụ phá thai hàng năm, thì hơn 17 triệu được liệt vào loại “không an toàn,” có thể bởi vì những phụ nữ đã dùng phương pháp an toàn nhất (như uống thuốc ngừa thai misoprostol) nhưng không có sự hướng dẫn của một chuyên gia, hay có thể có một nhà cung cấp chuyên nghiệp nhưng dùng các phương pháp lỗi thời. Thêm 8 triệu vụ phá thai khác được xếp vào loại “ít an toàn nhất,” dùng cách mà báo Guardian gọi là “các biện pháp bất hợp pháp nguy hiểm,” gồm mọi cách từ “việc ăn các chất cay,” tới “nhét những cơ phận bên ngoài vào.”Cơ Quan WHO nghiên cứu các tài liệu từ 182 quốc gia và khu vực và phát hiện ra hầu hết tất cả các vụ phá thai đều được thực hiện tại các nước đã phát triển là an toàn. Tại Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh, chưa tới 1/4 các vụ phá thai được xem là an toàn, với phần trăm cao nhất của phá thai “ít an toàn nhất,” được thực hiện tại Phi Châu (đặc biệt tại trung Phi), nơi mà một nửa những vụ phá thai rơi vào loại nguy hiểm nhất.Theo CNN, các vụ phá thai không an toàn có thể đưa tới mọi thứ từ việc xuất huyết và nhiễm trùng tới các vụ phá thai không sạch và ngay cả tử vong.“Thật là buồn có quá nhiều vụ phá thai không an toàn, khi khoa học và kỹ thuật thực sự an toàn cho việc phá thai thì rất là đơn giản,” theo tác giả đứng đầu nghiên cứu là Bác Sĩ Bela Ganatra cho biết, theo báo Time.