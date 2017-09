Công An Đánh Dân Biểu Tình Chống Ô Nhiễm

Công an Hải Dương đã dùng vòi rồng và roi điện để đánh đập hàng trăm người dân biểu tình chống công ty dệt Pacific Crystal tại xã Lai Vu, huyên Kim Thành, tỉnh Hải Dương, vì công ty này đã gây ô nhiễm môi trường sống ở địa phương, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 26 tháng 9.Bản tin RFA viết rằng, “Hàng trăm công an, cảnh sát cơ động ngày 25/9 vừa qua đã dùng vũ lực để đánh đập những người dân căng lều bạt phản đối công ty dệt Pacific Crystal tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.“Nó dùng roi điện, dùi cui, vòi rồng phun nước. Nó làm khiếp lắm, không nể một ai, đàn bà con gái nó đánh hết. Vớ phải ai nó đập người nấy.“Đó là trình bày của một người dân xã Lai Vu về hành động trấn áp của phía cơ quan chức năng hôm 25 tháng 9 vừa qua.“Công ty TNHH Pacific Crystal hoạt động từ năm 2015 tại KCN xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Từ đó đến nay, công ty liên tục xả thải gây ô nhiễm không khí, nguồn nước và tiếng ồn khiến người dân rất bất bình.“Kể từ tháng 4 vừa qua, người dân đã dựng lều bạt trước cổng công ty để ngăn không cho hoạt động.“Chính quyền các cấp liên tục vận động người dân gỡ lều bạt cho công ty hoạt động trở lại 50% nhưng người dân không đồng tình.“Đến ngày 25/9, theo phản ánh của người dân địa phương, chính quyền đã huy động hàng trăm công an và xã hội đen tới khu người dân căng lều trại, đánh đập người dân rất tàn bạo, dã man để gỡ bỏ lều trại của họ. Một người dân nói với RFA:“Nó đánh dân làm mấy người vỡ đầu, rồi bao nhiêu người bị thương. Đòn roi lằn hết người lên. Nó đưa khoảng 700 công an về, đủ các loại. Thằng áo đen, thằng áo vàng, thằng thì kiểu quần áo bộ đội. Chúng nó làm còn ác hơn chiến tranh địch và ta đánh nhau nhiều. Trước tôi đi đánh nhau không đến nỗi như thế này.”Bản tin RFA cho biết thông tin về công ty Pacific Crystal như sau:“Pacific Crystal là công ty vốn nước ngoài có tổng đầu tư 180 triệu đô la, liên doanh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Pacific Holdings với tập đoàn may mặc Crystal của Hong Kong, chuyên sản xuất và cung cấp hàng cho một số công ty hàng hiệu trên thế giới, trong đó có tập đoàn bán lẻ UNIQLO của Nhật.”Trong khi đó một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Ba viết rằng, “Ngày 25/9, hơn 500 công an đã dùng vòi rồng và roi điện giải tán 200 người biểu tình chống ô nhiễm và đòi bồi thường tại khu công nghiệp Lai Vu thuộc tỉnh Hải Dương.”Trong hình người dân căng lều trước công ty Pacific Crystal để phản đối việc xả thải không đúng qui trình.