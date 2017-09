Quận Cam: Chùa Phổ Linh Trang Nghiêm Đại Lễ Vu Lan

Trong Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phổ Linh.Garden Grove (Bình Sa)- - Chùa Phổ Linh tọa lạc tại số 11612 Dale St, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 204-8933, do Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2561-2016 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017. Tham dự buổi lễ ngoài qúy Chư Tôn Đức Ni đến từ các Chùa và Tự Viện Nam California còn có rất đông đồng hương Phật tử.Trong một ngày nóng bức tại Nam California nhưng số đồng hương tham dự đã đứng chật cả khu hội trường phía sau chánh điện.Chư tôn đức Ni tham dự ngoài Ni Trưởng Ánh Liên còn có số đông chư tôn đức Ni đến từ các chùa Nam California, một số Phật tử về từ các Tiểu Bang Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada….. . cùng quý ân nhân Phật tử đã nhiệt tâm, hỗ trợ cho chùa Phổ Linh gần ba năm qua, trong đó có nhà hàng chay Golden Flower và ban trai soạn “khéo tay hay làm” của chùa Phổ Linh, một số cơ quan truyền thông.Quan khách có ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng Thân Phụ và Thân Mẩu cũng có mặt trong buổi lễ Vu Lan năm nay.Trước khi lễ chính thức bắt đầu, một thời pháp nói về “Ý Nghĩa Thâm Sâu của ngày Lễ Vu Lan do Ni Trưởng Thượng Ánh Hạ Liên thuyết giảng. Mở đầu thời pháp, Ni Trưởng cầm một chai nhựa đựng nước uống không có nước và hỏi Phật tử, “Ai biết chai này đựng gì không?”Một Phật tử đáp, “Thưa Ni Sư, đựng nước.” Một số Phật tử khác, “Đựng không khí.”Ni trưởng cười và nói, “Chai này khi đựng đầy nước thì cầm lên nó hơi nặng. Bây giờ không có nước hay không có đựng cái gì ở trong, cầm nó nhẹ tênh. Đúng không?” Rồi Ni Sư nói, “Cái thân của mình không riêng gì Phật tử mà ngay tu sĩ hay cư sĩ nó đều giống cái chai này. Quý vị muốn nó đựng giận hờn, phiền não, sân si, ghét ghen, ích kỷ, nhỏ mọn hay muốn nó đựng thanh tịnh, vui vẻ, cười; nhẹ nhàng, giải thoát? Đựng cái gì? Nếu cái tâm của mình đang đựng giận hờn, phiền não, sân si, nhỏ mọn hãy trút ra bỏ, để đựng vui vẻ, hoan hỷ, hỷ xả, thương bỏ, nhẹ nhàng, giải thoát thì con người mình sẽ nhẹ nhàng ngay. Lúc nhỏ mình hay giận hờn, lớn lên mình học hiểu, tại sao phải giận người ta? Tại sao phải giận để mình bị lỗ? Buông bỏ hết tối ngủ ngon lành lắm.. . ”Để kết thúc bài giảng Ni Trưởng nói về ngày đại lễ Vu Lan, nói về sự tích của tôn giả Mục Kiền Liên, “Tại sao khi đi hóa duyên mang cơm về cho mẹ, mà khi mẹ bỏ miếng cơm vào miệng nó hoa thành cục lửa là tại sao? Tại vì mẹ Ngài Mục Kiền Liên còn chứa trong tâm giận hờn, ghen ghét, đố kỵ.”Sau thời pháp, Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ, Viện Chủ chùa Phổ Linh mời quý ni sư, sư cô và Phật tử cùng đứng lên bắt đầu buổi lễ bằng niệm Phật cầu gia hộ. Ni Sư Thiền Tuệ nói: “... Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 năm 2017, chùa Phổ Linh chúng con long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, PL. 2561, dương lịch 2017 để bày tỏ lòng hiếu kính của người con Phật. Giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh; chúng con xin được mạn phép thông qua chương trình đại lễ.Sau khi thông qua chương trình nghi thức khai mạc bắt đầu với lời chào mừng và cảm ơn của Ni Sư Viện Chủ Chùa Phổ Linh đến với Chư tôn đức Ni, quan khách cùng đồng hương Phật tử, Ni Sư nói: “Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con xin hướng về hai đấng sinh thành cao vời vợi để tỏ lòng tri ân. Xin tạ ơn cha mẹ đã cho con hơi thở từ mạch máu trái tim yêu thương nguồn cội. Xin tạ ơn cha mẹ đã dắt dìu con đi qua cuộc đời đầy đủ tình yêu và lối sống bởi vì, mỗi khi khổ chỉ cần nắm tay me, mỗi khi đau chỉ cần nắm tay cha là đã có tất cả...”Sau đó, danh hài kiêm diễn viên điện ảnh Lê Huỳnh được Ni Sư mời đọc “vần thơ Hoài Niệm Vu Lan” do Ni Sư Viện Chủ sáng tác. Sau đó, một số Phật tử cao niên được mời lên trước lễ đài để những người con dâng hoa cho cha mẹ, trong đó có ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng đã lên dâng hoa cho thân phụ và thân mẫu. Trong lúc nầy Ni Sư Viện Chủ cũng đã nói về ý nghĩa của việc cài hoa hồng nhân mùa lễ Vu Lan.Trong lời phát biểu, ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí cám ơn Ni Sư Viện Chủ chùa Phổ Linh, từ ngày thành lập ngôi chùa đến nay, Ni Sư đã không những giúp cho các Phật tử có nơi thờ tự, cầu nguyện mà còn giúp các Phật tử tinh tấn trên đường tu học, tìm hiểu Phật pháp, biến ngôi chùa Phổ Linh thành chỗ dựa cho những tâm hồn bất an tìm được sự an bình, thanh thản cho tâm hồn. Để ghi nhận những đóng góp giá trị trong những sinh hoạt chung của cộng đồng mà Ni Sư Viện Chủ đã thực hiện trong những năm qua, Thị Trưởng Tạ Đức Trí kính tặng đến ni Sư Bằng Tưởng Lục của Hội Đồng Thành Phố Westminster.Sau đó là lời Đạo Từ của Ni Trưởng Ánh Liên.Tiếp theo lời cảm tạ của Ni Sư Viện Chủ, sau lời cảm tạ Lễ “Cổ Phật Khất Thực” bắt đầu các Ni sư, sư cô sắp thành hàng dọc thiền hành trong khuôn viên chùa, trong lúc nầy qúy đồng hương Phật tử đứng hai bên để dâng lễ vật cúng dường. Sau đó Ban tổ chức cung thỉnh Chư tôn đức Ni quang lâm tyrai đường thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do đạo tràng Phổ Linh khoản đãi.Chương trình tiếp tục với phần trình diễn văn nghệ Vu lan do các Phật tử và các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.Được biết, Chùa Phổ Linh hằng năm vào dịp Lễ Tạ Ơn, Đạo Tràng Phổ Linh đều tổ chức buổi tiệc tạ ơn. Theo Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ cho biết: “Lễ Tạ Ơn như sưởi ấm những người con đang ngược xuôi theo dòng đời vô tận mà tâm tư mãi đong đầy nỗi nhớ về cố hương...Và chính trên mảnh đất Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng con có duyên lành gặp được chư vị Ân Sư và chư huynh đệ Tăng Ni, những pháp lữ đồng đi trên con đường giác ngộ cùng quý đồng hương Phật tử, những vị hộ pháp thân thương gần xa đã giúp chúng con có thêm nghị lực để vượt qua mọi gian lao thử thách của cuộc sống đều khó khăn và ngỡ ngàng nơi đất khách. Tất cả đã dành cho chúng con những hoa quả ngọt ngào, một trái tim hiểu biết và yêu thương để sống tốt sống hài hòa với cuộc sống. Chính vì lẽ đó mà có ngày Lễ Tạ ơn.” Chương trình và ngày giớ lễ Tạ Ơn năm nay 2017 sẽ được gởi đến qúy chư Tôn Đức cùng đồng hương Phật tử trong những ngày sắp tới.”Quý đồng hương Phật tử muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về số điện thoại: (714) 204-8933, Email: putixin1980@yahoo.com