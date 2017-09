Cứu Chó, Ô Nhiễm, Tàu Cá, Xóa Sổ Bãi Tiên…

Xuân NiệmTrong khi lẽ ra việc cứu những con chó từ các lò mổ phải là của chính phủ, của Sở Thú Y… vậy mà, không cơ quan nào bận tâm hết… Thế là, một nhóm trẻ bắt tay vào việc.Báo Lao Động kể chuyện “Vào lò mổ giải cứu chó”…Trong ngôi nhà ấy, những chú chó vừa thoát khỏi lò mổ được chữa trị từng vết thương, vết lở loét. Chúng cũng được tắm rửa, vệ sinh và cho ăn uống như một người bệnh vậy. Phải có một tình yêu lớn, ngôi nhà ấy mới được hình thành. Người thực hiện việc làm ý nghĩa này là các bạn trẻ ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa).“Nhà trẻ” - đó là tên gọi thân thương mà nhóm đặt cho chỗ ở của hàng chục chú chó. Chúng hầu hết được giải cứu từ lò mổ.Trong khi đó, báo Thanh Tra kể chuyện Lào Cai: Đình chỉ hoạt động nhiều nhà máy gây ô nhiễm môi trường...UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền trên 1,4 tỷ đồng đối với 3 công ty và đóng cửa các nhà máy vi phạm trong 3 tháng.Bản tin Infonet kể chuyện các cô: Nhập viện tâm thần chỉ vì "câu like" facebook không thành công...Theo các bác sĩ thời gian gần đây số bệnh nhân bị rối loạn trầm cảm ngày càng gia tăng trong đó có nhiều chị em phụ nữ, những cô gái trẻ bị trầm cảm vì những nguyên do rất đơn giản.Bản tin nhà nước TTXVN kể: Cứu hộ tàu cá bị trôi dạt, đưa 10 ngư dân vào bờ an toàn.Lúc 2 giờ 30 phút ngày 19/9, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã hướng dẫn hỗ trợ khắc phục sự cố hỏng máy và sự cố thiết bị thông tin liên lạc, đưa tàu cá vỏ thép TH 93666 TS cập cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) an toàn.Báo Tuổi Trẻ kể: Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định cấm vận chuyển 9 tháng bằng đường hàng không đối với ông Lê Tuấn Hữu (sinh năm 1991, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).Lý do ông Hữu phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng mìn khi làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không tại khu C, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trên chuyến bay VN1565 Hà Nội - Nha Trang ngày 16-8-2017.Báo Thanh Niên kể chuyện giết vợ rồi tự tử: vào khuya ngày 18, rạng sáng 19.9, một người đàn ông tên N.T. (40 tuổi, trú xã Vạn Hưng) do mâu thuẫn gia đình nên đã giết vợ, rồi phóng xe máy trên QL1, đến đoạn thuộc địa bàn thôn Xuân Tự (xã Vạn Hưng, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) thì đâm thẳng vào đầu xe container đang lưu thông theo hướng bắc - nam để tự tử.Cú đâm khiến ông N.T tử vong. Xe container đâm vào dải phân cách, bốc cháy dữ dội phần đầu xe.Báo SGGP kể chuyện: Ngang nhiên “xóa sổ” Bãi Tiên Nha Trang...Bãi Tiên – bãi biển được ví đẹp như tiên tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đang bị xâm phạm nghiêm trọng, nguy cơ bãi biển này “biến mất” là điều đang hiện hữu...Theo ông nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, cái tên Bãi Tiên được người dân địa phương đặt cho bãi biển nơi đây để ví von vẻ đẹp của bãi biển khu vực này. Do đó, Bãi Tiên đã quá nổi tiếng đối với du khách khắp cả nước và thế giới.Tại khu vực biển Bãi Tiên, hiện có nhiều loại xe cơ giới đang hì hục đổ đất lấn biển. Qua quan sát, việc đổ đất này đã diễn ra từ khá lâu nên hiện đã có hàng ngàn mét khối đất đá đã được đổ xuống biển, tạo nên một khoảng đất dài gần nửa cây số để lấy mặt bằng làm dự án. Nhìn Bãi Tiên năm nào giờ đã bị biến dạng hoàn toàn, cảnh đẹp hoang sơ vốn có không còn nữa.Bản tin VnExpress kể chuyện ông già Canada sụp bẫy tình gái Việt: Người đàn ông Canada giăng bẫy bắt 'chân dài' lừa tiền tại TP SG.Hẹn "vui vẻ" với giá 1.000 USD ở quận 1, du khách nước ngoài bị Giao lấy sạch tài sản bèn lên kế hoạch dụ cô ta ra để bắt.Ngày 19/9, Công an quận 1 (TP SG) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Quỳnh Giao (25 tuổi, quê An Giang) về hành vi Trộm cắp tài sản.Giao từng làm nhân viên bán hàng tại các trung tâm thương mại lớn tại Sài Gòn nhưng không đủ sống do lương thấp. Một lần lên mạng xã hội, Giao làm quen ông Hakki Kim (59 tuổi, quốc tịch Canada). Sau thời gian dài nói chuyện, ông Kim tỏ ra thích cô gái có ngoại hình xinh đẹp, gợi ý "vui vẻ" với giá 1.000 USD.Ông Kim sau đó đến TP SG, kêu Giao ra sân bay đón rồi cùng vào khách sạn trên đường Cống Quỳnh (quận 1).Sau khi ân ái, người đàn ông ngoại quốc lăn ra ngủ. Giao liền lấy trộm valy có 7.000 USD, hơn 13 triệu đồng, toàn bộ đồ đạc giấy tờ của ông Kim rồi bỏ đi. Tỉnh dậy phát hiện mất hết tài sản, ông này gọi điện cho Giao nhưng không thể liên lạc.Bản tin VTC kể: Ai cất vàng trong két sắt 5 năm qua lỗ 11 triệu đồng/lượng...Những người cất giữ vàng trong két sắt năm năm qua lỗ trung bình khoảng 11 triệu đồng/lượng.Số liệu từ Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa được báo chí dẫn lại cho biết giao dịch vàng miếng trên thị trường hiện ở mức thấp. Quy mô giao dịch vàng miếng mỗi ngày thời gian gần đây bình quân chỉ đạt khoảng 10.000 lượng, giảm tới 75% so với đầu năm 2013.Bản tin VOV kể: Làng nghề vàng mã hối hả dịp rằm tháng Bảy...Những ngày này gần như tất cả các hộ dân trong thôn Đâu Kiên đều tập trung làm vàng mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Khi kinh tế ngày càng phát triển, con người càng chú trọng hơn tới những văn hóa tâm linh, việc thờ cúng ông bà, tổ tiên và một trong những cách thể hiện lòng hiếu thảo là đốt vàng mã.Tại TP Hải Phòng, thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm vàng mã. Vào các dịp thanh minh, rằm tháng bảy, tết âm lịch, gần như tất cả các hộ dân trong thôn đều tập trung làm vàng mã để đáp ứng nhu cầu thị trường.