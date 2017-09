Chùa Điều Ngự Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan PL.2561

Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan PL 2561 tại Chùa Điều Ngự.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Chùa Điều Ngự số 14452-14472 Chestnus St., Thành Phố Westminster, CA 92683, Đại Lễ Vu Lan PL. 2561 – 2017 đã long trọng tổ chức vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017 với sự chứng minh, tham dự của hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử, về quan khách có qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt cùng các Thành Phố lân cận, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí.Điều hợp chương trình do các MC. Ái Cầm, Minh Phượng và nhà báo Thái Tú Hạp.Trước giờ khai mạc một thời thuyết pháp do Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Trụ Trì Chùa Điều Ngự thuyết giảng nhân ngày đại lễ Vu Lan 2017.Hòa Thượng cho biết: “Trong cuộc sống, chúng ta có quyền chọn mọi thứ, chọn bạn, chọn trường học, chọn nghề nghiệp, chọn nhà cửa, chọn vợ chồng, …nhưng có một điều không chọn được, đó là cha mẹ. Trong cái duyên vô cùng to lớn đó, chúng ta đã sanh ra làm con trong một gia đình, con của một cha mẹ nào đó.Đó là một cái nhân từ trước. Và đó cũng là cái duyên mà chúng ta đã tạo ra, đặc biệt của cái duyên đó là cha mẹ luôn thương yêu đùm bọc, không bao giờ rời bỏ chúng ta cả. Trong “Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân” mà Đức Phật đã dạy có 10 điều, người làm con phải lo báo hiếu.”Trong mười điều nhớ ơn mẹ, đó là: “Chín tháng mười ngày cưu mang nặng nhọc. Khi mẹ sinh nở đau đớn vô cùng. Khi mẹ sinh nở, quên cả lo âu, chỉ mong cho con được đầy đặn. Mẹ ăn miếng đắng, dành miếng ngọt cho con. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô ráo cho con. Ba năm bú mớm, thuốc thang khi con đau ốm. Giặt giũ áo quần con dơ bẩn mẹ đành cam chịu. Khi mẹ đi đâu cũng lo âu thương nhớ về con. Vì sinh ra và nuôi con, mẹ cam lòng tạo ra bao ác nghiệp. Lòng mẹ thương con, trọn đời yêu dấu không chút nào ngơi.”Sau đó Hòa Thượng kể về 3 câu chuyện ngoài đời nói về tình mẹ thiêng liêng cao cả:Câu chuyện thứ nhất, nói về người mẹ có thai gần sinh, khi mắc bệnh nặng phải mổ, đã khẩn cầu bác sĩ giúp cho mình qua cơn sinh nở rồi mới chết, để bảo toàn mạng sống cho đứa con.Câu chuyện thứ hai: Người mẹ ở quê, có người con làm ăn khấm khá ở thành phố. Mỗi tháng bà đều gọi con gởi tiền về chi tiêu trong những ngày bệnh già yếu không có ai chăm sóc. Tháng nào con gởi chậm bà nhất định gọi điện thoại đòi. Người con rất bực bội, nhưng sau khi bà mẹ qua đời, người con bay về chỉ thấy mẹ mình nằm bơ vơ với một chú mèo bên cạnh. Người cậu cầm lá thơ của bà mẹ nhờ ông viết dùm, nói rằng tất cả số tiền con gởi về hàng tháng, bà đều gởi vào quỹ tiết kiệm.Trong thơ bà nói: “Mẹ biết con từ khi còn nhỏ đã quen ăn tiêu phóng túng với bạn bè và gái đẹp, nên sợ rằng có một lúc nào đó con sẽ không có tiền tiêu, nên tất cả tiền con gởi về mẹ dành dụm để con xài cho đúng vào những việc có ích trong cuộc sống của mình.”Câu chuyện thứ ba, ông Thomas Edison, khi còn học ở trường, gia đình nhận được bức thư từ hiệu trưởng: “Con trai ông vừa lười, vừa dốt lại vừa hư. Nên cho trò ấy nghĩ học, vì cậu ta có học cũng chẳng làm nên trò trống gì.” Mẹ của ông Edison phải làm người thầy dạy ông học ở nhà, và ông đã trở thành người tài giỏi, một nhà sáng tạo tài ba của nước Mỹ, có hàng ngàn bằng sáng chế giúp ích cho toàn thể nhân loại.Chương trình lễ chính thức bắt đầu, sau 3 hồi chuông trống Bát Nhã, toàn thể Phật tử đứng dậy để cung đón chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni từ Chánh Điện quang lâm lễ đài, dẫn đầu Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, viện chủ chùa Điều Ngự, và chùa Diệu Pháp; Hòa Thượng Thích Viên Thành, Phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng vụ Trưởng nghi lễ, Trụ Trì chùa Diệu Pháp; Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm Tổng vụ truởng Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Trú Trì chùa Điều Ngự, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Vu Lan 2017; cùng qúy HT, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California, ngoài ra còn có qúy Chư Tôn Đức Tăng đến từ các quốc gia Srilanka, Lào, Cambodia, Korea, Myanma, Thái Lan.. .Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán do Ban hợp ca Chùa Điều Ngự và Câu Lạc Bộ Tình Ngệ Sĩ thực hiện.Tiếp theo BS. Hoàng Lan, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quang lâm tham dự ngày Đại Lễ Vu Lan 2017 của chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị quan khách cùng đồng hương Phật tử.Sau đó nghi thức cài hoa hồng đến chư tôn đức tăng ni cùng đồng hương Phật tử do các em Gia Đình Phật Tử Điều Ngự thực hiện.Tiếp theo HT. Thích Viên Huy, Trưởng Ban tổ chức lên tuyên đọc Thông Bạch Vu Lan 2017 của HT. Thích Viên Định, Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN, trong đó có đoạn:“.. . Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin gửi lời tán thán công đức đến Chư tôn đức và Quý Phật tử đã tích cực tham gia, ủng hộ sinh hoạt Tăng Đoàn trong thời gian qua. Nhất là Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, nhờ đó, đã thực hiện được nhiều Phật sự lợi lạc cho dân tộc và đạo pháp.Đại lễ Vu Lan nhắc nhở chúng ta về tinh thần từ bi và báo hiếu. Ngoài ân Tam bảo, ân Cha mẹ, người Phật tử còn có bổn phận báo ân Chúng sanh và ân Đất nước.Trên tinh thần báo ân rộng lớn đó, chúng ta không chỉ cứu khổ cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình, mà còn phải hết lòng giải trừ khổ nạn cho mọi loài chúng sanh, cho dân tộc và góp phần bảo vệ đất nước.Hoàn cảnh Việt Nam hiện nay rất bi quan. Từ kinh tế đến giáo dục, văn hóa, xã hội…tất cả mọi mặt đều xuống cấp. Nhất là môi trường và công lý hiện đang là vấn đề đau khổ và nhức nhối của toàn dân.Việc khai thác Bau-xít ở Tây nguyên, Formosa ở Hà tĩnh, Lee & Man ở Hậu giang và gần nhất là nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình thuận…đã làm cho môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, sức khỏe và sinh hoạt của người dân khắp trên cả nước.Nhưng đau đớn nhất cho dân tộc chính là nạn độc quyền tư tưởng, độc quyền thông tin, như lời Đức Thượng Thủ, Tăng Đoàn GHPGVNTN, Trưởng Lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, đã rất quan tâm, lo lắng, trong Thông Điệp Phật Đản năm 2017, vùa qua: “ … nỗi bi thống lớn nhất, đó là dòng chảy tự do tư tưởng của giống nòi Việt tộc bị chận đứng, khiến cả dân tộc như sống trong “ao tù nước đọng” trong suốt hơn bảy mươi năm bởi nạn “độc tài chân lý”- Quốc nạn này không những phá nát tài nguyên đất nước, mà còn còn phá nát cả tâm hồn dân Việt….. .”Sau đó các MC. Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Thành cùng chư tôn giáo phẩm lên lễ đài để làm lễ Vu Lan, trong lúc nầy đồng hương Phật tử cùng đứng dậy trang nghiêm để đọc trang Kinh Vu Lan, trong lúc nầy phía trước hội trường HT. Thích Viên Huy cùng một số Phật tử đã làm lễ phóng sanh, sau nghi thức, Phật tử mở lồng, từng đàn chim tung bay trước sân chùa, nhiếu con chim đã bay đi một vòng rồi trở về trong không khí an bình của ngày Vu Lan thắng hội.Tiếp theo Đạo Từ của HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, trong lời Đạo từ HT. cũng không quên cảm ơn sự quan tâm giúp đở của Hội Đồng Thành Phố Westminster, qúy vị dân cử, qúy vị chính quyền đã quan tâm giúp đở trong suốt thời gian qua.Sau đó là lời phát biểu của qúy vị dân cử, trong dịp nầy qúy vị dâ cử cũng đã trao bằng tưởng lệ đến ban tổ chức, ghi nhận những đóng góp của Tăng Đoàn, chùa trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa trong cộng đồng đa sắc tộc.Nghi thức dâng trà chúc thọ thật cảm động do các em Gia Đình Phật Tử thực hiện, trong niềm vui an lạc, các cụ không dấu được nỗi xúc động. Trong lúc nầy qúy Thầy cùng những vị trong ban tổ chức đã đích thân đi tặng quà Vu Lan đến qúy cụ cao niên, qúy vị nhân sĩ.Sau đó là lễ cúng dường trai tăng, đồng hương Phật tử thọ trai để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ thân hữu trình diễn, trong đó có những màn múa, hợp ca do Gia Đình Phật Tử Điều Ngự và CLB Tình Nghệ Sĩ đảm trách.Sau chương trình văn nghệ là lễ tiến cúng Hương linh, thí thực cô hồn, và lễ quy y Tam Bảo.