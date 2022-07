TIỄN BIỆT BẬC THẦY GIÁO THỌ KHẢ KÍNH

(Thành kính Tưởng niệm Giác linh Hòa thượng thượng Như hạ Minh)

(1954-2022)

Kính bạch Giác linh Thầy,

Con nhớ vào năm 2005, từ Ấn Độ, con đến tu học và lập nghiệp tại Hoa Kỳ. Vâng lời dạy của Cố Hòa thượng Mãn Giác, Hòa thượng Như Minh đã thay Ôn đứng ra lo các giấy tờ định cư của con và đưa con về Chùa Phước Hậu (Wisconsin) làm trụ trì. Năm 2010, con xin phép Hòa thượng cho con rời Wisconsin, khăn gói hành lý về xứ ấm California để đi học và lập chùa Hương Sen. Rồi từ chùa cũ sang chùa mới Hương Sen hiện nay, Hòa thượng cũng đóng vai trò như một vị thầy tinh thần của Hương Sen, đã từ bi đến tham dự và ban đạo từ trong các buổi lễ, tiệc chay gây quỹ và khóa tu của Chùa Hương Sen.

Hòa thượng là vị giáo sư dạy Phạn ngữ tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam và là thủ thư Thư Viện Phật Học Vạn Hạnh. Ngài là bậc thầy giáo thọ đáng kính, mang nhiều hoài bão lớn cho Phật sự chung. Hòa thượng có nhiều dự án mang tầm vóc quốc tế (như thành lập Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ-Việt, Vietnam America Fellowship Buddhist Sangha); được mời viết thông điệp chúc mừng Hội nghị Phật Giáo (the Organization of the first Buddhist Conference) ở Nhà Trắng (White House, Washington DC); liên kết thân hữu với nhiều tôn giáo bạn ở nhiều nước như tham dự hội nghị Đài loan, Nhật Bản, Đại Hàn; thân tình tham dự lễ của các chùa địa phương (miền nam Cali với nhiều Giáo hội); thành lập Thiền viện Thích Thiên Ân (Atlanta, Georgia), đúc Đại Hồng Chung Hòa Bình Thế giới (nặng 5,500 pounds) với sự chứng minh và chúc nguyện của cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tổ chức Lễ thỉnh Đại Hồng Chung Hòa Bình Thế Giới vào Giao thừa và ngày đầu năm mới 2021 và 2022 để cầu nguyện hòa bình thế giới tại Thiền Viện Thích Thiên Ân.

Hòa thượng lập Website www.chuaphatgiaovietnam.com, thành lập Thư Viện Huyền Không (bút hiệu của Ôn Hội Chủ Thích Mãn Giác) tại Chùa Việt Nam (Los Angeles), làm tổng biên tập Tập san Nghiên cứu Phật học (đến số 49), tổ chức chương trình Vi diệu Pháp Media giảng pháp online các kinh Đại Thừa, tổ chức triển lãm 45 năm Báo chí Phật giáo Việt nam (tại Hoa kỳ và Hải ngoại), triễn lãm hình ảnh những ngôi chùa Việt nam sau 45 năm Phật giáo Việt nam có mặt tại Hoa kỳ và triễn lãm 80 bức tranh thủy mạc đậm chất thiền, vv...

Những Phật sự và cống hiến của Hòa thượng thật vô cùng quý giá, vô cùng ý nghĩa, đã thật sự mang giá trị lâu dài cho lịch sử Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại này. Hòa thượng là bậc cao tăng đạo hạnh, bậc trí thức lãnh đạo Phật giáo có tầm nhìn xa.

Hòa thượng tận tụy hết lòng lo Phật sự chung, cho đến một ngày, thân vô thường suy sụp, ốm xuống hơn 20 pounds, chỉ còn da bọc xương. Mỗi tuần Hòa thượng phải đi bịnh viện lọc máu. Về chùa ăn được chút cháo, vừa khỏe lại là dấn thân không mệt mõi vào các Phật sự của Chùa Việt Nam, TV Thiên Ân và nhiều nơi khác.

Vào ngày 29 tháng 05 năm 2022, Hòa thượng Như Minh cùng Thượng Tọa Thiện Phước (Chùa Việt Nam) đến tham dự Lễ Phật Đản của chùa Hương Sen (quận Riverside, California). Hòa thượng dạy con chuẩn bị dịch nhanh tiểu sử của ngài ra tiếng Anh (ngày 7 tháng 6 con dịch xong và gởi email cho Hòa thượng) và con cũng đảnh lễ xin Hòa thượng viết giùm một bài giới thiệu cho 2 cuốn sách “Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm” và “Tinh Hoa Kinh Hoa Nghiêm” do con biên soạn theo sự hướng dẫn của Hòa thượng (ngày 18 tháng 06, Hòa thượng điện thoại và cho hay, ngài yếu rồi, nhưng nhờ ăn được nửa chén cháo, nên đánh máy được để viết cho con. Hòa thượng nói viết ngắn 2 trang thôi, để dành chỗ cho Thượng Tọa Viên Trí viết nữa. Con rất mừng muốn khóc và đã email gởi bài giới thiệu của Hòa Thượng đến Thượng Tọa Thích Viên Trí - Học viện PGVN, liền trong ngày đó, để xin thêm 1 bài giới thiệu của Thượng tọa Viên Trí).

Có thể đây là bài viết cuối cùng của Hòa thượng, bởi lẽ sau đó ngài nhập viện UCLA Santa Monica Medical Center cho đến ngày ngài từ giả cõi ta bà, thâu thần thị tịch vào cõi vô dư Niết bàn.

Nguyên Giác (ký giả Việt Báo) nói rằng: trong bịnh viện, Hòa thượng đã viết giấy ghi rằng: “Tâm tôi đã tĩnh lặng, nhất tâm thiền định từ nay về sau.”

Ôi tâm tư của bậc thầy lớn! Nằm trên giường bịnh vào lúc cận tử nghiệp, Thầy luôn lo nghĩ về đại sự chung cuộc của Phật giáo.

Nhất tâm đảnh lễ kính nguyện Giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật Quốc, thương Phật giáo Việt Nam mà hoàn lai ta-bà, hóa độ chúng sanh.

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế tông tứ thập tứ thế Việt nam tự Los Angeles Trú trì, Thiền viện Thích Thiên Ân Atlanta Viện trưởng húy thượng Nguyên hạ Không tự Như Minh hiệu Đại Phương Hòa Thượng (tam bái).

Chùa Hương Sen, 2 giờ khuya ngày 22 tháng 07 năm 2022

Chúng con thành tâm bái bạch,

Hậu học Tỳ Kheo Ni TN Giới Hương

CÁC HÌNH ẢNH LƯU NIỆM

Hội Nghị Giáo hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt

Ngày 14-15 tháng 12 năm 2022

Hội Nghị Giáo hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt

Ngày 14-15 tháng 12 năm 2022

Khai mạc thư viện Huyền Không (ngày 10/03/2021)

Khai mạc thư viện Huyền Không (ngày 10/03/2021)

Lễ Phật đản chùa Việt Nam (ngày 08/05/2022)

Lễ Phật đản chùa Việt Nam (ngày 08/05/2022)

Lễ Phật đản tại chùa Hương Sen (ngày 29/05/2022)

Thỉnh sư tại chùa Hương Sen (ngày 29/05/2022)

Sái tịnh Thư Viện Hương Sen (ngày 29/05/2022)

Tụng kinh Khánh đản chùa Hương Sen (ngày 29/05/2022)

Cổ Phật Khất thực chùa Hương Sen (ngày 29/05/2022)

Lễ Giao thừa và Năm mới tại Thiền viện Thiên Ân (01/01/2022)

Gióng chuông hòa bình tại Thiền viện Thiên Ân (01/01/2022)

HT Như Minh đọc diễn văn tại Thiền viện Thiên Ân (01/01/2022)

Lễ Giao thừa và Năm mới tại Thiền viện Thiên Ân (01/01/2022)

CÁC BÀI VIẾT

1. LỜI GIỚI THIỆU

Của HÒA THƯƠNG NHƯ MINH

Trân trọng giới thiệu hai tập sách Nghiên cứu về Kinh Hoa Nghiêm của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương:

Quyển 1: PHÁP NGỮ KINH HOA NGHIÊM: nột dung là những câu Pháp ngữ của Kinh, văn trường hàng dài từng phẩm được trích thành nhiều đoạn ngắn để dể hiểu ý kinh Hoa Nghiêm.

Quyển 2: TINH HOA KINH HOA NGHIÊM: 1. Chánh văn tóm gọn; 2. Trình bày ngắn gọn nội dung ở cuối mỗi phẩm

Hai tập sách này có mặt là thành quả nghiên cứu trong chương trình hoằng Pháp có danh xưng Vi Diệu Pháp Media của Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt – Vietnam America Buddhist Felllowship Sangha mà Ni Sư là vị đảm trách thuyết giảng trên băng tần TV và Netword hàng tuần suốt hai năm qua.

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương là đệ tử của một Bậc thạc đức danh Ni Phật Gíao Việt Nam, trưởng lão Ni Hải Triều Âm. Ni sư tốt nghiệp tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam, du học tại Đại Học New Delhi Ấn độ, nhận học vị Tiến Sĩ Phật Học. Sau đó, được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác bảo lãnh đến Hoa kỳ Hoằng Pháp. Hiện khai sáng và trú trì chùa Hương sen miền Nam California và giảng dạy tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TPHCM.

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương đã nghiên cứu, trước tác, dịch thuật và đã xuất bản 53 tác phẩm Phật Học. Và trong năm 2022 đã hoàn tất để in 2 tập viết về Kinh Hoa Nghiên này.

Theo Đại sư Trí Khải (538-597) và truyền thuyết đại thừa Phật giáo thì, sau khi Đức Phật Sau khi Chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thành đạo Đức Phật Thích Ca liền nhập đại định Hải ấn tam muội để thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày để hóa độ hàng thượng thừa Bồ tát.

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (大方廣佛華嚴經, Mahāvaipulya Buddhāvataṃsaka Sūtra (Avatamsaka) hay Kinh Hoa Nghiêm – tràng hoa trang nghiêm cõi Phật là bộ kinh Đại Thừa được Đức Phật thuyết giảng trong 9 Pháp Hội và 7 địa điểm khác nhau:

1) Hội thứ nhất: Đức Phật tuyên thuyết tại Bồ Đề Đạo Tràng, do Bồ tát Phổ Hiền là chủ hội về Y Báo và Chính Báo của Như Lai.

2) Hội thứ hai: Đức Phật tuyên thuyết tại Điện Phổ Quang, do Bồ tát Văn Thù là chủ hội, Đức Phật giảng về pháp môn Thập Tín.

3) Hội thứ ba: Gồm 6 phẩm diễn ra tại cung trời Đao Lợi, do Bồ tát Pháp Tuệ là hội chủ giảng về Thập Trụ.

4) Hội thứ tư: Tại cung trời Dạ Ma, do Bồ tát Công Đức Lâm là hội chủ giảng về Thập Hành.

5) Hội thứ năm: Tại cung trời Đâu Suất, do Bồ tát Kim Cương Tràng là hội chủ giảng về Thập Hồi Hướng.

6) Hội thứ sáu: Tại cung trời Tha Hóa, do Bồ tát Kim Cương Tạng là chủ hội giảng về Thập Địa.

7) Hội thứ bảy: Tại điện Phổ Quang Minh, do Đức Như Lai là chủ Hội giảng về pháp môn Đẳng Giác Diệu Giác.

8) Hội thứ tám: Tái diễn tại điện tại Phổ Quang Minh, do Bồ tát Phổ Hiền là chủ hội giảng về 2.000 Hạnh Môn.

9) Hội thứ chín tại rừng Thệ Đa, do Như Lai và Thiện hữu đều là chủ hội giảng về Quả Pháp giới, là phẩm Nhập Pháp Giới và phẩm 40 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện.

Hoa Nghiêm – chữ Phạn là Gaṇḍavyūha – tương đương với bộ 40 quyển của Pháp sư Bát-nhã nên cũng được gọi là Tứ thập Hoa Nghiêm, thường được xem là toàn bộ Hoa Nghiêm kinh (Avataṃsaka) bởi vì bộ kinh Đại thừa mang biệt danh Gaṇḍavyūha được xem như là 9 bộ kinh cốt yếu ở Nepal. Tại Trung Quốc và Tây Tạng, phẩm Gaṇḍavyūha được gọi là phẩm "Nhập Pháp giới" (入法界, Dharmadhātupraveṣa) gồm 100.000 slokas

Hai bộ kinh Hoa Nghiêm tiếng Việt hiện nay được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và trưởng lão Hòa Thượng Thịch Minh Định dịch từ bản của Tam tạng Pháp sư Thật Xoa Nan Đà và Phẩm 40 của Tam tạng Bát Nhã thời Đường.

Trân trọng, kính giới thiệu đến chư vị đọc giả.

Chùa Việt Nam – Los Angeles, ngày 18 tháng 06 năm 2022

HT Thích Như Minh

2. PHÁP ÂM

TĂNG GIÀ PHẬT GIÁO LIÊN HỮU VIỆT MỸ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa Quí Phật Tử

Kính Thưa Quí Đồng Hương

- Hoằng pháp là Sứ mệnh của Tăng Già

- Tiếp nối con đường hoằng pháp của Phật giáo Việt nam tại Hoa kỳ của những Đại Sư TL Thích Thiên Ân, TL Thích Mãn Giác, TL Thích Nhất Hạnh và Chư Tôn Đức Tăng Ni.

- Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ sẽ thực hiện chương trình hoằng Pháp bằng phương tiện truyền thông hiện đại với tâm nguyện truyền tải những lời dạy về từ bi và trí tuệ của Đức Phật đến với Phật tử khắp nơi để ước nguyện Phật pháp vĩnh trụ, thế giới Hòa bình, mọi người trong cuộc đời an vui hạnh phúc. Đó cũng là lý do có được một chương trình hy hữu này khới đầu từ hôm nay trên tần số của đài TV Asian Word Media và trên các trang mạng internet khác.

- Hôm nay ngày 10 tháng 03 năm 2021 tại chùa Việt Nam Thành phố Los Angeles tiểu bang California Mỹ quốc chương trình Hoằng Pháp của Tăng già Liên Hữu Việt Mỹ chính thức ra mắt với Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quí Đồng Hương Phật tử ở Hoa Kỳ và Hải Ngoại. Ni sư Thích Nữ Giới Hương sẽ tôn kính đọc lại và thuyết giảng Bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Avatamsaka do Pháp Sư Bát Nhã dịch từ Phạn ngữ ra Hán ngữ được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh chữ Hán Ra tiếng Việt. Đây là một trong những Bộ kinh lớn của Phật giáo Đại Thừa nội dung bao gồm tất cả giáo lý trong Phật giáo trình bày tinh túy triết học Phật giáo, toàn thể vũ trụ trùng trùng duyên khởi và đề cao lý tưởng Bồ tát của người Phật tử để hoàn thiện nhân cách con người qua hình ảnh của Thiện tài đồng tử đã có ảnh hưởng đến tri thức và văn hóa của những nước tin theo Đạo Phật từ ngàn xưa.

- Ni sư Thích Nữ giới Hương Trú trì chùa Hương Sen thành phố Peris miền nam California là đệ tử của một vị danh Ni việt nam – Sư trưởng Thích Nữ Hải Triều Âm. Ni sư đã tốt nghiệp khóa 2 Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Sài gòn năm 1993, du học tại Ấn độ và tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học New Delhi năm 2003 sau đó sang Hoa kỳ hoằng pháp năm 2005. Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã từng trú trì chùa Phước tại tiểu bang Wisconsin năm 2006 theo sự bổ nhiệm của TLHT Thích Mãn Giác Hội chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Rồi đến năm 2010 về quận Riverside sáng lập chùa Hương Sen. Ni sư Thích Nữ Giới Hương là Giảng sư Học Viện Phật Giáo Việt Nam và tác giả nhiều sách Phật học có giá trị đã được ấn hành.

- Nhân dịp này, cho phép chúng tôi thay mặt Tăng già Phật giáo Liên Hữu Việt Mỹ, Chùa Việt nam Los Angeles, Thiền Viện Thích Thiên Ân tại Atlanta, xin bày tỏ sự cảm ơn đến Nữ sĩ Hồng Sâm Giám đốc đài TV Asian World Media, Ký giả biên tập Thảo Nguyễn và kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng hương Phật tử đã hết lòng ủng hộ chương trình hoằng Pháp này.

Chùa Việt Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Trân trọng.

Thích Như Minh

3.PHÁP ÂM

TĂNG GIÀ PHẬT GIÁO LIÊN HỮU VIỆT MỸ

Vi Diệu Pháp

Vi Diệu Pháp - Los Angeles: Lúc 11 giờ sáng, Thứ tư ngày 10 tháng 03, năm 2021 tại Chánh điện Chùa Việt Nam, Thành phố Los Angeles, tiểu bang California Mỹ quốc, Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Tăng già Liên Hữu Việt Mỹ đã diễn ra buổi lễ chính thức chương trình hoằng pháp có danh xưng là VI DIỆU PHÁP MEDIA.

Hòa thượng Thích Như Minh đã tuyên bố như sau: Hoằng pháp là Sứ mệnh của Tăng Già. Tiếp nối con đường hoằng pháp của Phật giáo Việt nam tại Hoa kỳ của những Đại Sư Trưởng Lão Thích Thiên Ân, Trưởng Lão Thích Mãn Giác, Trưởng Lão Thích Nhất Hạnh và Chư Tôn Đức Tăng Ni trưởng lão.

Chư Tôn Đức Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ có sứ mệnh hoằng Pháp được sự hỗ trợ bằng những phương tiện truyền thông hiện đại, mục tiêu là để truyền tải những lời dạy về từ bi và trí tuệ của Đức Phật đến với Phật tử khắp nơi và nguyện cho Phật pháp vĩnh trụ, thế giới Hòa bình, mọi người trong cuộc đời an vui hạnh phúc.

Hôm nay là buổi ghi hình lần đầu trên tần số của đài TV Asian Word Media và trên các website, face book, youtube... Trong buổi lễ này, Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã tôn kính đọc lại và thuyết giảng Bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Avatamsaka do Pháp Sư Bát Nhã dịch từ Phạn ngữ ra Hán ngữ được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh ra tiếng Việt. Đây là một trong những Bộ kinh lớn của Phật giáo Đại Thừa nội dung bao gồm tất cả giáo lý trong Phật giáo trình bày tinh túy triết học Phật giáo, toàn thể vũ trụ trùng trùng duyên khởi và đề cao lý tưởng Bồ tát của người Phật tử để hoàn thiện nhân cách con người qua hình ảnh của Thiện tài đồng tử đã có ảnh hưởng đến tri thức và văn hóa của những nước tin theo Đạo Phật từ ngàn xưa.

Ni sư Thích Nữ giới Hương Trú trì chùa Hương Sen thành phố Peris (quận Riverside) miền nam California, là đệ tử của một vị danh Ni việt nam – Sư trưởng Thích Nữ Hải Triều Âm. Ni sư đã tốt nghiệp khóa 2 Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Sài gòn năm 1993, du học tại Ấn độ và tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học New Delhi năm 2003, sau đó sang Hoa kỳ hoằng pháp năm 2005. Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã từng trụ trì chùa Phước Hậu tại tiểu bang Wisconsin năm 2006 theo sự bổ nhiệm của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Rồi đến năm 2010, Ni sư chuyển về California, quận Riverside, sáng lập chùa Hương Sen. Ni sư Thích Nữ Giới Hương là Giảng sư Học Viện Phật Giáo Việt Nam và tác giả nhiều sách Phật học có giá trị đã được ấn hành (Web: www.huongsentemple.com).

Hòa Thượng Thích Như Minh đang đọc diễn văn

Nhân dịp này, thay mặt Tăng già Phật giáo Liên Hữu Việt Mỹ, Chùa Việt Nam Los Angeles và Thiền Viện Thích Thiên Ân tại Atlanta, Hòa thượng xin bày tỏ sự cảm ơn đến Nữ sĩ Hồng Sâm Giám đốc đài TV Asian World Media, Ký giả biên tập Thảo Nguyễn và kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng hương Phật tử đã hết lòng ủng hộ chương trình hoằng Pháp này.

Ni sư Giới Hương cung kính đảnh lễ Tăng già Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ, trùng đọc và thuyết giảng Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Ni sư cũng trình thưa chư tôn thiền đức và các thiện tri thức chỉ dạy thêm những sự sai sót. Ni Su đảnh lễ kính tri ân Tăng Già đã tin tưởng và giao phó trọng trách này và Ni sư hứa sẽ dùng hết khả năng để hoàn thành Phật sự giao phó.

Thích Nữ Giới Hương cung kính đọc và chia sẻ ý nghĩa

Kinh Hoa Nghiêm tại Chùa Việt Nam ngày 10 tháng 03 năm 2021

Trong phần Tổng quan, Ni Sư Thích Nữ Giới Hương đã giới thiệu khái quát về Bộ kinh Hoa Nghiêm như sau: "Đức Phật Thích Ca từng dạy tự tánh Phật thanh tịnh vốn tự đầy đủ nơi mỗi người, tự tánh có thể sinh muôn pháp, vạn sự, nhưng tất cả chúng ta nhiều kiếp bị quên đi mà đi nhận những giả tạm của thân, cảnh này làm mình, nên bị điên đảo. Nghe kinh, học kinh và hành trì theo để trở về với tánh Phật của mình, sẽ giúp chúng ta có chánh kiến trở lại với tánh thường lạc, thường ngã, thường chân và thường tịnh của mình như trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy:

“Dầu cho các loại hữu tình nào, này Cundì, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương V - Năm Pháp)

Chúng ta nên nghe pháp và tu tập từ bây giờ. Đừng đợi lúc già yếu, đau đớn mới chịu nhớ tới Phật, học Phật thì e rằng không còn kịp nữa vì cơ thể già yếu, tinh thần hoảng loạn. Vì vậy, Phật tử nên hiểu và cố gắng nghe pháp, tu tập ngay khi còn trẻ, còn khỏe mạnh để thay đổi cách sống, cách suy nghĩ thì về sau mới không bị đau khổ bức bách và được hạnh phúc lâu dài….

Đức Phật đã dạy: Ai thành kính phát tâm nghe kinh Phật, thì phải biết rằng người đó nhiều đời gieo thiện duyên bồ đề, đã từng làm sứ giả của Phật và đã từng ở trong ngôi nhà chánh pháp và người đó chắc chắn sẽ gặt hái được năm lợi ích:

1. Nghe được điều chưa từng nghe.

2. Bổ sung củng cố thêm cho những điều đã nghe.

3. Chấm dứt hoang mang, nghi hoặc, ngờ vực.

4. Hỗ trợ cho chánh kiến.

5. Có được niềm vui trong chánh pháp để đạt tới hạnh phúc và giải thoát.

Buổi lễ kết thúc vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm đó trong tinh thần hoan hỉ tràn đầy pháp lạc.

4. LỄ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI

TẠI THIỀN VIỆN THÍCH THIÊN ÂN,

ATLANTA, GEORGIA, HOA KỲ

(Thích Nữ Giới Hương)

Chiều thứ bảy lúc 3 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt đã cử hành Lễ cầu nguyện hòa bình thế giới, lễ tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời do nhiễm coronasvirus tại Hoa kỳ và khắp nơi trên thế giới và cầu nguyện đại dịch covid-19 sớm tiêu trừ. Trước đó vào khuya ngày đầu năm mới 2022 chư Tăng Ni cũng đã cử hành lễ đón mừng giao thừa khai Chung Đại Hồng Hòa Bình Thế Giới mà đã được Thiền Sư Nhất Hạnh chứng minh chú nguyện.

Trong một buổi chiều tại thành phố Atlanta xinh đẹp dưới bầu trời trong xanh ráo tạnh, cảnh vật như được rửa sạch tươi mới sau cơn mưa suốt buổi sáng cùng ngày và nhiều ngày trước đó. Có sự hiện diện chứng minh của chư tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt ở vùng Atlanta và từ các tiểu bang cùng nhiều Phật tử tham dự lễ cầu nguyện Hòa bình thế giới lần thứ hai tại Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.

Buổi lễ trang nghiêm diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Hạnh Đạt (Viện chủ Tu viện Kim Cang, Atlanta) và Hòa thượng Thích Trí Viên (Viện chủ Phật Học Viện Nalanda, Colorado), sự tuyên đọc thông điệp Hòa bình của Hội Đồng Tăng Già GHPHLHMV của Hòa thượng Thích Như Minh (Viện chủ Chùa Việt Nam, Los Angeles), lời khai chung cầu nguyện và lời chào mừng của Thượng tọa Thích Pháp Trí (Trụ trì Chùa Linh Quang, Nebraskas) và Thượng tọa Thích Tâm Hiền (Viện chủ Tu viện Trúc Lâm, Atlanta), MC Thượng tọa Thích Giới Minh (Viện chủ Chùa Phước Minh, Louisiana), đọc lời tưởng niệm Ni sư Thích Nữ Giới Hương (Viện chủ Chùa Hương Sen, California) và thiết lễ nghi của Ni Sư Thích Nữ Thông Nghị (Giám sự Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta).

Photo: Lễ dâng nến tưởng niệm

Đúng 3 giờ chiều, đoàn cung thỉnh Chư tôn đức tiến về lễ đường nơi có Chung Đại Hồng Hòa Bình Thế Giới. Trong khói hương trầm lan tỏa, chư vị Hòa thượng giáo phẩm niêm hương và đại chúng lễ Phật. Trong sự chánh niệm nhất tâm, chư tôn đức Tăng Ni dâng lên Tam bảo lời cầu nguyện năm mới 2022 để thế giới được hòa bình, mọi người được hạnh phúc, an vui, thịnh vượng. Tưởng niệm những người đã qua đời trong dịch bệnh hai năm qua khắp nơi trên thế giới và cầu nguyện cho chúng ta vượt qua những thiên tai họa dịch. Sau đó là lễ chào cờ và phút nhập từ bi quán.

Chung Đại Hồng đã ngân vang lên theo lời kệ trầm hùng thức tĩnh kẻ mê tiến về nẻo giác và tiếng pháo chào mừng năm mới, đẩy lùi một năm qua với nhiều chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh khắp nơi trên thế giới.

Như trong nội dung Thông điệp Hòa Bình của Hội Đồng Tăng già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt được HT Thích Như Minh tuyên đọc như sau:

Photo: Hòa Thượng T Như Minh tuyên đọc thông điệp

“Đạo Phật được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khai sáng tại Ấn độ cách nay hai thiên niên rưởi là tôn giáo từ bi và trí tuệ. Đạo Phật được mệnh danh là Đạo của sự giải thoát và hòa bình. Lịch sử truyền bá Phật giáo từ Ấn độ đến các nước ở Đông nam á, Trung á, Viễn đông và ngày nay khắp nơi trên thế giới trên con đường từ bi, khoan dung, hòa bình đã lúc được nhân dân ở những nơi đó chào đón và tin theo.

Giáo Pháp từ bi và trí tuệ của Đức Phật là con đường hạnh phúc cho những ai thực hành. Giáo lý trọng tâm của Phật giáo được Đức Phật thuyết giảng cho năm vị khất sĩ đầu tiên của Tăng đoàn là bài kinh Chuyển Pháp luân tại Lộc uyển thành Ba la nại. Nội dung bài kinh này Đức Phật giảng về tinh túy của giáo lý Bốn chân lý cao thượng: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Người Phật thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa những đau khổ do vô minh tham dục, sân hận và si mê được an vui hạnh phúc có tâm từ bi và trí tuệ. Đức Phật dạy rằng tâm an bình thì thế giới hòa bình.

Lời Phật dạy là để chuyển hóa tâm tham, sân, si trở thành tâm vô tham, vô sân, vô si. Chính vì vậy, mỗi người có thể cùng góp phần xây dựng hòa bình cho thế giới.

Ngày nay, toàn thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh về biên cương lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo. Người Phật tử quán chiếu những hiện tượng đang diễn ra khắp nơi trên thế giới hằng ngày hằng giờ bằng con mắt thiền quán chánh tri kiến. Bằng cách sống theo giáo lý từ bi với mong ước góp phần đẩy lùi nguy cơ chiến tranh do lòng tham lam, sân hận và ảo vọng con người gây ra.

Cuộc sống sẽ an tịnh và hạnh phúc nếu cuộc sống được bảo vệ bằng giới luật. Người Phật tử giữ gìn năm giới bởi vì trong cuộc sống con người dễ bị dục vọng cám dỗ nếu không được bảo vệ bằng giới. Năm giới của Phật chế cho người Phật tử nguyên tắc sống an lạc. Luật lệ của thế tục cũng không nằm ngoài năm giới này: Đó là Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối vả không uống rượu.

Thông điệp Hòa bình mà Đức Phật dạy trong nhiều kinh là ánh sáng Từ bi và Trí tuệ sẽ đẩy lùi bóng tối vô minh đem lại sự tĩnh thức cho loài người và hòa bình cho thế gian.”

Photo: Giao thừa năm 2022

Pháp từ bằng tiếng Anh của Hòa thượng Thích Trí Viên nhắn nhủ mọi người nên chú trọng tạo nghiệp thiện và tránh xa nghiệp bất thiện. Hạnh phúc hòa bình chỉ có khi tâm chúng ta dẫn đầu các pháp thiện như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy:

Tâm dẫn đầu các pháp

Tâm làm chủ tâm tạo

Nếu nói hay hành động

Với tâm tư ô nhiễm

Khổ não sẽ theo ta

Như xe theo vật kéo.

(Kệ số 1)

Tâm dẫn đầu các pháp

Tâm làm chủ tâm tạo

Nếu nói hay hành động

Với tâm tư thanh tịnh

Hạnh phúc sẽ theo ta

Như bóng không rời hình.

(Kệ số 2)

Photo: Thiền Viện Thích Thiên Ân

Tiếp theo chương trình, Ni sư Thích Nữ Giới Hương đọc lời tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời vì bịnh dịch Corona Virus (Sư cô Viên Hoa đọc tiếng Anh):

“Để mừng đầu năm mới và cùng nhau thắp nến tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời vì dịch Corona Covid 19.

Cho đến hôm nay, Tổ chức y tế trên thế giới ngày 29 tháng 12 năm 2021 đã ghi nhận số người qua đời do dịch bịnh Covid trên thế giới là hơn năm triệu 42 ngàn (5.042.000)1 và hơn 285 triệu (185.925.368) người nhiễm. Riêng Hoa Kỳ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận có 54 triệu ca nhiễm và hơn 822 ngàn (822,722) người chết. Đây là một tổn thất nhân mạng rất to lớn do COVID-19.

Nhìn lại một năm 2021 qua, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống với dịch covid 19. Dịch bệnh làm cuộc sống bị xáo trộn, mang đến cho chúng ta nhiều mất mát đau thương, làm cho hàng trăm ngàn trẻ em trong phút chốc mồ côi cha mẹ, rất nhiều người già trở thành neo đơn, và những người có người thân mất vì Covid 19 phải sống trong nổi đau day dứt trong lòng, vì mình không thể gặp người thân trong giờ phút lâm chung và cũng không được tổ chức tang lễ được vì những hạn chế phòng dịch covid 19.

Virus Corona đến như một cảnh tỉnh tử thần vô thường đang đến trước mắt để chúng ta tinh tiến tu tập nhiều hơn như lời dạy của Đức Thế Tôn:

“Này các Tỳ-kheo! Thường nên hết lòng chuyên cần cầu học đạo giải thoát. Hãy tinh tấn, chớ có buông lung. Hết thảy các pháp động và bất động ở thế gian đều là tướng vô thường, thay đổi, chẳng an ổn...” và chúng ta hãy mở rộng tình thương đến những nạn nhân và thân quyến của nạn nhân như Kinh Từ Bi đã dạy:

Hãy mở rộng tình thương,

Hy sinh như từ mẫu,

Suốt đời lo che chở,

Đứa con một của mình,

Hãy phát tâm vô lượng,

Đến tất cả sinh linh.

Từ Bi gieo cùng khắp,

Cả thế gian khổ ải,

Trên dưới và quanh mình…

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu năm mới này, xin đại chúng hãy vận dụng lòng từ bi nhất tâm cầu nguyện. Phút mặc niệm tưởng nhớ bắt đầu...

Tiếng chuông chùa đã gióng lên và lễ thắp nến mặc niệm đã thắp tại thành phố Atlanta để tưởng nhớ năm triệu bốn mươi hai ngàn người bao gồm hơn 822 ngàn công dân Mỹ đã mất vì dịch Covid 19.

Trong ngày đầu năm 2022, đại chúng nhất tâm cầu nguyện cho những người đã từ trần sớm sanh về thế giới an lành trong sáng vĩnh hằng; kính đồng cảm chia buồn cho những thân quyến của các nạn nhân và kính cầu nguyện cho dịch bịnh sớm chấm dứt cho nhân loại tiếp đón những điều tốt lành trong năm mới.

Cầu nguyện cho thiên tai dịch bịnh chóng vượt qua để mọi người trên thế giới trở lại cuộc sống an vui hạnh phút. Cầu nguyện cho thế giới hòa hình, không còn chiến tranh, thiên tai, họa dịch.”

Photo: Ni sư TN Giới Hương đọc văn tưởng niệm

Với đèn thắp sáng trong đóa sen trên tay, chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử từng bước chân thiền hành trong tĩnh lặng giữa đồi thông cao lặng gió, hai tay trân trọng dâng ngọn nến hoa sen lung linh lên Đức Phật Thích Ca ngự trên Phật Đài như tấm lòng tưởng niệm và cầu nguyện các nạn nhân quá vãng sớm sanh về cảnh giới an lành.

Chương trình Khai chuông Hòa Bình và tưởng niệm nạn nhân qua đời vì Corona Covid đã hoàn mãn trang nghiêm với sự hướng dẫn tài tình của thượng tọa MC Thích Giới Minh, với lời hô chuông sâu lắng của thượng tọa Thích Tâm Hiền, với âm vang tụng kinh trầm hùng của thượng tọa chủ sám thích Pháp Trí và vui tươi tình đạo với lời ca tiếng hát của ca sĩ Đan Trường và ca sĩ Phi Loan cùng nhiều vị khác. Thành tâm tri ân các thí chủ đã ủng hộ công sức, tịnh tài, tịnh vật, hoa trái cùng thực phẩm chay tịnh để giúp cho buổi lễ được thành tựu mỹ mãn.

Nguyện công đức này hướng về khắp chúng sanh.

Nguyện cho mọi người đều biết thương yêu nhau.

Nguyện cho bịnh dịch Corona Virus sớm dứt trừ.

Nguyện cho thông điệp hạnh phúc hòa bình của Đức Phật được lan tỏa khắp muôn nơi, để nhà nhà được hạnh phúc và người người được an vui.

Xin được phép giới thiệu Chung Đại Hồng Hòa Bình Thế Giới được đúc tại thành phố Huế, Việt nam trọng lượng 5,500 pounds được Thiền sư Nhất Hạnh chứng minh chú nguyện rót đồng mùa thu 2019 tại thành phố Huế, Việt nam. Ngày 13 tháng 08 năm 2020 chuyển qua đến Thiền Viện Thích Thiên Ân ở Atlanta. Lễ cầu nguyện Hòa bình thế giới lần đầu tiên vào đêm giao thừa và ngày 01 tháng 01năm 2021.

TV Thích Thiên Ân, ngày 03 tháng 01 năm 2022

Thích Nữ Giới Hương

huongsentemple@gmail.com

5. LỜI TƯỞNG NIỆM 5 TRIỆU 42 NGÀN

NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

ĐÃ QUA ĐỜI VÌ DỊCH CORONA VIRUD

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay là ngày 01 tháng 01 năm 2022, ngày đầu của năm mới, chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử và quan khách quang lâm tại Thiền Viện Thiên Ân, thành phố Atlanta, Geogra, để mừng đầu năm mới và cùng nhau thắp nến tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời vì dịch Corona Covid 19.

Cho đến hôm nay, Tổ chức y tế trên thế giới ngày 29 tháng 12 năm 2021 đã ghi nhận số người qua đời do dịch bịnh Covid trên thế giới là hơn năm triệu 42 ngàn (5.042.000)[1] và hơn 285 triệu (185.925.368) người nhiễm. Riêng Hoa Kỳ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận có 54 triệu ca nhiễm và hơn 822 ngàn (822,722) người chết. Đây là một tổn thất nhân mạng rất to lớn do COVID-19.

Nhìn lại một năm 2021 qua, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống với dịch covid 19. Dịch bệnh làm cuộc sống bị xáo trộn, mang đến cho chúng ta nhiều mất mát đau thương, làm cho hàng trăm ngàn trẻ em trong phút chốc mồ côi cha mẹ, rất nhiều người già trở thành neo đơn, và những người có người thân mất vì Covid 19 phải sống trong nổi đau day dứt trong lòng, vì mình không thể gặp người thân trong giờ phút lâm chung và cũng không được tổ chức tang lễ được vì những hạn chế phòng dịch covid 19.

Virus Corona đến như một cảnh tỉnh tử thần vô thường đang đến trước mắt để chúng ta tinh tiến tu tập nhiều hơn như lời dạy của Đức Thế Tôn:

“Này các Tỳ-kheo! Thường nên hết lòng chuyên cần cầu học đạo giải thoát. Hãy tinh tấn, chớ có buông lung. Hết thảy các pháp động và bất động ở thế gian đều là tướng vô thường, thay đổi, chẳng an ổn...” và chúng ta hãy mở rộng tình thương đến những nạn nhân và thân quyến của nạn nhân như Kinh Từ Bi đã dạy:

Hãy mở rộng tình thương,

Hy sinh như từ mẫu,

Suốt đời lo che chở,

Đứa con một của mình,

Hãy phát tâm vô lượng,

Đến tất cả sinh linh.

Từ Bi gieo cùng khắp,

Cả thế gian khổ ải,

Trên dưới và quanh mình…

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu năm mới này, xin đại chúng hãy vận dụng lòng từ bi nhất tâm cầu nguyện. Phút mặc niệm tưởng nhớ bắt đầu… (đốt 1 cặp đèn cày tượng trưng, đợi 1 phút xong, đánh 3 tiếng chuông).

Tiếng chuông chùa đã gióng lên và lễ thắp nến mặc niệm đã thắp tại thành phố Atlanta để tưởng nhớ năm triệu bốn mươi hai ngàn người bao gồm hơn 822 ngàn công dân Mỹ đã mất vì dịch Covid 19.

Trong ngày đầu năm 2022, đại chúng nhất tâm cầu nguyện cho những người đã từ trần sớm sanh về thế giới an lành trong sáng vĩnh hằng; kính đồng cảm chia buồn cho những thân quyến của các nạn nhân và kính cầu nguyện cho dịch bịnh sớm chấm dứt cho nhân loại tiếp đón những điều tốt lành trong năm mới.

Cầu nguyện cho thiên tai dịch bịnh chóng vượt qua để mọi người trên thế giới trở lại cuộc sống an vui hạnh phút.Cầu nguyện cho thế giới hòa hình, không còn chiến tranh.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều hướng về Phật đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật.

TV Thích Thiên Ân, ngày 01 tháng 01 năm 2022

Kính cẩn,

Thích Nữ Giới Hương

huongsentemple@gmail.com

IN MEMORIAL OF 5 MILLION 42 THOUSAND PEOPLE WORLDWIDE WHO DIED BY THE COVID-19

Namo Shakyamuni Buddha

Today is January 1, 2022, the first day of the New Year, the Buddhist Monks, Nuns, the Lay Devotees and Special Guests have come to Thiên Ân Zen Monastery, Atlanta, Georgia, to celebrate the beginning of the New Year. And together we light candles in memory of the victims who have passed away due to the Corona Covid 19 epidemic.

The World Health Organization has recorded on December 29 2021[2] the number of victims who have died due to Covid-19 worldwide is more than five million forty-two thousand (5.42 mi) and nearly two hundred eighty-five million (285 million) people have got infected. The United States alone, the world's largest epidemic area, recorded 54 million infections and more than eight hundred twenty-two thousand (822,000) deaths. This is a huge loss of life due to COVID-19.

Looking back on the past year (2021), we still must continue to live with the Covid-19 epidemic. The epidemic has disrupted our lives, brought us many painful losses, and made hundreds of thousands of children become orphans, many elderly people become lonely. And those who have lost loved ones because of Covid-19 have to live with pain and grief in their hearts, because they cannot see their loved ones at the moment of their deaths. Funeral arrangements are also impossible because of restrictions on the prevention of Covid 19.

Corona virus comes as a wake-up call for the teaching of impermanence which always appears before us so that we should practice more diligently in accordance with the teachings of Lord Buddha:

“O Bhikkhus! Often should wholeheartedly seek to learn the path of liberation. Be diligent, don't be lazy. All moving and unmoving dharmas in the world are impermanent, changing, unstable…” and let us extend our love to the victims and their relatives as the Compassion Sutra said. It states:

Even as a mother protects with her life

Her child, her only child,

So with a boundless heart

Should one cherish all living beings;

Radiating kindness over the entire world:

Spreading upwards to the skies,

And downwards to the depths;

Outwards and unbounded,

Freed from hatred and ill-will.

In the sacred moment of this New Year's Day, please pray with our compassion and loving kindness. The moment of silence begins… (Wait 1 minute to finish, sound the bell three times).

The Great Bell has rung, and the candle lights have been lit in Atlanta to remember five million forty two thousand people, including more than 822,000 US citizens who died because of the Covid-19 epidemic.

On the first day of 2022, let us wholeheartedly pray for those who have passed away. Wish them early to be born in a peaceful and eternal world; We share our sympathy with the relatives of the victims. And we pray for the disease shall end soon, so that our humanity would welcome good things in the New Year.

We pray for the natural disasters to pass quickly so that everyone in the world can return to a peaceful and happy life. Pray for world peace, any form of war shall halt.

May our merits and virtues

Benefit all sentient beings.

May we and other living beings

All achieve the Buddha Way.

Namo Shakyamuni Buddha

Thiên Ân Zen Monastery, January 01 2022

Bow three times,

Thích Nữ Giới Hương

huongsentemple@gmail.com

6. LỄ KHAI MẠC THƯ VIỆN PHẬT HỌC HUYỀN KHÔNG TẠI CHÙA VIỆT NAM (LOS ANGELES), NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2021

(Thích Nữ Giới Hương)

Los Angeles sáng nay thứ bảy ngày 30 tháng 01 năm 2021 nắng sớm tinh anh tươi đẹp. Chùa Việt Nam, với sự tham dự của Hòa Thượng viện chủ Thích Như Minh, Thượng Tọa Liễu Nguyên, Thầy Tánh Quang, Thầy Thông Viên, Thầy Thiên Phước, Ni sư Thích Nữ Giới Hương, Sư cô Thanh Liên, vợ chồng ca sĩ Ngọc Huyền, Ca sĩ Thúy An, ký giả Thanh Huy và ký giả Doãn Quốc Hưng (Việt Báo), cô Tú Nguyệt (huynh trưởng GDPT Long Hoa) và các Phật tử địa phương cùng thiết lễ đón Mừng ngày Phật Thành Đạo, lễ Tất niên cuối năm 2020 và đặc biệt lễ khai Mạc Thư Viện Phật Học Huyền Không.

Ngày lễ Phật thành đạo là một ngày vô cùng quan trọng vì Thái tử Sĩ-Đạt-Đa sau 6 năm từ bỏ cung vàng điện ngọc, khổ hạnh rừng già, và chứng ngộ dưới cội bồ đề, trở thành Phật Thế Tôn, bậc thầy của trời người. Từ đó trở đi, trải qua 2600 năm, thông điệp giải thoát và hạnh phúc của ngài đã lan rộng khỏi biên giới Ấn độ, đến cả năm châu toàn cầu, đưa nhiều người thoát khổ, về đến bến giác.

Lễ tất niên cuối năm 2020 là một ngày đặc biệt để tổng kết một năm, ôn lại những kinh nghiệm và mừng những thành tựu đã gặt hái. Hòa thượng Thích Như Minh đã xây dựng và thành lập được Thiền viện Thiên Ân tại Geogre (4050 Boulder Park Drive SW, Atlanta, GA 30331) để tưởng nhớ Cố Hòa Thượng Thiên Ân là người đưa Phật giáo Việt Nam vào Hoa Kỳ và thành lập ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Mỹ (năm 1966). Hòa thượng Như Minh cùng quý Phật tử hảo tâm cũng đã thỉnh được một đại hồng chung hòa bình thế giới và vào lúc giao thừa dương lịch 2021, Hòa thượng cùng chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử đã thiết lễ khai chuông, gióng tiếng chuông đầu tiên để cầu nguyện cho thế giới hòa bình và nhân dân an lạc.

Cũng trong năm 2020, ngày 15 tháng 12, tại hội trường Anaheim Convention Center (800 West Katella Avenue, California, Hoa Kỳ), chùa Việt Nam (Los Angeles) cũng như Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ - Việt (Vietnam - America Followship Buddhist Sangha) đã tổ chức triển lãm văn hóa Phật giáo (hình ảnh 84 ngôi chùa Việt Nam tại Hoa Kỳ của nhà nhiếp ảnh Võ Văn Tường, 160 tờ báo, tạp chí Phật giáo Hải ngoại 44 năm (1975-2019) và 57 bức tranh thủy mạc của họa sĩ Lư Tòng Đạo), Pháp hội đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, lễ khai mạc Đại hội khoáng đại kỳ I (2020-2024) của Giáo hội & đại nhạc hội Ánh đạo vàng mừng ngày Phật Thành đạo đem ánh sáng từ bi giải thoát cho muôn loài, đặc biệt cho chư thiên và loài người.

Lễ cắt băng khánh thành Thư Viện Phật Học Huyền Không tại Chùa Việt Nam (857-871 S. Berendo St., Los Angeles, CA 90005): Hòa thượng viện chủ Thích Như Minh đã thành lập Thư Viện Phật Học Huyền Không, phía bên trái (từ ngoài nhìn vào) tầng dưới của Chùa Việt Nam (đối diện Đoàn quán Gia đình Phật Tử Long Hoa), để tôn vinh sự cống hiến của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác (1929-2006), bút hiệu Huyền Không. Trong suốt đời hành đạo, Hòa thượng Thích Mãn Giác (Hội Chủ Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ), đã đóng góp cho Giáo hội trong nước và khi ra hải ngoại, ngài cùng nhiều chư tôn thiền đức đã lèo lái con thuyền Phật giáo đầu tiên để Phật giáo Việt Nam được tồn tại và phát triển tại Hoa Kỳ, cho đến ngày viên tịch. Hôm nay, Thư viện Huyền Không hiện diện tại Chùa Việt Nam như một dấu ấn, dánh dấu sự cống hiến hy hữu của Ôn Hội Chủ.

Hòa thượng Như Minh cho biết Thư viện Huyền Không sở hữu nhiều tài sản trí tuệ hiếm có quý giá tại hải ngoại như:

Phật giáo Đại Tạng Kinh Việt Nam Đại Tạng Kinh Càn Long Đại Tạng Pali tiếng Thái Phật Quang Đại Tự Điển Hán Việt Báo chí Phật giáo tại Hoa Kỳ Ấn-độ học và Phật Giáo Học Nghiên Cứu Bộ Daisetsu Teitaro Suzuki của Nhật Bản Bách Khoa tự điển Encyclodedia Britannica Và nhiều sách có giá trị khác

CÁC PHÒNG trưng bày những tác phẩm:

Phòng Đại Tạng Kinh Phòng Nghiên Cứu Phật Học Phòng Giáo Lý Phật Học Đại Cương Phòng Báo Chí Phật Học Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam cũng như thế giới Phòng Tư Liệu Thủ Bản, di sản quí hiếm cả Phật học và thế học.

Thư Viện Huyền Không ngoài việc tôn vinh ân đức của Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác, còn là nơi lưu giữ kho tàng từ bi trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư thánh Tổ cũng như các ấn phẩm quý giá của các tác giả Phật giáo thế giới hiện đại.



Cầu nguyện sự gia bị của Chư Phật, chư tôn thiền đức tăng ni, và quý vị Phật tử đồng hương khiến Thư viện Huyền Không được thành tựu mỹ mãn.

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông.

(Nhớ Chùa - Huyền Không)

Thư phòng Hương Sen, ngày 31 tháng 01 năm 2021

Kính tường,

Thích Nữ Giới Hương

huongsentemple@gmail.com

7.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LIÊN HỮU VIỆT-MỸ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 1 VÀ MỪNG ĐẠI LỄ ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO

ANAHEIM, California (VM) – Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt-Mỹ (Vietnam-America Followship Buddhist Sangha-VAFB) vừa tổ chức Đại Hội Khoáng Đại kỳ một 2020-2024 và Mừng Đại Lễ Đức Phật Thành Đạo, Phật lịch 2563, vào sáng Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Hai, 2019 tại Anaheim Convention Center, 800 W. Katella Ave., Anaheim, California.

Tuyên bố của VAFB: “Hoằng Pháp là sứ mệnh của Tăng Già. Nay Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt-Mỹ đã chính thức thành lập. Toàn thể tăng ni và Phật tử xin nguyện bước trên đường Thánh Đạo mà Đức Thế Tôn đã chỉ giáo, để tu học đạt giác ngộ giải thoát an vui, lợi lạc chúng sanh, hoàn thành sứ mệnh Bản thể Tăng Già, chúng con xin nguyện tiếp nối sự Hoằng Pháp Lợi Sanh của Lịch Đại Tổ Sư.”

Với sự điều hợp chương trình hai MC Leyna Nguyễn và Nam Lộc.

Trong Đại Hội Khoáng Đại này, ban tổ chức đã khai mạc nơi triển lãm nhiều tác phẩm ảnh của những ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường; Triển lãm tranh thủy mạc của danh họa Lư Tòng Đạo và hàng ngàn tác phẩm, kinh, sách, tranh vẽ, nhiếp ảnh, băng nhạc, và 45 năm báo chí Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Những tranh ảnh và sách, báo triển lãm được đặt xung quanh hội trường tổ chức.

Trong đó có 81 bức tranh ảnh chụp của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường. Theo ông, Giáo hội có mời ông tham gia triển lãm những tác phẩm ảnh chụp các chùa của Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông nói: “81 bức ảnh của tôi được triển lãm hôm nay, do tôi đã chụp ở 30 tiểu bang tại Hoa Kỳ, gồm hình ảnh của những ngôi chùa Việt Nam với nét tiêu biểu nghệ thuật.

Trong 14 năm qua, chúng tôi đã đi đến khoảng 500 ngôi chùa Việt Nam, và đã chụp hàng ngàn bức ảnh được tuyển chọn để thực hiện bộ sách ‘Những Ngôi Chùa Việt Nam tại hải ngoại’ với bốn ngôn ngữ Việt, Anh, Hoa và Nhật, do nhà xuất bản Hương Quê thực hiện.”

“Lý do thực hiện bộ sách này, vì chúng tôi muốn tri ân công đức của chư vị hòa thượng trụ trì cùng với hàng ngàn Phật tử góp công sức cũng như tài vật để xây hàng trăm ngôi chùa Việt Nam tại hải ngoại, chúng tôi đã vượt qua bao sự khó khăn để thực hiện công việc này.

Trong 81 tác phẩm này, có nhiều ngôi chùa rất đẹp và rộng rãi, cũng vì thế, chúng tôi muốn cống hiến cho cộng đồng người Việt xa xứ được chiêm ngưỡng những nét đẹp thực tế và độc đáo của những ngôi chùa này.”

Họa Sĩ Lư Tòng Đạo, một trong những danh họa gốc Hoa trong số “Tứ Đại Thiên Vương” của Việt Nam. Hoa sĩ đã trong nghề hơn 45 năm, và đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm từ Việt Nam đến Hoa Kỳ. Trong cuộc triển lãm này, ban tổ chức đã đồng ý cho hơn 70 tác phẩm của ông được triển lãm trong hội trường này, do ông đã thực hiện từ 2015 đến 2019.

Những tác phẩm này có những loại nghiêng về chủ đề thiên nhiên và những cuộc sống của quần chúng trong đời thường, mà chính ông đã từng gặp phải.

Họa Sĩ Lư Tòng Đạo tâm tình: “Từ những kinh nghiệm đó, nó đã giúp cho tôi phác họa ra những bức tranh này, đồng thời để trong tương lai, người ta sẽ còn nhớ đến những gì mà trong quá khứ và hiện tại con người thường gặp phải trong cuộc sống của họ. Trong số các tác phẩm này, đặc biệt nhất là có ba bức tranh được cùng tên đó là “Tam Không”, đây là ba bức tranh mà tôi tâm đắc nhất.”

Họa sĩ Lư Tòng Đạo cho biết lý do ông đã phác họa ba bức này là vì khi ông đặt chân đến đất Hoa Kỳ là để cho tương lai của con cháu mình được tốt đẹp sau này, nên họa sĩ phải lìa xa quê hương xứ sở của mình để kiếm sống.

Ông nói: “Lúc tôi mới nhập cư vào đất Hoa Kỳ thì tôi trong lứa tuổi không trẻ, mà cũng không già, nhưng trong vấn đề ngôn ngữ của người bản xứ thì không thể nào mình tiếp thu được hoàn hảo như tiếng Việt Nam. Cũng vì lý do đó, nên tôi thường gặp trở ngại trong những sự việc để thực hiện được đạt theo ý muốn, và có khi gặp phải những bức xúc mà mình không thể nói được. Vì thế, tôi đã phác họa ra ba tác phẩm ‘Tam Không’, với ý nghĩa là không nghe, không nói và không nhìn.”

Hòa Thượng Thích Như Minh, Chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ-Việt, viện chủ chùa Việt Nam, Los Angeles, kiêm trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc: “Hôm nay, ngày 15 Tháng Mười Hai, 2019 là những ngày cuối năm để đón mừng năm mới 2020 sắp về với niềm tin tưởng, và sẽ có một năm tràn đầy hy vọng đạt được mục tiêu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng đón mừng Đại Lễ Đức Phật Thành Đạo, Phật lịch 2563.”

“Chính vì sứ mệnh lợi sanh của chư tăng ni Việt ở Hoa Kỳ và các nước trên thế giới, Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ-Việt được thành lập vào đầu năm 2019, là một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận với 100 vị tăng ni Việt-Mỹ cùng hành hoạt Phật sự ở Hoa Kỳ và Phật Giáo quốc tế. Đối với người Phật tử, lời dạy của Đức Phật về vô thường là để chúng ta có thể thăng tiến và thành tựu những tâm nguyện cao cả hiện lành của chính mình. Đó là khát vọng cháy bỏng cho lý tưởng phụng sự; cho cuộc đời bằng tình thương và trí tuệ mà Đức Phật khi xưa đã giáo hóa trong suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh, sau khi ngài chứng ngộ ‘Vô Thượng Chánh Đẳng, Chánh Giác’ dưới cội bồ đề nơi thành Gaya, Ấn Độ.”

“Trên trần thế, đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ và đây là sự diệt khổ. Con đường dẫn đến diệt khổ là Bát Chánh Đạo, đó là thấy đúng, suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, tinh tấn đúng, nhớ đúng, và tập trung đúng. Đó chính là con đường giải thoát giác ngộ đem an vui, hạnh phúc cho cuộc đời.”

Trong buổi tổ chức có phần trao bằng “Xác Lập Kỷ Lục” của “Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới” nhằm vinh danh những người đã có công gầy dựng truyền bá Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại. Trước giờ khai mạc, nhóm Hương Thiền do nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát hướng dẫn đã trình diễn một số đạo ca do chính ông sáng tác.

Sau lễ tất, một chương trình văn nghệ với sự đóng góp của ca sĩ Ngọc Huyền, Vũ Quang Vinh, những tiếng hát của nhóm Hương Thiền và còn nhiều ca sĩ khác.

Ngự Bình/ Việt Mỹ

(https://vietmynewspaper.com/2019/12/22/giao-hoi-phat-giao-lien-huu-viet-my-dai-hoi-khoang-dai-ky-1-va-mung-dai-le-duc-phat-thanh-dao/)