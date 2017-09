Thông Tin Thẩm Mỹ: Sinh Tố B Và Chứng Rụng Tóc

VB Ngọc AnhThiamine hay sinh tố B1, là chất dinh dưỡng thiết yếu giúp cơ thể biến thức ăn thành năng lượng.Hầu hết mọi người đều có đủ chất thiamine từ thức ăn. Tuy nhiên, vài loại thuốc kiêng cử có thể làm cho cơ thể thiếu sinh tố B1, cần uống thêm viên sinh tố B1 để có đầy đủ thiamine.Thiamine (sinh tố B1) có trong những thực phẩm như thịt heo, thịt gà, các loại hột, đậu, ngủ cốc, gạo, bánh mì .Vitamin B được coi như một chất dùng để thêm vào, cần được xem xét trong việc điều trị rụng tóc đặc biệt là khi chứng rụng tóc là do thiếu vitamin. Đối với người hói đang hút thuốc hoặc uống nhiều rượu, điều này có thể là nguyên nhân gây ra rụng tóc.Tuy nhiên, những người đang có mái tóc mỏng nên hỏi ý kiến bác sĩ để biết có bị thiếu vitamin B hay không và cho thuốc chính xác.Xét số lượng các quá trình sinh hóa phụ thuộc vào vitamin B, rõ ràng là Vitamin B có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc và ngừng chứng rụng tóc. Chúng đặc biệt nuôi dưỡng tế bào của nang lông.Một số vitamin B có thể giúp chữa trị rụng tóc bao gồm Vitamin B3, B5, B6 và B12. Tương tự, chứng rụng tóc có thể ngưng lại nếu được bổ sung đầy đủ Vitamin B1, B2, B3 và B5.Trong việc điều trị rụng tóc, các vitamin B cung cấp kết quả tuyệt vời khi chúng được kết hợp với kẽm. Cùng nhau, kẽm và vitamin B có thể hạn chế việc sản xuất dihydrotestosterone (DHT).DHT được tổng hợp từ testosterone và coi là nguyên nhân chính gây ra chứng rụng tóc androgen. Nó gây ra sự suy giảm nhanh chóng của các tế bào nang lông cả về số lượng và hoạt động. Do đó, cần có thêm vitamin B để chữa chứng rụng tóc do DHT.Tất cả các mô của cơ thể đều cần thiamine để hoạt động bình thường, thật may, hầu hết mọi người đều có đủ thiamine từ thức ăn. Một số điều kiện sức khoẻ và sự ăn uống có thể gây ra thiếu hụt thiamine của cơ thể.Trong những trường hợp này, uống thêm sinh tố viên có thể là cần thiết. Nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng bất cứ chất thiamine nào, đó là chuyện cần để đảm bảo rằng bạn có sự cân bằng vitamin B trong cơ thể.VB Ngọc Anh