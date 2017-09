Biểu Tình: Đá Tảng Chận Xe

VŨNG TÀU -- Xe gây ô nhiễm, phá nát đường... người dân liền lấy đá tảng chận xe...Bản tin RFA ghi nhận: Từ 8h sáng ngày 11/9, hàng chục người dân tại xã Tân Phước và Phước Hòa huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã dùng đá, thân cây để chặn các phương tiện ra vào cảng Đức Hạnh.Lý do được người dân cho biết là do họ bất mãn vì con đường vào cảng bị phá nát, gây ô nhiễm mà vẫn chưa được giải quyết.Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã thuyết phục được người dân gỡ bỏ những vật cản.Theo người dân thì họ phản ánh tình trạng đường bị phá hủy suốt từ tháng 4 năm nay. Trong khi đó, chủ cảng đã từng hứa với dân sẽ làm đường bê tông từ năm 1999, 3 năm sau khi cảng được đưa vào hoạt động. Họ nói muốn gặp ông chủ cảng để giải quyết nhưng ông này luôn né tránh.RFA ghi lời Ông Nguyễn Văn Thắm, chủ tịch UBND huyện Tân Thành nói với báo chí rằng hiện huyện này đang tìm cách giải quyết tốt nhất và xin ý kiến từ tỉnh.Báo Người Lao Động ghi nhận: Sáng 11-9, hàng chục hộ dân ấp Phước Lộc, xã Tân Phước, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã mang đá ra chắn ngang tuyến đường vào cảng thủy nội địa Đức Hạnh (xã Tân Phước, huyện Tân Thành).Từ 8 giờ sáng, người dân nơi đây đã mang đá ra chặn ngay tuyến đường độc đạo đi vào cảng, xe tải không thể vào ra khiến con đường bị ách tắc. Người dân vẫn chừa ra một lối nhỏ đủ để xe ô tô 4 chỗ và xe máy đi lại.Các tài xế xe tải do không thể đi được nên đồng loạt xuống xe, người dân lấy nước để tài xế uống, một số tài xế yêu cầu người dân để xe lưu thông nhưng các hộ dân nơi đây không đồng ý.Đây không phải là lần đầu người dân chặn xe tải đi vào khu vực cảng đá. Trước đó, nhiều lần người dân buộc phải làm vậy để ngăn cản tình trạng đường bị cày nát, khói bụi, tiếng ồn, ô nhiễm làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân 2 bên đường.Bản tin Người Lao Động ghi lời Ông Đoàn Xuân Tới (một tổ trưởng khu phố) cho biết tình trạng xe tải chạy liên tục ngày đêm khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều phiền toái, "khổ nhất là trẻ con đang ngủ thì giật mình, bệnh về hô hấp, rồi trời nắng thì nhà cửa ngập trong bụi khói, trời mưa sình lầy không thể đi lại".Mặc dù trước đó, chính quyền địa phương đã yêu cầu phía cảng đá Đức Hạnh phải làm đường nhưng theo người dân thì yêu cầu vẫn chỉ là... yêu cầu! "Khổ lắm dân chúng tôi mới phải làm vậy, cảng đá hứa nhiều lần rồi mà không thực hiện như đã hứa", một người dân bức xúc.Người dân cũng thừa nhận đây là tuyến đường trước đó chủ cảng đá Đức Hạnh đã mua, tuy nhiên dân chúng sinh sống 2 bên đường cũng hàng chục năm nên việc xe tải của các doanh nghiệp chạy liên tục đã biến con đường đầy ổ voi, ổ gà, nham nhở bụi khói. Phía cảng đá Đức Hạnh và những doanh nghiệp sử dụng con đường trên nên có trách nhiệm làm lại đường. Người dân đã gọi điện cho ông Đức Hạnh, chủ cảng đá nhưng không liên lạc được.Bản tin NLĐ cho biết rằng ngoài cảng đá Đức Hạnh thì bên trong con đường này còn có 3 doanh nghiệp khác cũng thuê lại. Chị Nguyễn Thị Minh Lộc, chủ công ty TNHH Lộc Vàng (doanh nghiệp thuê trong cảng đá Đức Hạnh) cho biết việc người dân chặn xe đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phía doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ làm đường nếu phía cảng Đức Hạnh đứng ra kêu gọi.Khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Bùi Chí Lãm, Chủ tịch UBND xã Tân Phước đã xuống để gặp người dân, ông Lãm thông báo chiều nay (11-9) huyện sẽ làm việc với chủ cảng Đức Hạnh và người dân sẽ cử đại diện lên để làm việc. Đến 11 giờ 30 phút, người dân đã mở đường để tài xế lái xe đi lại.