Vu Lan, Tàu Cá, Y Tế, Hoa Hồng, Du Lịch...

Xuân NiệmVậy là tới mùa Vu Lan, mùa báo hiếu mẹ cha... Tuy xã hội vẫn có những bất toàn về thể chế, xã hội, đạo đức, lòng người vẫn bền chặt nương tựa trong tình thương với ba mẹ...Báo Người Đưa Tin về về Hà Nội: Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan...Như đã thanh thông lệ, cứ đến ngày 14/7 âm lịch hàng ngàn người lại đổ về chùa Phúc Khánh tham dự lễ Vu Lan để cầu an cho gia đình và người thân.Lễ Vu Lan – Báo hiếu được coi là một trong những ngày lễ truyền thống trọng đại. Ngoài ý nghĩa tôn giáo thì đây là dịp để những người con thể hiện lòng biết ơn đối với đấng sinh thành.Rất nhiều người dân Thủ đô đã đến các ngôi chùa lớn dâng hương, tỏ lòng thành kính hiếu thuận với đấng sinh thành.Chùa Phúc Khánh (Phố Tây Sơn, quận Đống Đa) luôn là điểm đến được nhiều người lựa chọn để nghe các sư thầy giảng đạo làm con, thành tâm cầu an sức khỏe cho cha mẹ.Trong khi đó, bản tin Infonet kể chuyện Nghệ An: Cãi nhau với chồng, người vợ mang bầu ôm 2 con nhỏ nhảy sông tự vẫn...Người mẹ đang mang bầu đứa con thứ 3 được 2 tháng thì bất ngờ ôm hai người con nhỏ nhảy sông tự tử tại cầu Gò Đông vào ngày 3-9, tại địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Hiện chính quyền địa phương đã vớt được thi thể cả ba.Báo Tuổi Trẻ kể: Khoảng 18.000 tàu cá từ tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc sẽ tràn xuống Biển Đông sau khi lệnh cấm đánh cá đơn phương của nước này kết thúc hồi giữa tháng 8....Thời báo Hoàn cầu của chính quyền Trung Quốc dẫn nguồn các quan chức Hải Nam ước tính khoảng 18.000 tàu cá sẽ tràn xuống Biển Đông sau 108 ngày thực hiện lệnh cấm đơn phương của Trung Quốc.Việc Bắc Kinh xua tàu cá giành giật ngư trường với các nước trong khu vực không phải mới. Đây là một phần của chiến lược "khẳng định chủ quyền", tiến tới thâu tóm các đảo và bãi cạn của Trung Quốc trên Biển Đông.Cùng ngày lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc kết thúc, một vụ "chạm mặt" đã xảy ra gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, kết quả là một tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc xua đuổi khỏi khu vực.Báo Thanh Niên kê chuyện Sài Gòn: Ngày 3.9, Công an TP.SGđiều tra nguyên nhân vụ nữ Việt kiều bị sát hại trong căn nhà nằm ở hẻm 71 đường Chu Văn An (Q.Bình Thạnh).Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 2.9, Nguyễn Thanh Sơn (50 tuổi) và người phụ nữ khoảng 54 tuổi (quốc tịch Úc) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi ở căn nhà nói trên. Trong lúc tức giận, Sơn bóp cổ nữ Việt kiều này đến chết.Đến sáng 3.9, Sơn đầu thú với công an, khai nhận hành vi sát hại nữ Việt kiều trên, cho biết sau khi bóp cổ đến chết nạn nhân, Sơn tự sát nhưng không thành, sau khi tỉnh lại thì đi tự thú.Báo SGGP kể chuyện: Xử phạt 17 cơ sở y tế gần 800 triệu đồng.Sáng 4-9, Thanh tra Sở Y tế cho biết, trong 4 ngày (từ ngày 28-8 đến ngày 1-9) đã tiến hành xử phạt 17 cơ sở y tế trên địa bàn TPSG vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm, khám chữa bệnh.Bản tin VOV kể chuyện đánh ghen: Cô gái trẻ bị nhóm người khống chế, lột quần áo, cắt tóc... ngay dưới lòng đường trước sự chứng kiến của người qua đường.Ngày 4/9, Trưởng Công an xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết, sau khi công an xã xem clip trên mạng xã hội, mới phát hiện ra trên địa bàn mình xảy ra sự việc đánh ghen, phía công an xã đã cử người phối hợp với Công an Đồn Bá Thiện (Bình Xuyên) xuống xác minh....Theo thông tin trên mạng xã hội, sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, đây được cho là một vụ đánh ghen, một cô gái trẻ là nạn nhân của vụ đánh ghen này. Công an đã có tên đầy đụ những người tham gia đánh ghen.Báo Tổ Quốc kể: Nhiều tiệm bánh nhỏ handmade- tự làm có tiếng của Hà Nội tới thời điểm này đã không nhận đơn hàng bánh trung thu do lượng khách đặt đã quá đông.Chị Yến (Thiền Quang, Hà Nội) có một tiệm bánh nhỏ. Hàng tháng chị thường dạy làm bánh sinh nhật và làm bánh theo đơn đặt hàng của khách. Nhưng từ tháng 6 âm lịch, chị đã chuẩn bị dồn sức cho vụ bánh trung thu.Và từ cuối tháng 8 dương lịch năm nay, chị đã nhận đủ đơn hàng bán lẻ và không nhận thêm dù là khách lấy bán buôn vẫn đang xếp hàng chờ.Để phục vụ cho mùa bánh trung thu, chị phải thuê thêm 12 sinh viên làm theo ca để đẩy nhanh tiến độ làm bánh trả khách với mức lương 100 ngàn đồng/ngày.Báo Lao Động kể: Sau khi lan tràn những thông tin úp mở về 7,5 tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng của các hãng dược dùng để "hoa hồng" cho bác sĩ, rất nhiều các thầy thuốc đã lên tiếng về những góc khuất của “hoa hồng” trong mỗi bệnh viện.“Hoa hồng” lớn không thể rơi vào các bác sĩ điều trị bệnh nhân... Đây là nhận định của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.Báo Hà Nội Mới kể ngành du lịch đang sôi động giảm giá, kích cầu du lịch.Tới ngày 7-9 mới diễn ra Hội chợ Du lịch quốc tế TP SG 2017, nhưng để tăng cơ hội quảng bá, kinh doanh từ hội chợ, các doanh nghiệp đã đồng loạt giảm giá nhiều tour du lịch nhằm thu hút du khách......Năm 2017 hội chợ sẽ có 300 gian hàng của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trong nước và quốc tế. Ban tổ chức dự tính trong 3 ngày diễn ra hội chợ sẽ có hơn 35.000 lượt khách tham quan, tìm hiểu tour du lịch.