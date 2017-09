Lễ Vu Lan Phươc Huệ Thiền Tự

Trong Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phước Huệ.Để tưởng dưỡng Tâm Hiếu và Hạnh Hiếu hầu đền đáp phần nào trong muôn một công ân dưỡng dục của đấng Sanh Thành, Phưóc Huệ Thiền Tự Tacoma đã tổ chức Đại Lễ vu Lan Báo tại Hội trường chùa vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 3-9-2017 dưới sự chứng minh của Viện chủ chùa Phước Huệ Thích Phước Toàn và Chư tôn đức Tăng Ni đã thỉnh mời.Thành phần tham dư rất đông đảo trên 500 người, về cơ quan truyền thông báo chí có: VBMN và Người Việt Ngày Nay.Buổi lễ bắt đầu có Chư Tăng Ni, Đoàn Lễ Công, Đoàn Lân và Quý Phật tử nghinh Rước Phật và Đức Mũc Kiền Liên nhiễu quanh sân chùa và tiến về Lễ đài tiếp tục hành lễnhư thông lệ hàng nămMở đầu chương trình, Viện chủ Chùa Phước Huệ Thích Phước Toàn lên đọc diễn văn khai mạc buổi le. Viện chủ trịnh trọng đôi lời phát biểu:Xin thay mặt toàn thể đạo tràng Phước Huệ, chúng tôi vô cùng hân hoan chào đón chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị quan khách, quý nhà truyền thông báo chí và toàn thể đại chúng đãdành thì giờ quý báu về chùa Phước Huệ để góp phần cầu nguyện nhân ngày XáTội Vong Nhân, ngày Phật hoan hỷKính thưa toàn thệ Đại Chúng.Bài Pháp Báo Hiếu được thành tựu đã bắt đầu từ duyên khởi của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên và Mẹ của Ngài là bà Mục Liên Thanh Đề và từ chuỗi nhân duyên ấy mà chúng ta đồng có mặt hôm nay để cùng nhau tưởng nhớ về ân đức sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ chúng ta là đều bắt nguồn từ duyên khởi ấy. Thế nên, đối với sự hiểu biết bằng con mắt Chánh Kiến trong Đạo Phật thì qua sự kiện này, chúng ta không chỉ thấy Đức Mục Kiền Liên là một đại Bồ Tát hiếu đức mà chúng ta cũng thấy bà Mục Liên Thanh Đề cũng là một Bồ Tát Duyên Khởi trong ý nghĩa báo hiếu này vậy.Vi nếu không có sự keo kiệt bủn sẻn và tạo tác những nghiệp xấu của bà Thanh Đề thì chúng ta cũng không biết đến lòng hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên. Và rằng, không có nguyên nhân thì bài Pháp Báo Hiếu này không thành tựu, đương nhiên chúng ta cũng không có mặt hôm nay để suy niệm và truy niệm về ân đức của Cha Mẹ quá khứ bảy đời của chúng ta.Thế nên sự Duyên Khởi này là nhờ lời dạy của Đức Phật, hướng dẫn cho Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên thỉnh mời và cúng dường Mười Phương Đại Đức Chúng Tăng nhờ chú nguyện cho bà Mục Liên Thanh Đề thoát khỏi kiếp ngạ quỷ và sanh thiên, từ đó mới thành tực Pháp Vu Lan Bồn , nên ngày nay chúng ta mới biết đến.Từ bài Pháp Vu Lan Bồn, Đức Phật dạy Đức Mục kiền Liên cho đến bài Pháp Báo Ân Cha Mẹ mà những người con Phật luôn gìn giữ phụng hành với ý nghĩa căn bản là hướng dẫn con người biết thức tỉnh và trở về với gốc rễ tâm linh là tâm hiếu và hạnh hiếu.Ngoài ra còn có một ý nghĩa sâu rộng nữa, đó là dẫn dắt con người trở về với tư duy đứng đắn và tiếp xúc sâu xa vào lãnh vực nhân văn mà ít khi con người để ý đến.Thực vậy, bài pháp ân nghĩa đó trở về với đại đồng, lương tâm của nhân loại. Xuyên qua lời Phật dạy thì con người không chỉ có cha mẹ hiện tại mà cha mẹ quá cố bảy đời cũng như tất cả chúng sanh đều là cha, mẹ, anh, em, con, cái của nhau từ nhiều đời nhiều kiếp cả. từ đó con người sẽ nhận ra nhau đều là thân thích.Do vậy là người con Phật, khi thấy một ai đó có tư duy hay hành động sai với chánh pháp, bất hiếu với cha mẹ hay làm những điều lầm lỗi với nhân quần xã hội thì theo luật nhân quảđã rõ ràng rằng: gây nhân ác ắt sẽ gặp quả báo xấu . Biết như thế chúng ta nên đem lòng thương người ấy và hãy trải lòng từ với họ hầu chuyển hóa để hứng dẫn họ dần dần trở về với con đường chánh đạo.Một khi tâm hiếu đã được thiết lập thuần nhất thì chúng ta mới cảm ứng bởi tấm lòng của cha mẹ ông bàđến tâm của con cháu dù cha mẹ ông bàđã về cách biệt ở thế giới bên kia.Hôm nay chùa Phước Hue thành tâm long trọng thiết lễVu Lan Báo Hiếu hầu mong góp phần cầu nguyện để báo đáp thâm ân của cha mẹ hiện tại và thân bằng quyến thuộc luôn an lành trong ánh từ quang của Phật. Cũng như cha mẹvà thân bằng quyến thuộc cùng cửu huyền thất tổ đã quá vãng, và cho muôn vạn sinh linh vẫn còn đang vất vưởng đâu đó trong cảnh giới u huyền đều được thấm nhuần mưa pháp nhân ngày mười phương Chư Phật, Chư Đại Chúng Tăng thảy đồng hoan hỷ và hộ niệm để nhờ đó mà được siêu thăng.Kết thúc đạo từ, Viện chủ chùa Phước Huệ chân thành tri ân Chư Tôn Đức quang lâm chứmg minh và bổn chùa cũng cảm niệm sâu sa sự ủng hộ của toàn thể đồng hương Phật tử xa gần.Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức tâm thân an lạc, đạo nghiệp viên thành và kính chúc toàn thể quy liệt vị mùa Vu Lan tâm hiếu và hạnh hiếu thường hưngNam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh.,Một chương trình Văn nghệ đặc săc giúp vui mừng Lễ Vu Lan gồm có Đoàn Vũ chùa Phước Huệ, Đoàn Cổ nhạc Seattle và các ca sĩ đia phương dảm trách khiến không khí buổi lễ thật vui tươi và nào nhiệt từ đầu đến cuối chương trình.Buổi lễ chám dứt lúc 2giơ30 chiều cùng ngày sau khi mọi người thưởng thức bữa cơm chay thân mật do Ban trai soạn chùa khoản đãi.Tường trình từ Tacoma/VBMN