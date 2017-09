Trung Tâm Văn Hóa Chùa Huệ Quang Trang Nghiêm Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan tại Trung Tâm Văn Hóa Chùa Huệ Quang.Santa Ana (Bình Sa)- - Tổ đình Trung Tâm Văn Hóa Chùa Huệ Quang do HT. Thích Minh Mẫn làm Viện chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2561-2017 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2017, Tham dự đại lễ Vu Lan khoảng 150 Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California và khoảng một ngàn đồng hương Phật tử tham dự.Chư Tôn Giáo Phẩm có Hòa Thượng Thích Nhật Quang, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Minh Mẫn, HT.Thích Quảng Niệm, HT. Thích Tâm Thành, HT. Thích Minh Chí.. . Ni Trưởng Như Định, Ni Trưởng Như Hương, Ni Sư Minh Huệ, Ni Sư Như Hòa.. .Cùng qúy chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Quan khách dân cử có ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân là Giáo Sư Vân Bằng; ông David Nguyễn Đại diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Mở đầu buổi lễ vào lúc 10 giờ sáng tại chánh điện lễ Cổ Phật khất thực và dâng y, phẩm vật cúng dường trai tăng.Mở đầu nghi thức lễ HT. Thích Minh Mẫn Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tổ Đình Huệ Quang lên chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử tham dự. HT. nói: “Vu Lan, ngày hội lớn trong mùa báo hiếu đối với những người con lưu lạc khắp đó đây trên mọi miền dung thân tạm bợ cùng lòng tưởng nhớ quê hương; cha mẹ đã hy sinh trọn đời mình cho con cháu. Ngày này, cũng là ngày xá tội vong nhân và siêu độ thập loài chúng sanh.”Đại Đức Thích Huệ Đức, đại diện ban tổ chức nói: “Hôm nay, nhân mùa Lễ Hội Vu Lan, Tổ Đình Chùa Huệ Quang nhờ ơn đức phước báu của chư tôn thiền đức, cho hàng đệ tử chúng con được gieo trồng căn lành với Phật pháp và đời đời sanh ra luôn gần gũi với hàng chư tăng già.”Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Ấn Long, đến từ chùa Ấn Quang, Oregon đã nói: “Diễm phúc thay, ánh nắng hồng đã soi vào bầu trời của Miền Nam California qua những huỳnh y của các đại đức tăng ni hiện diện nơi đạo tràng hôm nay, để nói lên ân phước của chư Phật, chư thánh tử đạo sau những ngày An Cư Kiết Hạ, cũng là cơ hội để hàng Phật tử cùng tưởng nhớ đến các bậc tiền bối đã dựng nước và giữ nước; những anh hùng đã vị quốc vong thân và tưởng nhớ đến các bậc cha mẹ hiện tiền và cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp.”Sau đó, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, viện chủ Tịnh Thất Linh Quang, Garden Grove, nói về di chúc truyền thống của đức Thế Tôn, ông cho biết: “Trong mùa Vu Lan, ngày quan trọng nhất là ngày tự tứ của chư tăng cách đây đã hơn 26 thế kỷ, khi đức Thế Tôn còn tại thế. Với lòng từ bi vô lượng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã nhờ Bồ Tát Mục Kiền Liên trong hàng đệ tử thần thông bậc nhất của ngài để đi cứu mẹ đang bị trầm luân đọa đày trong cảnh địa ngục khổ đau.”Tiếp theo lời cảm niệm Vu Lan của Đức Phương,“.. . Vu lan là khoảng thời gian đẹp nhất để cho biết người con hiếu phải ngậm ngùi và nghĩ nhớ công ớn sanh thành dưỡng dục của Cha và Mẹ. Mùa Vu Lan, chúng ta cảm nhận mình rất bé bỏng và khờ dại khi đứng trước công ơn cao dày của Cha và Mẹ. Những hình ảnh thắp hương trên bàn Phật, dâng y Ca Sa đến quí thầy, quí sư cô , cài bông hồng trên ngực áo, đã làm cho tâm hồn của chúng ta thổn thức và nhớ tưởng lại hình ảnh tuổi thuơ của chúng ta khi được còn nâng niu trong vòng tay của Cha và Mẹ đi lễ chùa vào ngày Vu Lan.Trong một xã hội chạy đua với thời gian và không ngừng làm việc, chúng ta đã lắm lúc quên đi ơn đức sâu dầy của hai đấng sanh thành, Nhưng may thay nơi Hoa Kỳ này vẫn có ngày dành riêng cho Cha, cho Mẹ, và hôm nay người Việt chúng ta lại thêm vào mùa Vu Lan. Có phải chăng đây tạo cho chúng ta có nhiều thời gian hơn để có dịp gần gũi và tiếp xúc với Cha và Mẹ.. .Trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, xin quí vi đừng quên tỏ lòng tri ân đến quê hương Việt Nam. Nơi đó chúng ta vẫn có một bà mẹ chung đó là Mẹ Việt Nam. Người đã gánh chịu bao nhiêu khổ đau và lo âu để dành cho các người con Việt được no cơm ấm áo. Và nói xa hơn là chúng ta hãy cùng nhau báo hiếu cho bà Mẹ Thiên Nhiên này bằng cánh ngừng mọi hành động tổn hại đến tài nguyên môi trường, cùng nhau cố gắng xây dựng màu xanh tươi mát trên trái đất. Để tỏ lòng tri ơn đến nước Mỹ đây, chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ những gì có thể cho những nạn nhân hoặc các tiểu bang bị ảnh hửong nặng nề của cơn bảo Harvey và Irma, như tiểu bang Texas, Lousianna, và Florida . Chúng ta hãy cùng nhau góp sức cầu nguyện cho Hoa Kỳ cũng như nơi quê nhà Việt Nam, luôn bình an, bớt đi những thiên tai và hạnh phúc hưởng tròn đầy sự tự do.. .”Trong khi chư tôn giáo phẩm thọ trai, tại lễ đài, Hòa Thượng Thích Quảng Niệm, đã ban thời pháp về “ý nghĩa ngày Vu Lan và lòng hiếu đạo của người con đối với cha mẹ.”Sau phần thọ trai, Ban cung nghinh đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài, trong lúc nầy đồng hương phật tử sắp thành hai hàng dài, dẫn đầu với đoàn Lân biểu diễn để cung thỉnh Chư Tôn Đức.Sau khi ổn dịnh, chương trình lễ khai mạc bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút mặc niệm. Tiếp theo các em trong Gia Đình Phật Tử Huệ Quang thực hiện nghi thức Dâng Hoa Cúng Phật và Lễ Bông Hồng Cài Áo.Tiếp theo Thầy Thích Huệ Đức thay mặt Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện dien của qúy Chư tôn đức Tăng Ni, qúy vị đại diện các tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông, qúy anh chị em nghệ sĩ và đồng hương Phật tử tham dự Lễ Hội Vu Lan 2017. Thầy tiếp:"Vu Lan, ngày hội lớn trong mùa báo hiếu đối với những người con lưu lạc khắp đó đây, mọi miền dung thân tạm bợ, lòng tưởng nhớ quê hương, cha mẹ già trọn đời mình cho con, cháu, cũng là ngày xá tội vong nhân, siêu độ thập loại chúng sinh. Cũng là ngày nhắc mọi người về hiếu hạnh đối với cửu huyền thất tổ, cha mẹ hiện tiền cũng như đã qua đời của người Phật tử và sau đó Thầy cũng xin mọi người hãy lắng lòng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn, ngoài ơn Tam Bảo, Thầy Tổ còn phải biết ơn quốc gia, dân tộc…"Tiếp theo nghi thức Lễ Vu Lan bắt đầu, Ban tổ chức mời Chư Tôn Đức quang lâm lễ đài để niệm hương khai kinh Lễ Vu Lan, trong lúc nầy toàn thể đạo chúng cùng tụng trang kinh Vu Lan.Sau nhi thức là lễ phóng sanh.Trong lời phát biểu của quan khách có đạo hữu Giáo Sư Vân Bằng, phu nhân của ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đã nói: “Cứ mỗi lần đến mùa Vu Lan, tôi rất xúc động khi nhớ lại tứ thân phụ mẫu của chúng tôi đã qua đời. Đồng thời cũng tưởng niệm đến những bậc chư tôn đức đã hy sinh cho đạo pháp, những hương linh của các giáo sư đã dạy dỗ cho chúng tôi từ ngày còn bé, cùng một số các bạn thân thương, những anh hùng chiến sĩ đã qua đời vì chiến cuộc. Tôi xin thành tâm cầu nguyện chư Phật phù hộ cho thế giới an bình, người người an lạc, và cho tất cả chúng sinh được cuộc sống bình yên và hạnh phúc trong mùa Vu Lan này.”Nghi thức lễ Vu Lan bắt đầu, mọi người cùng đọc trang kinh Vu Lan. Nghi thức Vu Lan kết thúc là lễ phóng sanh, tiếp theo là: "Nhạc hội Bông Hồng Cài Áo" Đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay tại chỗ do ban tổ chức khoản đãi, và thưởng thức chương trình văn nghệ với sự điều hợp của ca nghệ sĩ Triệu Mỹ Ngân cùng các ca nghệ sĩ thân hữu, các em trong Gia Đình Phật Tử chùa Huệ Quang, Phật tử Đạo Tràng Huệ Quang.. . Một chương trình văn nghệ xuất sắc để cống hiến đồng hương Phật tử trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2017.Sau chương trình văn nghệ là lễ Phổ Thí Cô Hồn, Lễ Quy Y và truyền Ngũ Giới cho một số đồng hương Phật tử.Mọi chi tiết liên lạc về Chùa Huệ Quang: (714) 530-9249, (714) 534-2525.